ANÁLISIS | Los demócratas contraatacan mientras los republicanos apuntan a la educación para impulsar sus campañas en los suburbios

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — La batalla política más reciente y emotiva de Estados Unidos ahora se libra en sus escuelas a medida que los niños y los maestros se involucran en las luchas culturales e ideológicas que dominan la política nacional y local.

Los republicanos, comenzando con la ultra competitiva carrera para gobernador de Virginia, ven los derechos de los padres, la ira por las precauciones del covid-19 y el duelo sobre cómo se enseña la historia racial de Estados Unidos como su apertura muy necesaria para los votantes suburbanos críticos.

Los demócratas luchan por la educación pública, que tradicionalmente ha sido un tema político importante para ellos. Pero deben defender su toma de control de los suburbios para tener alguna esperanza en las elecciones intermedias del próximo año y, si es necesario, evitar una remontada del expresidente Donald Trump en 2024.

El tema de lo que se les enseña a los niños estadounidenses estalló esta semana en Virginia con acusaciones demócratas de que el candidato republicano Glenn Youngkin estaba haciendo sonar un “silbato de perro racista” después de publicar un anuncio engañoso con las preocupaciones de una madre sobre un libro que le enseñaron a su hijo en la escuela. Resulta que la madre es una activista conservadora y el libro es la novela “Beloved”, ganadora del premio pulitzer, premio nobel Toni Morrison, que describe los horrores de la esclavitud.

El nominado demócrata Terry McAuliffe se acercó a Youngkin con entusiasmo durante una aparición junto al presidente Joe Biden el martes en los vastos suburbios de Virginia, que han transformado lo que antes era un estado sureño confiablemente conservador en un bastión demócrata.

“Lo que me molesta a diario es que Glenn Youngkin usa la educación para dividir a Virginia. Quiere enfrentar a los padres contra los padres, a los padres contra los maestros. Quiere llevar sus guerras culturales personales a nuestras aulas”, dijo el exgobernador demócrata, quien se enfrenta a una reñida carrera complicada por las batallas de Biden para aprobar su amplia agenda y su decreciente índice de aprobación.

La educación no es solo una cuestión política. Hay pocas áreas tan importantes y emocionalmente resonantes para los votantes de todas las tendencias como el bienestar y el futuro de sus hijos. Y los republicanos de alto nivel creen que la pandemia, y la frustración que sintieron muchos padres por el cierre de escuelas durante gran parte del año pasado, significa que pueden obtener una audiencia de votantes que no siempre escuchan.

El impacto emocional de la escolarización es evidente en furiosas luchas a favor y en contra del uso de máscaras y mandatos en todo el país. Las reuniones de la junta escolar han sido interrumpidas por padres conservadores enojados que parecen considerarse a sí mismos como la vanguardia de un nuevo movimiento político. En una audiencia de la Comisión Judicial del Senado el miércoles, se espera que los republicanos desafíen al fiscal general Merrick Garland en un memorando en el que instruyó al FBI a trabajar con la policía local y estatal para responder al acoso y amenazas contra los funcionarios de la junta escolar. Los conservadores lo han acusado de tratar a los padres como “terroristas internos”. (El memo no hace referencia al terrorismo interno).

Posibles candidatos presidenciales republicanos, como los gobernadores Greg Abbott de Texas y Ron DeSantis de Florida, se han metido en temas como la participación de niños transgénero en deportes escolares y la forma en que se habla de la historia del racismo en las aulas para buscar credibilidad con los votantes que simpatizan con Trump. Y los republicanos ahora creen ven evidencia de que los padres de otras tendencias políticas también sienten que las escuelas están fallando en el dominio de la corrección política.

“Nuestros niños no pueden esperar”, dijo Youngkin en una manifestación reciente en Burke, Virginia, después de anclar sus esperanzas de una victoria impactante en un argumento final centrado en la guerra cultural por la educación.

Su controvertido anuncio publicado el lunes golpea a McAuliffe por vetar un proyecto de ley en un período anterior como gobernador que habría obligado a las escuelas a advertir a los padres sobre ese material, pero es posible que Youngkin haya ido demasiado lejos para algunos.

La senadora demócrata del estado de Virginia L. Louise Lucas llamó a Morrison un héroe para los afroamericanos, un bloque de votantes clave en Virginia.

“Youngkin se alineó con las personas que querían detener la enseñanza de su libro en nuestras escuelas públicas. Y las personas que quieren prohibir los libros sobre esclavitud y racismo”, afirmó Lucas el martes, hablando en nombre de la campaña de McAuliffe.

El baile de Youngkin entre Trump y los moderados

Las disputas por la educación encapsulan enfrentamientos más amplios, sobre la raza y la identidad de Estados Unidos, que se vieron exacerbados por el ascenso demagógico de Trump. Aprovechan un sentimiento que, a menudo, se encuentra entre los votantes republicanos de fuera de las ciudades costeras liberales y trata de que la cultura e historia por excelencia del país está amenazada por una población recientemente diversa y costumbres sociales que cambian rápidamente. Esto genera una mentalidad de “recuperar nuestro país” que Trump alimenta constantemente.

El Partido Republicano se ha decantado por un mensaje que pregunta si los padres o burócratas y profesores, que a menudo son vistos como desproporcionadamente liberales, deberían decidir qué se enseña en las escuelas. Plantea la pregunta de si los niños estadounidenses solo deberían aprender temas e ideas que encajen bien con la política y la visión de sus propios padres sobre la torturada historia racial de Estados Unidos. Después de todo, se supone que la educación, en algún nivel, implica aprender nuevos hechos y perspectivas que desafían las ideas preconcebidas.

