El aeropuerto de Kabul es el epicentro de una lucha desesperada y mortal por escapar de los talibanes

(CNN) — Una semana después de la toma de Kabul por los talibanes, la situación en el aeropuerto de la capital de Afganistán se ha vuelto cada vez más desesperada, con más de 20.000 personas dentro y alrededor de las instalaciones tratando de abordar vuelos y otros siete civiles afganos muertos en aplastamientos, en medio de uno de los mayores puentes aéreos en la historia.

El aeropuerto es el epicentro de una lucha caótica por escapar del país para decenas de miles de personas, incluidos trabajadores internacionales, intérpretes afganos y mujeres que ahora están en riesgo bajo el gobierno de los talibanes.

Preocupa a EE.UU que talibán use arsenal estadounidense 2:02

Para el domingo por la mañana, la cantidad de personas en el aeropuerto esperando vuelos había aumentado a 18.500, con otras 2.000 en las puertas esperando para entrar, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Una de las razones del caos fue la decisión de emitir visas electrónicas a los solicitantes de Visa de Inmigrante Especial (SIV), sin nombres ni números de documentos. Las visas fueron luego copiadas como capturas de pantalla y enviadas por afganos a miles de otros afganos que no eran elegibles para acceder al aeropuerto, dijo la fuente.

Los talibanes aplastan a la oposición en todo Afganistán, mientras se acumula el caos en el aeropuerto

Las condiciones empeoraron durante el domingo, con las puertas de entrada al aeropuerto cerradas en su mayor parte y casos de familias divididas y enviadas a diferentes países en medio del caos.

“No sé lo que estaban haciendo, pero todavía hay personal local luchando en las puertas y ni siquiera puede entrar”, dijo a CNN una fuente cercana a la situación, refiriéndose a los afganos empleados por Estados Unidos.

Las familias fueron separadas y enviadas a diferentes países, agregó la fuente. Esto “no fue por diseño y no fue realmente culpa de los funcionarios estadounidenses, pero eligen entrar por separado o separarse en el camino”, dijeron.

“Han tenido casos en los que mamá, papá e hijos terminan en diferentes países”, dijo la fuente.

Mientras tanto, continúa la misión de evacuación masiva.

Dentro del aeropuerto el domingo, CNN vio varios aviones militares C-17 en espera para despegar, con una enorme presencia militar cerca. Se espera que trabajen durante toda la noche en un esfuerzo por despejar la acumulación de pasajeros.

Fuera del aeropuerto, el escenario es impresionante.

Miles de personas continúan reuniéndose en el perímetro de la base. Entre las imágenes desgarradoras de familias escalando los muros limítrofes del aeropuerto la semana pasada, un video de un bebé que es izado sobre el alambre de púas a un infante de marina de EE.UU. expresaba la desesperación que se vive.

El bebé enfermo fue tratado en un hospital noruego con base en el aeropuerto y luego regresó con sus padres, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa el viernes.

Combatientes talibanes montan guardia mientras ciudadanos afganos se reúnen frente al aeropuerto internacional Hamid Karzai para huir del país, en Kabul, Afganistán, el sábado 21 de agosto.

Aplastados

El área dentro y alrededor del aeropuerto de Kabul se ha vuelto cada vez más peligrosa, y se cree que casi 20 personas murieron a causa de estampidas o disparos en la última semana.

Siete civiles afganos murieron en aplastamientos cerca del aeropuerto de Kabul el sábado, dijo a CNN un portavoz del Ministerio de Defensa (MoD) del Reino Unido.

Uno de estos incidentes tuvo lugar fuera del aeropuerto en sí, mientras que otro ocurrió fuera del Hotel Baron, dijo el portavoz.

“Las condiciones en el terreno siguen siendo extremadamente desafiantes, pero estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación de la manera más segura posible”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa.

A principios de semana, Reuters informó que un total de 12 personas también habían muerto en el aeropuerto y sus alrededores desde que los talibanes capturaron Kabul el domingo pasado. El informe, que CNN no ha podido verificar de forma independiente, cita fuentes de la OTAN y funcionarios talibanes.

