¿Por qué el clima del otoño no será el mismo este año?

(CNN) — Ya a más de la mitad del mes de agosto, el otoño en el hemisferio norte se acerca rápidamente con el regreso a la escuela. Pero las temperaturas cálidas y la prolongada sequía podrían dificultar en Estados Unidos la tradicional sensación otoñal de mañanas frescas y crujientes con un hermoso follaje en los árboles.

El Centro de Predicción del Clima (CPC) amplió las perspectivas para los tres meses de septiembre a noviembre, mostrando una situación similar para la mayor parte del país: temperaturas por encima de la media.

El CPC también aumentó las posibilidades del fenómeno de La Niña para este otoño. Aunque esto podría ser una buena noticia para los estados occidentales afectados por la sequía, no augura nada bueno para las zonas afectadas por los sistemas tropicales en el Atlántico.

El follaje otoñal, afectado por la sequía

Cuando se piensa en el otoño, lo primero que suele venir a la mente son las hojas cambiando a hermosos rojos, naranjas y amarillos. Este año esos colores pueden tener un aspecto algo diferente gracias a la sequía.

Las condiciones perfectas del follaje dependen de una buena combinación de temperatura y humedad. Los procesos de la fotosíntesis utilizan diferentes compuestos químicos que crean diferentes colores. La mayoría de los compuestos químicos necesitan la luz del sol para crear vibrantes muestras de color durante el otoño. Pero el sol por sí solo no es suficiente; los árboles también necesitan lluvia.

El problema de este año es que algunas zonas han experimentado condiciones extremas, sobre todo en el oeste.

La falta de lluvias en el oeste hace que muchos árboles, especialmente los de raíces superficiales como los arces o los abedules, entren en modo de supervivencia, “apagándose” antes de tiempo y preparándose para el invierno.

Esta condición estresante hace que las hojas se vuelvan marrones y se caigan antes de alcanzar su máximo color. Las hojas que cambian de color lo hacen muy brevemente y pueden tener colores más apagados de lo normal.

Sin embargo, no toda la sequía es mala. Una sequía leve puede dar lugar a colores más vivos, aunque depende en gran medida de la cantidad de lluvia caída el año anterior. El clima durante las temporadas de crecimiento anteriores puede tener un efecto retardado.

La duración del color de las hojas puede sufrir un impacto que provoque su caída prematura. Las sequías prolongadas y extremas pueden causar daños físicos a los árboles, dificultando su protección contra plagas y enfermedades, y ralentizando su crecimiento general.

Es probable que este año los colores otoñales aparezcan antes de lo habitual en algunos lugares y que no duren tanto como en años anteriores.

El clima de suéteres podría ser caluroso

Es posible que tardemos un poco más que el promedio en sentir las frescas tardes o los fríos paseos matutinos a la escuela asociados con el otoño en Estados Unidos.

En todo el país, se prevén temperaturas otoñales más cálidas para los próximos tres meses. El suroeste y el noreste podrían experimentar las temperaturas más anómalas por encima de la media, según las perspectivas del CPC para septiembre, octubre y noviembre.

El equinoccio de otoño es el 22 de septiembre, y marca el primer día del otoño, pero las previsiones indican que el tiempo será más cálido al menos hasta noviembre.

Aunque las temperaturas podrían ser más cálidas que el promedio, eso no significa que las cosas no vayan a enfriarse. Las temperaturas más frescas empezarán a llegar a gran parte del país, pero puede que no sean tan frías como de costumbre.

En el noreste de EE.UU. las temperaturas suelen descender hasta los 10 y 15 grados centígrados para cuando llega septiembre. La previsión de temperaturas por encima de la media podría significar que los 10 grados no serán habituales hasta el día de Acción de Gracias.

En el suroeste, las temperaturas de los meses más fríos solo suelen alcanzar los 21 grados. Es probable que las condiciones más cálidas se mantengan durante más tiempo en la región.

Además de las temperaturas superiores a las normales, los próximos tres meses podrían ser testigos de otro periodo de sequía en el oeste que podría perpetuar la sequía y empeorar la actividad de los incendios forestales.

El pronóstico del CPC muestra precipitaciones por debajo de lo normal para los estados del oeste, centradas en el desierto del suroeste. La temporada alta de incendios en la zona suele prolongarse hasta octubre, lo que podría suponer una mala noticia con la combinación de temperaturas más cálidas y condiciones secas.

En el norte, el noroeste del Pacífico podría recibir precipitaciones superiores a la media, lo que supondría un buen cambio de ritmo respecto a las crecientes condiciones de sequía y la actividad de los incendios en la región durante el verano.

La histórica sequía en el oeste de Estados Unidos en 3 mapas

La temporada alta de incendios podría dispararse

Puede que el otoño sea conocido como una estación más fría, pero algunas regiones de EE.UU. lo conocen como el punto álgido de la temporada de incendios.

