Cómo ‘Patria y Vida’ se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales en Cuba

(CNN) — “Patria o muerte”. Es una frase estampada en los pesos cubanos, que fue invocada con frecuencia por el antiguo líder Fidel Castro durante los albores de la revolución comunista del país.

Ahora, el dicho conocido ha sido reutilizado para el himno de protesta “Patria y Vida”, una canción subversiva de algunos de los músicos más populares de Cuba que critica la represión social y una grave crisis económica en su país de origen.

“Ya no gritemos ‘patria y muerte’ sino ‘patria y vida’”, cantan los artistas Yotuel, Descemer Bueno y el dúo de reguetón Gente de Zona, entre otros. “Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente?”.

Los manifestantes antigubernamentales cubanos han adoptado la canción como su mantra. La música puede ser una poderosa herramienta de protesta, y ‘Patria y Vida’ es quizá los más cerca que ninguna canción en la historia moderna de Cuba ha llegado a inspirar una respuesta tan masiva.

CNN habló con investigadores que se especializan en la historia de Cuba y la música de protesta latinoamericana sobre lo que hace que la canción sea tan poderosa y por qué las protestas que la tienen como banda sonora son diferentes a todo lo que el país ha visto en décadas.

Los ingredientes de una gran canción de protesta

Hay algunos ingredientes comunes que comparten los poderosos himnos de protesta, dijo Christina Azahar, etnomusicóloga de la Universidad de California, Berkeley, que estudia la música latinoamericana.

La música de protesta significativa denuncia actos injustos. Llama a la acción política directa y proporciona un relato alternativo de la historia desde la perspectiva de los grupos marginados, dijo. Ayuda si la canción usa metáforas y alegorías para difundir su mensaje, para que no sea censurado o enterrado, y conmueve a la gente de alguna manera. Una gran canción de protesta crea un sentido de comunidad entre sus oyentes.

“Patria y Vida” se ajusta a esos puntos, porque: critica los intentos del gobierno cubano de censurar a los artistas y detractores que se oponen a sus políticas, así como la crisis económica que está dejando a gran parte del país sin un suministro constante de alimentos, fondos y medicinas. Ha inspirado a manifestantes de todos los rincones de la sociedad cubana a levantarse contra el Gobierno, protestar en las calles y arriesgarse a ser arrestados para expresar su oposición. No hace daño tampoco que también sea una pista de reggae bailable, dijo Azahar.

“La música y el arte permiten a los movimientos sociales imaginar el mundo en el que [los manifestantes] quieren vivir, ya sea validando o desarrollando un sentido de identidad o historia compartida, o imaginando formas futuras de coexistencia”, dijo Azahar a CNN en un correo electrónico. “Entre los grupos que han sufrido una deshumanización constante y a los que se les han negado sus derechos civiles básicos, encontrar la alegría y la dignidad colectivas a través de la música es una forma poderosa de protesta”.

Es un nuevo giro en una conocida frase cubana

La frase “patria o muerte” evoca fuertes recuerdos en los cubanos que crecieron con ella. Se originó en la revolución comunista de Cuba en 1959, cuando el fallecido Castro pidió a los cubanos que “sacrificaran sus medios de subsistencia e incluso sus vidas” al servicio de la revolución, dijo Azahar. La frase todavía es de uso común en la actualidad.

“‘Patria y Vida’ critica y reelabora este lema nacional pidiendo a los cubanos que imaginen una forma de autogobierno basada no en la austeridad y la homogeneidad, sino en sostener la vida de todas las personas, no solo de la élite política”, dijo.

La frase define un período de la historia cubana que muchos residentes recuerdan como marcado por el sufrimiento y las dificultades económicas, contra los cuales los manifestantes antigubernamentales continúan manifestándose hoy en día, dijo Lillian Guerra, profesora de la Universidad de Florida que estudia la historia de Cuba.

Al aludir a “patria o muerte” en su canción, dijo Guerra, los artistas detrás de “Patria y Vida” “dieron forma y pasión a lo que los cubanos quieren: la soberanía de su país y su capacidad para prosperar, crecer, vivir”.

Fue lanzada en el momento adecuado

“Patria y Vida” fue lanzada en febrero, solo unos meses antes de que las frustraciones por la escasez de alimentos y medicinas en el país, los problemas agravados por la pandemia de covid-19 y las sanciones de Estados Unidos a Cuba, llegaran a su apogeo.

El sentimiento de “Patria y Vida” –que los artistas aman mucho a su país pero no soportan ver a sus compatriotas luchar por comer, trabajar y sobrevivir– golpeó a los cubanos. Y aunque Yotuel Romero, uno de los artistas principales de la canción, dijo en una entrevista en febrero con Billboard que la canción fue rápidamente criticada por el Gobierno, recibió más de 2 millones de visitas el mes en que se lanzó su video. Ahora se ha visto más de 7 millones de veces en YouTube.