CNN revela caótica situación para salir del aeropuerto de Kabul 3:49

En medio del deterioro de la situación, dos funcionarios de defensa de EE.UU. describieron a CNN el esfuerzo militar para establecer “rutas alternativas” para que las personas lleguen al aeropuerto de Kabul y sus puertas de acceso, y uno dijo que estas nuevas rutas estarán disponibles para estadounidenses, ciudadanos de terceros y afganos calificados.

El Pentágono ha estado monitoreando la situación alrededor del aeropuerto, consciente de que la multitud creciente en los terrenos y alrededor del aeródromo crea un objetivo para ISIS-K y otras organizaciones, que pueden usar coches bomba o terroristas suicidas para atacar, dijo el segundo funcionario. Los ataques con morteros son otra posible amenaza.

Evacuaciones en curso

El aeropuerto es una de las pocas rutas de escape fuera del país. Y Estados Unidos está emprendiendo “uno de los puentes aéreos más grandes y difíciles de la historia”, dijo el viernes el presidente estadounidense Joe Biden, reconociendo que, a pesar de la presencia de miles de soldados estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, la situación sigue siendo peligrosa.

Al menos 38.000 personas, incluidos afganos y extranjeros, han sido evacuadas de Afganistán desde que los talibanes comenzaron su avance sobre Kabul, según datos analizados por CNN el sábado.

Un periodista que tuvo la suerte de escapar en un vuelo de Qatar le dijo a CNN que no sabía si estaba feliz o desconsolado.

Ya había huido del país una vez antes, cuando los talibanes estaban en el poder por última vez. Ahora volvía a dejar atrás a familiares y amigos, sin idea de cuándo, si es que alguna vez, regresaría a su país.

Estados Unidos ha evacuado hasta ahora a 17.000 personas desde el 14 de agosto, un día antes de que Kabul cayera en manos de los talibanes. De esas 17.000 personas, 2.500 son ciudadanos estadounidenses, dijo el sábado el general Hank Taylor, subdirector del Estado Mayor Conjunto para Operaciones Regionales.

En otros lugares, las Fuerzas Armadas Británicas han evacuado a casi 4.000 personas desde el 13 de agosto, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un tuit el domingo.

Otros países, incluidos Canadá, Italia, Alemania, Francia, Turquía y Australia, también han evacuado a personas.

Hombre le entrega una niña a un soldado en Kabul 1:23

En la base aérea estadounidense de Ramstein en el suroeste de Alemania, los vuelos de evacuados llegaban aproximadamente cada 90 minutos durante el fin de semana. Con una capacidad de 5.000 personas, una de las bases aéreas más grandes de EE.UU. en Europa se estaba llenando rápidamente de personas que se refugiaban en tiendas de campaña temporales antes de continuar su viaje a Estados Unidos.

El ejército estadounidense espera evacuar de 5.000 a 9.000 personas por día, pero hasta ahora no ha cumplido esa meta. Enfrenta desafíos masivos mientras trabaja hacia la fecha límite del 31 de agosto para salir del país, y Biden ha indicado que Estados Unidos puede tener que quedarse más allá de esa fecha si todos los estadounidenses aún no han sido evacuados.

Entre los que critican la retirada de Estados Unidos se encuentra el ex primer ministro británico Tony Blair, quien fue líder cuando su país ayudó a Estados Unidos a expulsar a los talibanes del poder en 2001.

“El abandono de Afganistán y su pueblo es trágico, peligroso, innecesario, no en sus intereses y no los nuestros”, escribió Blair el sábado en un artículo publicado en el sitio web de su grupo de expertos Institute for Global Change.

Añadió que la decisión de retirar las tropas del país se había tomado “en obediencia a un lema político imbécil sobre el fin de ‘las guerras eternas'”.

Sam Kiley informó desde Kabul, Nick Paton Walsh informó desde Doha y Sheena McKenzie escribió desde Londres.

Sarah Dean, Sharif Paget, Barbara Starr, Oren Liebermann, Ellie Kaufman y Nicole Gaouette de CNN contribuyeron a este informe.

