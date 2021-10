Tesla ahora vale más de US$ 1 billón

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Tesla se acaba de convertir en la sexta empresa en la historia de Estados Unidos con un valor de US$ 1 billón.

Las acciones subieron más del 12% el lunes para cerrar en alrededor de US$ 1.025, impulsadas por dos buenas noticias: Hertz anunció un pedido récord de 100.000 autos Tesla para su flota, y el influyente analista de automóviles de Morgan Stanley, Adam Jonas, recientemente elevó su precio objetivo para Tesla a US$ 1.200 por acción.

Esa considerable ganancia en un día colocó a Tesla (TSLA) justo por encima de la marca de US$ 1 billón. Esa capitalización de mercado representa menos de la mitad de la de Apple (AAPL), la empresa más valiosa del mundo con US$ 2,5 billones, y de la número dos en la lista, Microsoft (MSFT), que vale US$ 2,3 billones. Otros miembros del club del billón de dólares son Alphabet (GOOG), matriz de Google, con un valor de 1,8 billones de dólares, y Amazon (AMZN), con 1,7 billones de dólares.

Tesla es la segunda empresa que más rápido ha alcanzado la marca de US$ 1 billón, logrando el hito poco más de 12 años después de su oferta pública inicial (OPI) de 2010. Solo Facebook (FB), que necesitó algo más de 9 años desde su OPI para alcanzar un billón de dólares, llegó más rápido.

A Apple le tomó más tiempo, pues alcanzó la marca más de 37 años después de que comenzó a cotizar en 1980, seguida por Microsoft, que tardó un poco más de 33 años. Amazon necesitó 21 años, mientras que Google alcanzó la marca por primera vez después de 15 años. No es raro que las empresas que alcanzan el valor de referencia de 1 billón de dólares retrocedan por debajo de él.

Tesla superó el lunes a Facebook, cuyas acciones están cayendo tras la publicación de un gran tesoro de documentos internos conocidos como “Facebook papers”.

Las acciones de Facebook (FB) cerraron con una caída de más del 5% en las operaciones del viernes, e incluso con un modesto repunte el lunes están un 17% más abajo que el pico a principios de este año, cuando la compañía estaba valorada en más de US$ 1 billón. La capitalización de mercado de Facebook cerró el lunes en US$ 927 mil millones.

Para Tesla, por el contrario, el entusiasmo de Wall Street por el futuro de los vehículos eléctricos ha elevado el valor de mercado de la compañía a más del total de los 11 fabricantes de automóviles más grandes del mundo juntos.

Tesla vale más de tres veces más que Toyota (TM), el segundo fabricante de automóviles más valioso, que tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 280 mil millones, y cuenta con ventas y ganancias que eclipsan a las de Tesla.

El año pasado, Tesla vendió solo 500.000 autos en todo el mundo, lo que significa que su valor de mercado actual es equivalente a aproximadamente US$ 2 millones por vehículo vendido.

La empresa ya ha vendido 627.000 coches en lo que va de año y apunta a estar cerca de un millón de ventas durante todo el año. Eso aún equivaldría a una valoración de más de US$ 1 millón por vehículo, pero claramente los inversores, no obstante, están apostando a que Tesla alcanzará su objetivo del 50% o más en el crecimiento anual de las ventas en los próximos años.