Los estrategas republicanos creen que la educación en el hogar que se impuso a muchos padres durante la pandemia les abrió los ojos al tipo de material que sus hijos usaban para aprender sobre la raza y la historia. También piensan que la atmósfera cargada alrededor del cierre de escuelas, el enmascaramiento y potencialmente los mandatos de vacunas jugarán a su favor en muchas carreras del Congreso el próximo año.

“Creo que la pandemia expuso todo esto y luego vimos que los sindicatos de maestros controlan cuándo van a estar abiertas las escuelas”, dijo el senador de Florida Rick Scott, quien preside la Comisión Senatorial Republicana Nacional de cara a las elecciones intermedias. Los sindicatos de maestros tradicionalmente favorecen a los demócratas.

Los líderes republicanos creen que su mensaje sobre el tema conectará con sus votantes y otros más allá de Virginia, posiblemente incluso estimulando un aumento en el número de padres conservadores que se postulan para puestos en la junta escolar, lo que podría impulsar a los republicanos a subir en la lista el próximo año.

McAuliffe amplificó involuntariamente el mensaje republicano en un comentario en un debate el mes pasado que, según él, fue sacado de contexto. “No creo que los padres deban decirle a las escuelas lo que enseñan”, dijo.

Youngkin, que trata de bailar entre el extremismo de Trump y los votantes más moderados que ayudaron a Biden a ganar el estado por 10 puntos hace solo un año, se abalanzó sobre el comentario. También acusó al movimiento progresista de insertar “operativos políticos en nuestro sistema escolar disfrazados de juntas escolares”. Y aprovechó la ansiedad de los padres por un par de presuntas agresiones sexuales en dos escuelas del condado de Loudoun a principios de este año, un condado donde Biden venció a Trump por 25 puntos el año pasado.

Si Youngkin puede usar el tema para cortejar a algunos independientes y beneficiarse de la apatía demócrata en las urnas, podría recortar el voto de McAuliffe por los márgenes que necesita para lograr una victoria que sacudiría la Casa Blanca de Biden.

Hasta ahora, el enfoque en la educación parece estar ayudando a Youngkin. Una encuesta de Fox News la semana pasada encontró que había llegado a un empate en la cuestión de qué candidato era más confiable para tratar el tema. En una encuesta anterior en septiembre, estaba atrasado en el tema por 4 puntos.

Youngkin acogió el martes la idea de que podría estar escribiendo un plan para las campañas republicanas el próximo año.

“Escuchamos a padres que me envían correos electrónicos, me envían mensajes de texto y me llaman y me dicen ‘defiende a nuestros hijos también'”, dijo a los periodistas. “Simplemente demuestra que los virginianos tienen la oportunidad de hacer algo en Virginia que tendrá un efecto en todo el país”.

Las batallas de género también sacuden las escuelas

Pero Virginia no es la única línea del frente en la batalla por la raza y el género en las escuelas.

Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, más de 30 estados han introducido una legislación este año que prohibiría a los estudiantes atletas transgénero participar en deportes escolares de acuerdo con su identidad de género. Los defensores de dichos proyectos de ley sugieren que las niñas transgénero no son niñas biológicas y, por lo tanto, tienen una ventaja física en los deportes femeninos. Los defensores de las personas trans, sin embargo, argumentan que tales puntos de vista se basan en una visión inexacta de la sexualidad, el género y la biología, y argumentan que el derecho a participar en deportes como cualquier otro niño es un derecho básico y vital para la salud mental.

Tan recientemente como el lunes en Texas, Abbott firmó un proyecto de ley que restringe el derecho de los niños trans a jugar en equipos deportivos K-12 que se correspondan con su identidad de género. El proyecto de ley requiere que los estudiantes atletas compitan en equipos que se alineen con el sexo que figura en su certificado de nacimiento. En junio, DeSantis de Florida firmó un proyecto de ley que impide que las niñas y mujeres transgénero en escuelas secundarias públicas y universidades compitan en equipos deportivos de niñas y mujeres. Los defensores de las personas transgénero se han comprometido a impugnar esas leyes en los tribunales.

Florida y Texas también han estado a la vanguardia de los esfuerzos para prohibir la enseñanza de la “Teoría Crítica de la Raza” (CRT por sus iniciales en inglés), que según los críticos se trata más de usar la raza como una brecha política que un debate honesto sobre la historia de Estados Unidos. Y ambos gobernadores se han peleado con distritos escolares que querían mandatos de máscaras.

La CRT se ha convertido en un tema dominante en la radio y la televisión conservadoras, donde a menudo se tergiversa. El concepto ha existido durante décadas y busca comprender y abordar la desigualdad sistémica y el racismo en EE.UU., pero los críticos conservadores afirman que la CRT es una ideología marxista y una amenaza para el estilo de vida estadounidense. La medida en que se usa y se enseña la CRT es exagerada regularmente, especialmente porque en su mayoría ha sido una discusión académica mucho más allá de las aulas de la escuela primaria, y eso es especialmente cierto en los medios conservadores, donde ofrece una conexión eléctrica directa a la base de Trump.

Si bien McAuliffe insiste en que la CRT no es parte del sistema educativo de la Commonwealth, la promesa de Youngkin de prohibirlo de todos modos es regularmente la línea de aplauso más fuerte en sus discursos. Eso ayuda a explicar por qué los republicanos piensan que tienen una oportunidad hacia un tema que podría explotar el próximo año en los suburbios.

