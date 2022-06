Friday night Sisters Rodeo results

SISTERS, Ore. (KTVZ) -- Ideal weather, great contestants and a very receptive crowd made for a great way to kick off the rodeo Friday night, announcer Curt Robinson says.

Here's the results from the first full rodeo performance:

Tie down Roping 1st go-round

1. Reese Riemer Stinnett, TX 8.9 $2,273.18

2/3 J.D. McCuistion Collinsville, TX 9.0 $1,826.43

2/3 J. Cody Jones Ukiah, CA 9.0 $1,828.43

4/6 Caleb McMillan Soap Lake, WA 9.7 $1,087.17

4/6 Luke Potter Maple City, KS 9.7 $1,087.17

4/6 Chase Webster Kamas, UT 9.7 $1,087.17

7/8 Ty Harris San Angelo, TX 10.0 $ 345.91

7/8 Kass Kayser Ellensburg, WA 10.0 $ 345.91

Tie down Roping 2nd go-round leaders

1. Hunter Herrin Apache, OK 7.7

2. Zack Jongbloed Iowa, LA 8.2*

3. Ty Harris 8.6

4. Jared Parke Gooding, ID 9.0

5. Wyatt Imus Brenham, TX 10.4

6. Justin Parke Gooding, ID 10.7*

Tie down Roping aggregate leaders

1. Ty Harris 18.6

2. Jared Parke 19.4

3. Zack Jongbloed 19.9*

4. Kass Kayser 23.0

5. Tyler Milligan Pawhuska, OK 28.6

6. Justin Parke 33.1*

Bareback Riding

1. R. C. Landingham Hat Creek, CA 83*

2. Shane O’Connell Rapid City, SD 81*

3. Clay Stone Blackfoot, ID 80*

4. Colton Clemens Blackfoot, ID 72*

5. Zack Brown Red Bluff, CA 64*

Steer wrestling 1st go-round results

1. Stetson Jorgensen Blackfoot, ID 3.9 $1,528.50

2. Dirk Tavenner Rigby, ID 4.7 $1,264.97

3. Jace Melvin Fortt Pierre, SD 5.2 $1,001.43

4. Jacob Stacy Moses Lake, WA 5.4 $ 737.90

5. Hank Filippini Battle Mountain, NV 5.6 $ 474.36

6. Chet Boren Vernal, UT 6.0 $ 263.53

Steer wrestling 2nd go-round leaders

1. Ty Allred Tooele, UT 5.2*

2. Jace Melvin 5.3*

3. Stetson Jorgensen 8.3*

Pg. 2 Sisters Rodeo Results continued

Steer wrestling aggregate leaders

1. Jace Melvin 10.5*

2. Stetson Jorgensen 12.2*

3. Ty Allred 14.6*

Ladies Breakaway Roping leaders

1. Samantha Fulton Miller, SD 2.7*

2. Fallon Ruffoni Arroyo Grande, CA 2.8*

3. Samantha Kerns Silver Lake, OR 2.9*

4. Traci Ashton Redmond, OR 3.0*

5. Suzanne Williams Winnemucca, NV 3.6*

6. Gianna Cianfichi Santa Rosa, CA 3.7*

7. Amanda Hodges Brazoria, TX 4.5*

8. Taylor Munsell Alva, OK 13.4*

Saddle Bronc Riding leaders

1. Zeke Thurston Big Valley, AB 84.5*

2. Damian Brennan Injune, AU 81.5*

3. Dawson Hay Wildwood, AB 80*

4. Jake Watson Hudsons Hope, BC 79*

5. Joaquin Real Ojai, CA 71.5*

Team roping leaders (team ropers will only go one time)

1. Rhen Richard Roosevelt, UT

Jeremy Buhler Arrowwood, AB 5.0

2. Pace Freed Chubbock, ID

Cole Wilson Lake Shore, UT 6.4*

3. Blake Hirdes Turlock, CA

Wyatt Hanseen Oakdale, CA 11.2*

4. Marcus Battaglia Ramona, CA

Jason Johe San Luis Obispo, CA 15.2*

5. Zack Engelhart Lakeview, OR

Rial Englehart Lakeview, OR 16.1

6. Houston Hull Warden, Wa

Joey Bergevin Ellensburg, WA 16.3*

Pg. 3 Sisters Rodeo Results continued

Barrel Racing leaders (barrel racers will only go one time)

1. Taycie Matthews Wynne, AR 17.73

2. Mary Shae Thomas Hermiston, OR 17.82

3. Chelsea Stodghill Prineville, OR 17.86

4. Jennifer Kalafatic Caldwell, ID 17.90*

5. Ali Anton Healdsburg, CA 18.09*

6. Sharon Woods Dallas, OR 18.11*

7/8 Kaitlyn Duby Pasco, WA 18.14*

7/8 Shelby Bates Loomis, CA 18.14

9. Jimmie Smith McDade, TX 18.16

10. Sharon Gow Roseburg, OR 18.18*

Bull Riding leaders

1. Shad Winn Nephi, UT 86*

2. Roscoe Jarboe New Plymouth, ID 85*

3. Billy Quillan Fallon, NV 82*