El mayor minorista de Estados Unidos cubrirá el 100% de la matrícula universitaria de sus trabajadores

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — Walmart pagará la totalidad de la matrícula universitaria y los costos de los libros en algunas escuelas para sus trabajadores de EE.UU.; se trata del más reciente esfuerzo del mayor empleador privado del país para hacer más atractivas sus prestaciones, en su intento de atraer y retener el talento en un mercado laboral difícil. El programa incluye 10 socios académicos que van desde la Universidad de Arizona hasta la Universidad de Southern New Hampshire. Los participantes deben seguir siendo empleados a tiempo parcial o completo en Walmart para poder participar.

La empresa dijo este martes que eliminará la cuota de 1 dólar al día que pagaban anteriormente los trabajadores de Walmart y Sam’s Club que querían obtener un título y que también empezará a cubrir los gastos de sus libros. Alrededor de 28.000 trabajadores participan en el programa, que Walmart comenzó en 2018. Walmart tiene alrededor de 1,5 millones de trabajadores.

“Creemos que la eliminación de la inversión de un dólar al día elimina las barreras financieras para la inscripción, y aumentará el acceso”, dijo Lorraine Stomski, vicepresidenta senior de aprendizaje y liderazgo de Walmart, en una llamada con periodistas este martes.

Walmart regaló teléfonos Samsung a 740.000 empleados

Walmart también dijo que añadiría cuatro nuevos socios académicos, elevando el total a 10, y ofreciendo más opciones de títulos y certificados en áreas como administración de empresas, cadena de suministro y ciberseguridad.

Walmart tiene incentivos para ampliar el programa. Los empleados que han participado en el programa tienen el doble de probabilidades de ser promovidos y permanecen en la empresa en un “porcentaje significativamente mayor” que otros trabajadores, dijo Stomski.

La medida llega en un momento en el que los minoristas de todo el país se enfrentan a la dificultad de contratar empleados para dotar de personal a las tiendas y los almacenes.

¿Te ofrecieron un empleo? Hay más que negociar que el salario

En mayo, había 974.000 puestos de trabajo sin cubrir en el sector minorista, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. A principios de este año, Walmart elevó los salarios de 425.000 trabajadores estadounidenses a un mínimo de US$ 13 por hora. El salario mínimo de Walmart es de US$ 11 la hora, por debajo de lo que ofrecen competidores como Amazon y Target, con un salario inicial de US$ 15.

Otros minoristas también están aumentando los salarios, ofreciendo bonos de contratación y de referencia y ampliando los beneficios a medida que buscan trabajadores.

Aquí hay una lista de los socios participantes de Walmart:

Universidad Johnson & Wales Universidad de Arizona Universidad de Denver Pathstream Universidad de Brandman Penn Foster Universidad de Purdue Global Universidad de Southern New Hampshire Universidad de Wilmington Voxy EnGen

