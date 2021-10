Demandan a Kellogg’s por US$ 5 millones alegando que los Pop-Tarts no tiene suficientes fresas

Melissa Velásquez Loaiza

Nueva York (CNN Business) — Nadie confundiría las Pop-Tarts de Kellogg’s con un plato de fruta: son un placer indulgente, cargado de azúcar e ingredientes procesados. Pero una nueva demanda afirma que las Pop-Tarts se hacen pasar por un alimento saludable.

Una demanda colectiva, presentada por la residente de Illinois Anita Harris en agosto, alega que el marketing de la marca es “engañoso porque da a la gente la impresión de que el relleno de fruta contiene una mayor cantidad relativa y absoluta de fresas que la que contiene”. La demanda también se centra en los beneficios para la salud que provienen de las fresas, citando una descripción de WebMD que indica que las fresas “protegen tu corazón, aumentan el colesterol HDL (bueno), reducen la presión arterial y protegen contra el cáncer”.

Demandan concurso Miss Francia por reglas polémicas 0:49

La demanda busca al menos US$ 5 millones. Harris también alega que el nombre del producto, “Frosted Strawberry Toaster Pastries”, es “falso, erróneo y engañoso” porque el relleno Pop-Tart contiene una “cantidad relativamente significativa de ingredientes de frutas que no son de fresa”, incluidas peras y manzanas. La demandante dijo que quería más que un “sabor a fresa”, que sin embargo “no pudo percibir, debido a la cantidad relativamente mayor de peras y manzanas”, según la demanda.

La demanda indica que Kellogg’s “solo promueve el contenido de fresa del producto en su etiquetado y marketing, como en su sitio web”.

Kellogg no respondió a la solicitud de comentarios de CNN Business.

La demanda contra Kellogg’s

De acuerdo con la lista de ingredientes del producto, las Pop-Tarts contienen “2% o menos de almidón de trigo, sal, fresas secas, peras secas y manzanas secas” y 2% o menos de otros ingredientes, incluidos ácido cítrico, gelatina, almidón de trigo modificado, harina de maíz amarillo, aceite de palma color caramelo, goma xantana, almidón de maíz, color de extracto de cúrcuma, lecitina de soja, rojo 40, amarillo 6, azul 1 y color añadido.

Kellogg’s y su nueva estrategia: ¿decisión correcta?

La queja de Harris contrasta desfavorablemente el marketing de los Pop-Tart de Kellogg con otros cereales de “fresa helada” de este tipo con los de la marca Great Value de Walmart y la marca Clover Value de Dollar Tree. Ambas compañías, dice la demanda, usan la frase “Con sabor natural y artificial” en la caja para advertir a los clientes que el producto tiene menos ingredientes de fresa de lo que los consumidores podrían esperar. Kellogg’s, sin embargo, no incluye ese lenguaje en sus cajas de Pop-Tart.

¿Prosperará la demanda?

Puede que sea un tontería. Pero, ¿tiene Harris un argumento legal? Quizás, dijo Edgar Dworsky, abogado de consumidores y fundador y editor de Consumer World.

“Los casos de etiquetado de productos alimenticios están de moda ahora”, dijo Dworsky. “Varias demandas han afirmado recientemente que no hay atún real en el sándwich de atún de Subway, que los Honey Bunches of Oats casi carece de miel y que los Morning Star Farms Veggie Hot Dogs casi no tienen vegetales. ¿Cómo terminarán esos casos? Va a ser como lanzar una moneda al aire”.

El demandante citó la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas de Illinois, indicando que las “representaciones y omisiones falsas y engañosas” de Kellogg probablemente influyan en las decisiones de compra de los consumidores. “Los consumidores que vean el Producto del demandado, que promueve exclusivamente las fresas, y el etiquetado más ‘restringido’ o veraz de los competidores, comprarán el producto del demandado”, afirma la demanda.

“Algunos jueces encuentran que los vendedores han tergiversado sus productos, mientras que otros dicen que si el consumidor se toma el tiempo para leer la declaración de ingredientes, sabrá exactamente lo que está comprando”, dijo Dworsky. “Sin embargo, no tengo la sensación de que el caso Pop Tarts vaya a tener éxito”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.