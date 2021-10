OPINIÓN | ¿Cómo son los restaurantes mas “cool” en 2021?

CNNEE

(CNN Español) — ¿Por qué somos tan volubles? ¿Tan veletas que vamos tan pronto hacia un lado como hacia otro? Y siempre es curioso notar como en los últimos años las tendencias -o trends- cambian muy a menudo en todos los aspectos de nuestro estilo de vida. ¡Rapidísimo y sin mucha lealtad! Y eso incluye- por supuesto- el estilo y tipo de restaurante que sea famoso en el 2021 (y probablemente en 2022) ¡son la locura y todos nos volvemos locos por conocerlos y disfrutarlos!

Me di cuenta de esto cuando hoy pasé por lo que fue el espacio original del que por muchos años fue el restaurante más importante de Nueva York – un sitio muy “grand” y muy formal donde la cola de limusinas le daba la vuelta a la esquina -¡y que ya no existe! Y no porque fuera víctima de la pandemia de covid, como muchos cientos que han cerrado en medio mundo, sino porque ya hace unos años fue desapareciendo de “muerte lenta”. El estilo ampuloso de los maitre, las casi-reverencias de los camareros, las estrictas reglas de vestir, -y las cenas de 3 y 4 horas- dejaron de interesar…Y poco a poco la formal elegancia de su decoración y de su ambiente uber snob y 500% suntuoso – pasó a la historia. Pouf, desapareció como una pompa de jabón.

Y el superfamoso lugar donde en más de una ocasión me encontré con celebridades como la reina Sofía de España, la princesa Diana, la icónica Jackie Kennedy Onassis, igual que a Yves Saint Laurent, a la princesa Carolina de Mónaco con su madre la princesa Grace – almorzando con su íntimo Karl Lagerfeld – y en la mesa contigua a Elizabeth Taylor, Lucille Ball, Whitney Houston – o a Plácido Domingo- cada día se iba vaciando más y más. ¡Hasta que -quizás un poco cruelmente- ya nadie quería ir allí y volteaban los ojos en señal de aburrimiento cuando se lo nombraban!

Y es que el mundo ha cambiado mucho y muy rápido en los últimos 10 años – y lo formal y extravagante –(que a veces era como un soporífero) ha dado paso a lo dinámico, a lo original, a una mezcla modernísima de lo supervanguardista con su toque clásico. ¡Y los restaurantes que nos encantan -y nos atraen como un imán- son los ofrecen una mezcla moderna y perfecta de “chic” e informalidad!

Lugares que nos intrigan y nos fascinan tan pronto entramos en ellos, con decoraciones sexy y atrevidas, divertidos menús eclécticos, cocinas fusión, creaciones de autor, donde famosos chefs proponen sus sueños (¡y a veces sus pesadillas!) -y aunque pueden seguir siendo lugares supersnob (¡muchos lo son!) admiten un código de vestir más libre e informal, donde nos sentimos jóvenes, brillantes, bellos y supercool. ¡Esa es la experiencia que buscamos! Ser protagonistas y comensales en un ‘escenario’ nuevo y lleno de buenas vibraciones y encanto.

El restaurante estilo “brasserie” francesa es uno de los preferidos de muchos -como lo es el bello Balthazar en Nueva York, favorito de todos los Casiraghi-Grimaldi y de David y Victoria Beckham. El estilo de restaurante con decoración de luces multicolores y piezas de arte colgando del techo trasmite una energía pegajosa – como es el caso del fabuloso Sexy Fish en Londres y pronto en Miami. ¡Es realmente un sitio sexy donde ver y dejarse ver! Las cantinas mexicanas son un exitazo igual en Miami y Nueva York, que en París y hasta Londres. ¡Y el tequila fluye y encanta! Y hasta los muy estadounidenses “steak houses” son bellos y ofrecen un menú moderno donde abunda el sublime puré de patatas ¡con trufas!

Lo étnico es también súper 2021: la cocina italiana de la abuela enloquece –y el delirio con todo tipo de pizzas (con los ingredientes más novedosos, tal como le gustan a Beyoncé)– se vuelve parte del estilo de vida de muchos. ¡Igual que la cocina japonesa que hizo tendencia el chef Nobu Matsuhisa! Sus Nobu en todo el mundo son la locura de todas las celebridades imaginables, desde Jlo al príncipe

Harry y Meghan Markle ¡No es menos la original y deliciosa cocina peruana introducida por Gastón Acurio en todo el mundo! Y la tailandesa, y la vietnamita, y la coreana – y la cocina comfort estadounidense, cubana o colombiana …Un atlas de Geografía a nuestra disposición. ¡Maravillosas opciones! Y todo muy relax y a la vez con gran atmósfera.

No terminaría nunca este artículo si nombro todo lo nuevo y excitante que es el mundo de la gastronomía en este año y el próximo. Pero creo que les he trasmitido la esencia de ello. Nuestro estilo de vida cambia, se reinventa y se transforma- ¡y creo que en materia de comidas y restaurantes sin duda hemos salimos ganando!

