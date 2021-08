La FDA autoriza dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para ciertas personas inmunodeprimidas

Noticias - CNN

olivertapia

(CNN) — La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el jueves una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para ciertas personas inmunodeprimidas.

La FDA enmendó la autorización de uso de emergencia para las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna para permitir una dosis adicional para ciertas personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Ese grupo incluye “específicamente, receptores de trasplantes de órganos sólidos o aquellos a quienes se les diagnostican condiciones que se consideran que tienen un nivel equivalente de inmunodepresión”, escribió la agencia en un comunicado el jueves.

Dr. Fauci dice que todos necesitarían vacuna de refuerzo 0:41

“El país ha entrado en otra ola de la pandemia de covid-19, y la FDA es especialmente consciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de sufrir una enfermedad grave”, dijo la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock, en un comunicado.

“Después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna”.

Mapa: países que ya aprobaron una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19

Actualmente, tres vacunas contra el coronavirus están autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos: la vacuna de Pfizer / BioNTech de dos dosis para personas mayores de 12 años y la vacuna de Moderna de dos dosis y la vacuna de Johnson & Johnson de dosis única para personas mayores de 18 años.

Los tres se utilizan bajo la autorización de uso de emergencia de la FDA, pero está pendiente la aprobación total para la vacuna de Pfizer.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá el viernes para discutir las dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 y las dosis adicionales para algunas personas inmunodeprimidas, según una agenda de la reunión publicada en línea. El comité también está programado para votar el viernes sobre si recomendar dosis adicionales de la vacuna para personas inmunodeprimidas.

California obliga a todo el personal escolar a vacunarse 2:27

Un estudio reciente realizado por investigadores de Johns Hopkins encontró que las personas inmunodeprimidas vacunadas tienen 485 veces más probabilidades de terminar en el hospital o morir de covid-19 en comparación con la población general que está vacunada.

Según una estimación de los CDC, alrededor de 9 millones de estadounidenses son inmunodeprimidos, ya sea por enfermedades que padecen o por los medicamentos que toman.

“Los datos emergentes muestran que ciertas personas inmunodeprimidas, como las personas que han tenido un trasplante de órganos y algunos pacientes con cáncer, pueden no haber tenido una respuesta inmune adecuada a solo dos dosis de la vacuna contra el covid”, dijo ka Dr. Rochelle Walensky, directora de los CDC dijo durante una sesión informativa del Equipo de Respuesta Covid-19 de la Casa Blanca el jueves. “Para ser claros, esta es una población muy pequeña. Estimamos que es menos del 3% de los adultos”.

Se sabe desde hace meses que las vacunas contra el covid-19 podrían no funcionar bien para este grupo. La esperanza era que las tasas de vacunación en general fueran tan altas para que el “rebaño” los protegiera. Pero no funcionó de esa manera, porque alrededor de un tercio de las personas elegibles en EE.UU. no han recibido ni una sola dosis de la vacuna.

La FDA también recomienda que las personas inmunodeprimidas tomen otras precauciones, incluido el distanciamiento físico y el uso de mascarilla.

“Además, los contactos cercanos de personas inmunodeprimidas deben vacunarse, según corresponda a su estado de salud, para brindar una mayor protección a sus seres queridos”, según el comunicado de la FDA.

Recomiendan que embarazadas se vacunen contra covid-19 0:52

Además, la FDA recomienda a las personas inmunodeprimidas que contraen o están expuestas al covid-19, que consulten con su médico acerca de los tratamientos con anticuerpos monoclonales.

‘Inevitablemente, habrá un momento en el que tendremos que aplicar refuerzos’

Incluso en las personas sanas, algunos investigadores y funcionarios de salud sospechan que la inmunidad contra el covid-19 que las vacunas provocan en el cuerpo podría disminuir con el tiempo -posiblemente después de un año o más- y no proteger tan bien contra las variantes del coronavirus que podrían surgir y evolucionar.

Los padres y los pediatras están cada vez más impacientes por una vacuna para niños más pequeños

Eso podría significar que una persona vacunada necesitaría una dosis de refuerzo de la vacuna para mantenerse protegida contra la cepa original del coronavirus y las variantes emergentes, algo similar a cómo se recomienda un refuerzo contra el tétanos cada 10 años o se recomiendan diferentes vacunas contra la influenza cada año.

Pero en cuanto el público en general, los funcionarios de salud dicen que están monitoreando de cerca los datos para determinar cuándo se puede necesitar un lanzamiento de terceras dosis de manera más amplia.

“Lo importante a señalar son las diferencias entre los inmunodeprimidos, quienes en realidad nunca obtuvieron una buena respuesta para empezar, así que para ellos se trata más de hacer lo que esperaban haber logrado la primera vez, pero que sabemos que debido a su inmunidad comprometida, no lo hivieron. Eso es diferente a la durabilidad de la respuesta”, dijo el jueves el Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud, a Craig Melvin de NBC en el Today Show.

Repunta vacunación en Florida, mientras suben los casos 2:50

“Ninguna vacuna, al menos no dentro de esta categoría, tendrá una cantidad indefinida de protección”, dijo Fauci.

“Inevitablemente, habrá un momento en el que tendremos que dar un refuerzo. Lo que estamos haciendo literalmente de forma semanal y mensual es seguir a las cohortes de pacientes para determinar si deben recibirla, cuándo y quiénes. Pero ahora mismo en en este momento, aparte de los inmunodeprimidos, no vamos a dar refuerzos a la gente”, dijo. “Pero los seguiremos con mucho cuidado, y si lo necesitan, estaremos listos para dárselo”.

Se espera que la administración de Biden establezca una estrategia de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para todos los estadounidenses vacunados en septiembre.

John Bonifield y Kaitlan Collins de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.