Los precios de la gasolina se disparan a medida que se agrava la crisis energética mundial

Nueva York (CNN Business) — La energía era muy barata en el primer trimestre de 2020, cuando las carreteras y los aeropuertos estaban casi vacíos durante el punto máximo de la pandemia de covid-19.

La demanda de energía está de regreso a medida que la economía mundial se reabre, pero la oferta simplemente no le ha seguido el ritmo. Por eso, los precios del petróleo en Estados Unidos se han disparado US$ 120 desde que se desplomaron a -US$ 40 el barril en abril de 2020. Los precios del petróleo estadounidense cerraron por encima de los US$ 80 el barril el lunes por primera vez en casi siete años.

El crudo ganó un 1,5% para terminar el día en US$ 80,52. La última vez que el petróleo cerró por encima de los US$ 80 fue el 31 de octubre de 2014.

Todo esto está provocando un impacto por los precios para muchos estadounidenses que llenan sus tanques, en una época del año en la que los precios de la gasolina suelen disminuir. El precio medio nacional de la gasolina alcanzó este lunes un nuevo máximo de siete años de US$ 3,27 el galón, con una subida de 7 céntimos solo en la última semana, según la AAA. La gasolina casi se ha duplicado desde que tocó fondo a US$ 1,77 en abril de 2020.

Los altos precios de la gasolina no harán más que exacerbar la elevada inflación, apretar los presupuestos de las familias estadounidenses y perjudicar el destino político del presidente Joe Biden.

Desgraciadamente, los precios en las gasolineras pueden subir aún más por la crisis energética mundial.

Los precios del gas natural se han disparado tanto, especialmente en Europa y Asia, que las centrales eléctricas y las fábricas podrían recurrir cada vez más a una fuente de combustible relativamente más barata para obtener electricidad: el petróleo.

“Se trata de intentar mantener las luces encendidas”, dijo Matt Smith, analista principal de petróleo de Kpler para las Américas. “Esto es esencialmente la creación de la demanda que normalmente no existe”.

¿Llegará el petróleo a los US$ 100?

El lunes, Citigroup elevó su previsión de petróleo Brent a US$ 85 el barril para el cuarto trimestre y dijo que el crudo probablemente alcanzará los US$ 90 en algunos momentos. El banco de Wall Street citó el “contagio de los precios este invierno” y la previsión de que las centrales eléctricas cambien el gas natural por el petróleo.

Citi añadió que un “invierno muy frío” podría hacer que Europa “se quedara sin gas” en febrero.

El petróleo lleva mucho tiempo siendo un posible sustituto del gas natural, pero hasta hace poco no tenía ningún sentido económico. Esto se debe a que, durante gran parte de los últimos doce años, los precios del gas natural han sido muy bajos, por lo que el cambio al petróleo no resultaba rentable.

Pero en Europa, los precios del gas natural han pasado de estar por debajo de los US$ 2 por millón de BTU el año pasado a alcanzar los US$ 55 este otoño. Esto equivale a US$ 320 por barril de petróleo.

Bank of America advierte que un invierno frío podría aumentar la demanda de petróleo en medio millón de barriles diarios, elevando el crudo Brent a US$ 100 el barril. Esto, a su vez, provocaría un mayor impacto en los conductores estadounidenses, ya que los precios de la gasolina se basan en el crudo Brent.

“Puede que estemos a una tormenta del próximo macrohuracán”, escribieron los estrategas de Bank of America en una reciente nota a los clientes.

Precios récord del carbón en China

No son solo los precios elevados del gas natural los que influyen en esta situación.

Los precios del carbón en China han alcanzado máximos históricos en medio de las inundaciones en el norte del país, que han obligado a cerrar decenas de minas de carbón. El carbón sigue siendo la principal fuente de energía en China, utilizada para la calefacción, la generación de electricidad y la fabricación de acero. China se enfrenta ahora a la escasez de energía, lo que ha llevado al gobierno a racionar la electricidad en las horas pico y a algunos países a suspender la producción.

En este contexto, los precios de la gasolina han aumentado cada vez más en Estados Unidos, lo que se suma a las presiones inflacionistas que dominan la economía.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, dijo que los precios de la gasolina a US$ 3,30 a nivel nacional están probablemente a la vuelta de la esquina.

“Mirando hacia el futuro, realmente no veo una caída organizada de los precios”, dijo De Haan. “El mercado está empezando a sentirse explosivo. Todos los factores apuntan a que esto continúe”.

La OPEP al mando

Aunque la demanda es fuerte, la oferta de petróleo no le ha seguido el ritmo.

La producción de petróleo de EE.UU. ha tardado en recuperarse del covid, incluso cuando los precios han subido. Muchas compañías petroleras estadounidenses se muestran reacias a volver a sobreabastecer el mercado y están mucho más centradas en devolver el dinero a los accionistas, que han perdido montones en la última década.

A pesar de los llamamientos de la Casa Blanca para que la OPEP y sus aliados aumenten significativamente la producción, el grupo solo ha incrementado gradualmente la producción marginalmente a principios de 2020. Por ahora, parecen contentarse con dejar que los precios del petróleo sigan siendo elevados.

“Siempre han sido el productor cambiante”, dijo Smith, de Kpler, “pero sin duda ahora mismo tienen el poder”.

