La misteriosa alergia a la carne transmitida por las garrapatas puede afectar a cientos de miles de personas en EE.UU., estiman los CDC

“El futuro no parecía muy brillante, y puedo relacionarlo con tal vez ser un soldado en una trinchera con proyectiles cayendo por todas partes. Simplemente no sabes cuándo será tu último aliento, y en realidad fue psicológicamente devastador. Y ese no soy solo yo; hay miles y miles de casos como el mío”, dijo.

“Me acostaba todas las noches sin saber si me despertaría por la mañana. Y cada vez que no podía recuperar el aliento y cada vez que mi corazón daba un vuelco, no sabía lo que iba a pasar”, comentó McCullick.