“Los cubanos tienen una visión política clara de lo que está mal y nunca han tenido la forma de hacer nada al respecto. Aún no la tienen. Por eso han salido a las calles”, dijo Guerra. “Han perdido el miedo que los dominaba, que les decía a cada uno de ellos que no podían impugnar el sistema porque lo harían solos y pagarían el precio. Ahora ven que no están solos y sienten el poder de esa solidaridad, ese orgullo de ser la verdadera nación”.

“Patria y Vida” puso esos agravios y demandas en canción.

Los cantantes pertenecen a un movimiento de artistas y activistas

Romero, Bueno y los cantantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, son miembros del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas creado en 2018 para protestar contra la creciente censura cultural del régimen, dijo Azahar.

Su participación en el Movimiento San Isidro “casi con certeza ha ayudado a otorgar autenticidad al mensaje de ‘Patria y Vida'”, dijo Azahar.

El movimiento se levantó en oposición al Decreto 349, una ley que prohíbe a los artistas actuar en espacios públicos o privados sin la aprobación del Ministerio de Cultura del gobierno cubano, según Amnistía Internacional, una organización que lucha contra los abusos a los derechos humanos.

“Estos músicos-intelectuales dieron voz a los sentimientos de la mayoría de los cubanos”, dijo Guerra.

Amnistía Internacional, junto con los artistas que integran el Movimiento San Isidro, afirman que el decreto podría limitar la libertad artística de los artistas cubanos y la capacidad de los residentes para participar en el intercambio de ideas.

En “Patria y Vida”, los artistas critican los intentos del gobierno cubano de limitar la expresión artística, dijo Azahar.

“Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada”, canta Bueno, “a punta de pistola y palabras que aún son nada”.

También vale la pena señalar, dijo Azahar, que el Movimiento San Isidro y la popularidad de los artistas involucrados ayudaron a que la canción se disparara en las redes sociales, lo que a su vez ha ayudado a amplificar las voces de los manifestantes en todo el país y el mundo.

Los intérpretes son cubanos negros

Es significativo también que la canción retomada por los manifestantes antigubernamentales sea interpretada por un grupo que incluye a hombres afrocubanos.

Cuba durante años se ha considerado “un aliado de los derechos de los negros en todo el mundo”, señaló Azahar, desde el envío de tropas para ayudar a varias naciones africanas en conflictos a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 hasta otorgar asilo a radicales negros de EE.UU. la era de los derechos civiles. Pero los cubanos negros continúan enfrentando racismo y acoso en su país, incluso por parte de su Gobierno, dijo Azahar.

Mientras los artistas detrás de “Patria y Vida” cantan sobre experiencias con las que esperan que la mayoría de los cubanos puedan identificarse, sabían desde una edad temprana cómo la escasez de recursos puede devastar comunidades. Los artistas crecieron en barrios del país de bajos ingresos, informó el Miami Herald en febrero.

Bueno le dijo al Miami Herald en febrero que “siempre pensó que el impulso [de cambios en Cuba] vendría de los más resentidos entre la gente. Siempre se ha sabido que en los barrios pobres, hemos estado viviendo con el mínimo.”

“Patria y Vida” ha sido adoptada por manifestantes antigubernamentales de diferentes orígenes raciales y socioeconómicos en Cuba. Su popularidad revela un “sentido de solidaridad entre los oyentes que se identifican con la crítica de la canción a la hipocresía del Gobierno con respecto a la igualdad racial y socioeconómica”, dijo Azahar.

Las protestas en Cuba son las más grandes en décadas

Guerra dijo que las protestas más recientes son eventos “históricos sin precedentes” debido a su escala, impulso sostenido y la atención que han atraído a nivel internacional. Algunos manifestantes se están pronunciando contra las recientes dificultades económicas, pero otros están utilizando las protestas para pedir una mayor libertad.

“Los cubanos están cansados de no poder cambiar su liderazgo, de no poder decir que nada del Estado está funcionando, de no poder tener el control de ningún aspecto de sus vidas”, dijo.

Bueno hizo eco de esa declaración en su entrevista con el Miami Herald, llamando a la miríada de crisis que enfrenta el país en 2021 “el momento que muchas personas como yo siempre han esperado”, el momento en que salieron a las calles para hacer oír su voz.

Guerra dijo que cree que “el movimiento ganará en número y credibilidad, incluso si es reprimido mediante arrestos y represión”.

Queda por ver si “Patria y Vida” continuará siendo la banda sonora de futuras manifestaciones, pero habla tanto de décadas de oposición a un Gobierno que los manifestantes consideran opresivo como de los eventos específicos de 2021 que llevaron a los cubanos a tomarse las calles a gran escala.

