Cómo se preparan las ciudades de Estados Unidos para un verano potencialmente sangriento por la violencia armada

Alexandra Ferguson

(CNN)– Un aumento incesante de la violencia con armas de fuego y de los homicidios se está apoderando de las ciudades estadounidenses incluso antes de que se produzca el habitual aumento de la delincuencia en el verano boreal, lo que hace que los mandos policiales, desde Nueva York hasta Nueva Orleans, se esfuercen por encontrar soluciones. Con el levantamiento de las restricciones impuestas contra el covid-19 y el aumento del número de personas que salen a la calle con el clima más cálido, las ciudades estadounidenses se están preparando para un verano potencialmente sangriento aumentando las patrullas en los vecindarios con mayor índice de criminalidad, poniendo agentes novatos en las calles e incrementando el gasto en horas extra.

Varios funcionarios de las fuerzas del orden y expertos policiales entrevistados por CNN reconocieron que las cifras de tiroteos y homicidios son alarmantes en lo que va de año, tras un aumento de los delitos violentos que no se había producido en más de una década.

De hecho, las principales ciudades de EE.UU. están experimentando tasas de homicidio históricas después de que en 2020 se produjera un aumento del 33% en los homicidios cuando la pandemia arrasó el país y millones de personas se unieron a las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

“Se está cuestionando toda la naturaleza de la policía proactiva al mismo tiempo que se observa un aumento de los asesinatos y los tiroteos”, dijo Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, un grupo de política policial.

“Es un reto ser policía ahora mismo, pero también lo es desde el punto de vista del jefe de policía. No están durmiendo mucho”.

“Esto es una llamada a la acción”

Durante el fin de semana, al menos 16 personas recibieron disparos mortales y más de 40 resultaron heridas en todo Estados Unidos. Entre ellas, cinco personas murieron en Chicago y otras ocho fueron abatidas en tiroteos masivos en Oregon, Indiana, Utah y Michigan.

Más de 8.600 personas han muerto por la violencia con armas de fuego en Estados Unidos este año, según el Gun Violence Archive, con más de 260 tiroteos masivos hasta este miércoles.

“La velocidad del aumento, la aceleración, a medida que salimos del coronavirus este año, es preocupante”, dijo William Bratton, ex jefe de policía en Boston, Nueva York y Los Ángeles, sobre el aumento de los delitos violentos. “Y la amplitud de la misma, el hecho de que casi todas las grandes ciudades estadounidenses, por no hablar de los suburbios, están experimentando un aumento significativo de la delincuencia, en particular los tiroteos y los homicidios”.

En Oakland, donde cinco personas resultaron heridas en un tiroteo el fin de semana, el jefe de policía LaRonne Armstrong dijo que la ciudad ha tenido 57 homicidios este año. Oakland tuvo 102 homicidios en todo el año pasado, el total más alto en ocho años.

“Esto es una llamada a la acción”, dijo Armstrong, señalando que la estrategia de alto al fuego impulsada por los datos de la ciudad ha llevado a la recuperación de cientos de armas de fuego desde abril. “Tenemos que pensar en la aplicación de la ley, pero también en la prevención. Ninguna puede funcionar por separado”.

En la ciudad de Nueva York, donde los tiroteos aumentaron un 73% en el último mes en comparación con mayo de 2020, las autoridades anunciaron esta semana una asociación entre la policía de Nueva York y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). El esfuerzo pretende reducir la violencia con armas de fuego y detener el flujo de armas ilegales en la ciudad de Nueva York.

El comisario de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo que la rapidez en la entrega de información federal sobre armas en el marco de la nueva asociación ayudará a la ciudad a resolver casos.

“Podemos obtener información sobre las armas que se recuperan, relacionarlas con otros delitos, ponerlas en manos de los investigadores más rápidamente y utilizar esa información para resolver y cerrar esos delitos”, dijo.

En la capital del país, el jefe de la policía metropolitana, Robert Contee III, reconoció la semana pasada que se espera una ola de criminalidad postcovid este verano boreal.

“Comparto esa preocupación con muchos de mis colegas, al igual que los jefes de las principales ciudades de todo el país, incluso antes de que se levantaran las restricciones, (vimos) aumentos de la delincuencia”, dijo.

“Creo que tenemos que seguir trabajando muy estrechamente con nuestras comunidades. Tenemos que seguir construyendo esas relaciones, pero lo más importante es que cuando la gente comete delitos en nuestra ciudad tenemos que estar preparados como ciudad para llevar a esos individuos ante la justicia”.

En mayo, Contee lanzó la iniciativa anual del distrito para combatir la delincuencia en verano, diciendo que el departamento está “enfocado como un láser” en seis áreas de la ciudad “que históricamente han experimentado una alta densidad de delitos violentos”.

En Atlanta, el jefe de policía Rodney Bryant expuso este miércoles el plan del departamento para combatir el aumento de la delincuencia en verano. La ciudad registró 57 asesinatos hasta finales de mayo, frente a los 35 del mismo periodo del año pasado.

Los componentes clave del plan incluyen el aumento de las patrullas en los clubes y negocios que atraen a los jóvenes y que han sido fuentes de lo que Bryant llamó problemas de “vida nocturna”. El departamento también perseguirá de forma agresiva a los delincuentes reincidentes.

“Es muy frustrante”, dijo Bryant. “Es problemático cuando se detiene a alguien -ya sea un menor o un adulto- y vuelve a salir al mismo lugar al día siguiente”.

