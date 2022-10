Canva

This is where homes are selling the slowest right now

The pace at which homes sell in the U.S. tends to ebb and flow over the calendar year with homes selling the fastest in the summer months and slowest in the winter. Year over year, however, the U.S. real estate market has seen homes typically selling quicker and quicker.

Slowing home sales can be a sign that a given market is more buyer-friendly. It can also signal a mismatch between prospective homebuyers’ purchasing power and market conditions.

Stacker compiled a list of metros where homes are selling the slowest using data from Redfin. Metros are ranked by the most days listed for sale for the month of September with the metros with the most home sales being ranked higher in case of ties. Metros with over 300 home sales in September were included.



#50. Vallejo, CA

– Median days on market: 41

– Total homes sold: 409

– Median sale price: $580,000



#49. Boulder, CO

– Median days on market: 41

– Total homes sold: 433

– Median sale price: $728,950



#48. Greeley, CO

– Median days on market: 41

– Total homes sold: 556

– Median sale price: $472,000



#47. Topeka, KS

– Median days on market: 42

– Total homes sold: 305

– Median sale price: $179,900



#46. Hickory, NC

– Median days on market: 42

– Total homes sold: 360

– Median sale price: $249,000



#45. Provo, UT

– Median days on market: 42

– Total homes sold: 732

– Median sale price: $510,000



#44. Anaheim, CA

– Median days on market: 42

– Total homes sold: 2,058

– Median sale price: $962,500



#43. New Brunswick, NJ

– Median days on market: 42

– Total homes sold: 3,205

– Median sale price: $460,000



#42. Ocean City, NJ

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 309

– Median sale price: $549,900



#41. Toledo, OH

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 726

– Median sale price: $175,750



#40. Port St. Lucie, FL

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 857

– Median sale price: $390,000



#39. Greenville, SC

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 1,234

– Median sale price: $320,000



#38. Birmingham, AL

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 1,357

– Median sale price: $280,000



#37. Riverside, CA

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 4,140

– Median sale price: $545,000



#36. Los Angeles, CA

– Median days on market: 43

– Total homes sold: 4,693

– Median sale price: $840,000



#35. New Haven, CT

– Median days on market: 44

– Total homes sold: 979

– Median sale price: $300,000



#34. Sioux Falls, SD

– Median days on market: 45

– Total homes sold: 394

– Median sale price: $313,500



#33. Panama City, FL

– Median days on market: 45

– Total homes sold: 474

– Median sale price: $394,000



#32. Kennewick, WA

– Median days on market: 46

– Total homes sold: 349

– Median sale price: $445,000



#31. Milwaukee, WI

– Median days on market: 46

– Total homes sold: 1,836

– Median sale price: $295,000



#30. Fort Lauderdale, FL

– Median days on market: 46

– Total homes sold: 2,455

– Median sale price: $394,000



#29. Las Vegas, NV

– Median days on market: 46

– Total homes sold: 2,578

– Median sale price: $423,000



#28. Phoenix, AZ

– Median days on market: 46

– Total homes sold: 5,900

– Median sale price: $450,000



#27. Oxnard, CA

– Median days on market: 47

– Total homes sold: 611

– Median sale price: $792,500



#26. Austin, TX

– Median days on market: 47

– Total homes sold: 2,769

– Median sale price: $475,000



#25. Salem, OR

– Median days on market: 48

– Total homes sold: 418

– Median sale price: $445,000



#24. Knoxville, TN

– Median days on market: 48

– Total homes sold: 1,222

– Median sale price: $329,000



#23. Tucson, AZ

– Median days on market: 48

– Total homes sold: 1,227

– Median sale price: $350,370



#22. Prescott Valley, AZ

– Median days on market: 49

– Total homes sold: 337

– Median sale price: $515,000



#21. Reno, NV

– Median days on market: 49

– Total homes sold: 584

– Median sale price: $510,000



#20. Madison, WI

– Median days on market: 49

– Total homes sold: 816

– Median sale price: $362,000



#19. Pensacola, FL

– Median days on market: 49

– Total homes sold: 908

– Median sale price: $320,000



#18. New York, NY

– Median days on market: 49

– Total homes sold: 5,996

– Median sale price: $680,000



#17. Green Bay, WI

– Median days on market: 50

– Total homes sold: 337

– Median sale price: $268,800



#16. Bridgeport, CT

– Median days on market: 50

– Total homes sold: 1,124

– Median sale price: $549,000



#15. West Palm Beach, FL

– Median days on market: 50

– Total homes sold: 2,173

– Median sale price: $435,000



#14. Miami, FL

– Median days on market: 50

– Total homes sold: 2,297

– Median sale price: $475,000



#13. Appleton, WI

– Median days on market: 51

– Total homes sold: 301

– Median sale price: $280,000



#12. Tallahassee, FL

– Median days on market: 51

– Total homes sold: 430

– Median sale price: $275,000



#11. Asheville, NC

– Median days on market: 51

– Total homes sold: 759

– Median sale price: $429,195



#10. Elgin, IL

– Median days on market: 51

– Total homes sold: 972

– Median sale price: $297,788



#9. Lebanon, NH

– Median days on market: 52

– Total homes sold: 360

– Median sale price: $337,500



#8. Honolulu, HI

– Median days on market: 52

– Total homes sold: 761

– Median sale price: $700,000



#7. Pittsburgh, PA

– Median days on market: 52

– Total homes sold: 2,319

– Median sale price: $219,900



#6. Charleston, SC

– Median days on market: 53

– Total homes sold: 1,309

– Median sale price: $414,630



#5. Lake County, IL

– Median days on market: 54

– Total homes sold: 1,069

– Median sale price: $310,000



#4. Palm Bay, FL

– Median days on market: 56

– Total homes sold: 1,046

– Median sale price: $355,000



#3. Chicago, IL

– Median days on market: 57

– Total homes sold: 7,810

– Median sale price: $305,000



#2. Atlantic City, NJ

– Median days on market: 63

– Total homes sold: 383

– Median sale price: $301,000



#1. Myrtle Beach, SC

– Median days on market: 65

– Total homes sold: 1,777

– Median sale price: $335,000