Muchos factores en juego

Adam Gelb, presidente del Consejo de Justicia Penal, dijo que ser jefe de policía en estos momentos tiene que ser el “trabajo más duro de Estados Unidos”.

“Las olas sociales, y económicas y políticas generadas por la pandemia y las protestas se juntan y se estrellan justo en tu mesa”.

“Y para profundizar en el tema: ¿En qué medida el aumento de la violencia con armas de fuego se debe a que la policía se retira de las comunidades? ¿En qué medida las comunidades se alejan de la policía? ¿Cuánto tiene que ver con el aumento de la venta de armas? ¿Cuánto tiene que ver con que los nervios se han exacerbado? ¿Cuánto hay de aislamiento económico y social y, en algunos casos, de desesperación?”, dijo.

En los tres primeros meses de este año, la tasa de homicidios en más de 30 ciudades de EE.UU. aumentó un 24% en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2020, según la Comisión Nacional sobre covid-19 y Justicia Penal. Los asaltos con armas de fuego aumentaron un 22%.

Aunque el actual repunte de los homicidios se mantiene por debajo de los picos observados a mediados de la década de 1990, dijo la comisión en un informe, las tasas de homicidio han ido en aumento desde finales de 2019, meses antes del punto máximo de la pandemia.

Varios factores pueden haber contribuido al aumento de la violencia armada, según los expertos. Entre ellos, el colapso económico, la reducción de la vigilancia en las principales ciudades tras las protestas por el homicidio de George Floyd en Minneapolis, los cambios en los recursos de las fuerzas del orden hacia las zonas del centro de la ciudad debido a las protestas y la liberación de los acusados de delitos antes del juicio o de que se cumplieran las sentencias para reducir el riesgo de propagación de covid-19 en las prisiones.

“Lo peor que podríamos hacer es tratar de atribuir un factor a lo que está ocurriendo en todo el país”, dijo el jefe de la policía de Albuquerque, Harold Medina. “Es muy complejo y toda esta complejidad se ha visto agravada por el covid-19”.

Los expertos también apuntan a un aumento de las ventas de armas en EE.UU. que comenzó el año pasado y continuó en 2021.

En marzo, el FBI informó de casi 4,7 millones de verificaciones de antecedentes, la mayor cantidad de cualquier mes desde que la agencia comenzó a llevar un registro hace más de 20 años, y un enorme aumento del 77% con respecto a marzo de 2019.

“Sin duda una tendencia es el aumento de los delitos violentos y nos va a llevar algún tiempo trabajar en esto”, dijo Medina, cuyo departamento vio un incremento del 75% en los homicidios en el primer trimestre de este año.

Los delincuentes son “más descarados”

En el condado de Miami-Dade, en Florida, se registraron 41 homicidios hasta el 23 de mayo, la misma cantidad que a esta altura del 2020.

La semana pasada, la policía del condado divulgó un video de vigilancia que mostraba a tres sospechosos enmascarados que abrieron fuego contra una multitud a las afueras de una sala de conciertos el 30 de marzo, dejando a tres personas muertas y al menos otras 20 heridas.

“No vamos a permitir que un pequeño grupo de malos actores, definan esta comunidad, aterroricen a nuestra comunidad y debemos poner fin y pondremos fin a estas matanzas sin sentido”, dijo el martes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La alcaldesa dijo que la policía había arrestado a unas 170 personas y retirado más de 60 armas de la calle desde que el condado lanzó la “Operación Calor de Verano” el pasado fin de semana para frenar la violencia con armas de fuego.

“La violencia armada es una epidemia de salud pública que se intensificó a lo largo de la pandemia: en 2020 se produjo un aumento del 13% en los homicidios con respecto al año anterior y un aumento del 45% con respecto a 2016”, dijo el resumen de una iniciativa contra la violencia armada aprobada por la comisión del condado esta semana. “Casi una de cada cuatro víctimas en 2020 era menor de 21 años”.

El superintendente de la policía de Nueva Orleans, Shaun Ferguson, dijo que su departamento ha investigado hasta nueve homicidios, 23 tiroteos no mortales y 15 robos a mano armada en las últimas dos semanas.

“Nuestros delincuentes son cada vez más descarados, más audaces en sus acciones”, dijo Ferguson a los periodistas el martes. “Han intensificado sus actividades y su comportamiento para ser más violentos”.

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta en una piscina durante el fin de semana, dijo Ferguson, quien añadió que las interrupciones relacionadas con la pandemia en el sistema judicial habían envalentonado a los delincuentes.

“Literalmente, todo el mundo parece pensar que el jefe de policía es el que tiene la responsabilidad de arreglar esto y de hacerlo casi solo”, dijo Gelb.

“La seguridad pública no es competencia exclusiva de la policía. Es una asociación con las comunidades y con las agencias gubernamentales y las agencias penitenciarias, las agencias de abuso de sustancias y de salud mental, los servicios sociales y las agencias de empleo, todas tienen un papel crítico en tiempo real. Tienen que dar un paso adelante y rendir cuentas también”.

Ryan Young, Jason Morris, Hayley Simonson, Abbey Clark, Jade Gordon, Kristina Sgueglia, Artemis Moshtaghian, Omar Jimenez, Deanna Hackney, Hollie Silverman, Evan Simko-Bednarski, Jamiel Lynch, Kelsie Smith, Leyla Santiago y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron a este reporte.