La temporada de incendios de este año ya registró una actividad explosiva. Los incendios masivos en el noroeste y en California han calcinado millones de acres de tierra.

El pico de la temporada de incendios es diferente en distintas partes del país, donde los monzones, los patrones tropicales y otros elementos climatológicos inciden de manera diferente en los patrones de humedad y sequedad.

“El punto álgido de la temporada de incendios en el oeste suele producirse desde finales de julio hasta mediados de agosto, en función de la actividad de los incendios y de los recursos de lucha contra los mismos”, dijo Nick Nauslar, meteorólogo de los Servicios de Predicción del NICC/NIFC.

“La temporada de incendios en el oeste suele comenzar a disminuir en septiembre y octubre, pero los incendios provocados por el viento en California siguen siendo posibles durante el otoño. Las zonas del sureste de EE.UU. también tienen una temporada de incendios en otoño”.

Se espera que las condiciones de los incendios forestales continúen en el oeste de EE.UU. hasta el próximo mes

Las nuevas perspectivas climáticas indican que el tiempo cálido y seco ha llegado para quedarse en la región, aunque el foco puede desplazarse ligeramente hacia el suroeste, continuando la temporada de incendios en exceso.

“Se prevé que continúe un potencial de incendios significativo por encima de lo normal hasta septiembre en gran parte del noroeste, el norte de las Montañas Rocosas y las partes septentrionales de las áreas geográficas de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas”, dijo el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Hasta septiembre se espera que las montañas y las colinas de California tengan un potencial de incendio elevado, y los vientos de la costa podrían impulsar una amenaza superior a la media en el sur de California hasta octubre y noviembre.

California ha luchado este verano contra enormes incendios, como Dixie, que ha consumido cientos de miles de hectáreas hasta convertirse en el segundo mayor incendio de la historia del estado.

El incendio Dixie arrasa 630 viviendas de California 1:01

Pronostican más condiciones de sequía en el oeste

La histórica sequía en el oeste ha alimentado la desenfrenada actividad de los incendios, y la escasa humedad ha aliviado a California y al noroeste del Pacífico en medio de rondas de olas de calor. Se prevé que la sequía se agrave en todo el oeste durante el otoño, perpetuando la ya de por sí grave situación.

La estación de los monzones trajo una reaparición de las condiciones de sequía en el suroeste desértico, concretamente en Arizona, durante el punto álgido del verano. Pero el panorama de otoño podría ser sombrío, ya que se espera que la sequía vuelva con toda su fuerza a toda la región.

La vegetación pudo rebrotar en todo el suroeste con la abundante humedad que trajo el monzón a Arizona y los estados circundantes, pero esto podría acabar alimentando más incendios forestales a medida que se vaya secando en los próximos meses.

Puede que sea necesario el regreso de la temporada de lluvias en el oeste y unos cuantos eventos fluviales atmosféricos para aliviar por fin la abrasadora temporada de incendios.

Se espera el regreso de La Niña

La posibilidad de que La Niña aparezca en septiembre, octubre y noviembre es cada vez mayor.

Dado que La Niña no inhibe el desarrollo tropical, los expertos están preocupados por el posible impacto en una temporada de huracanes que ya batió récords.

Las probabilidades de que se produzca un patrón meteorológico de La Niña han aumentado hasta el 60% a pocas semanas de la temporada alta de huracanes en el Atlántico, lo que, según los meteorólogos, podría dar lugar a un resto de la temporada muy activo.

Con el impacto de Henri en el noreste este fin de semana, ya son ocho las tormentas con nombre, y la temporada alta de huracanes aún está a unas semanas de distancia. Lo normal es que no haya ocho tormentas con nombre hasta el 24 de septiembre, en el océano Atlántico.

¿Por qué La Niña aumenta la temporada de huracanes?

“Climatológicamente, lo que acaba con la temporada de huracanes es un exceso de cizalladura del viento, por lo que La Niña tiende a prolongar la temporada de huracanes, ya que tiende a reducir la cizalladura”, dijo Phil Klotzbach, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado. “Por supuesto, el año pasado es un ejemplo de cómo La Niña prolonga la temporada… pero con esteroides”.

La tendencia de La Niña a reducir la cizalladura vertical del viento (el cambio de la dirección y la velocidad del viento con la altura) permite que haya más tormentas porque una cizalladura excesiva deshace los huracanes.

El CPC tiene una vigilancia de La Niña en marcha, pero cambiará a una advertencia de La Niña cuando se observen finalmente las condiciones.

La Niña no solo afecta a los océanos, sino también al clima en tierra. Durante un invierno de La Niña, suelen darse condiciones más cálidas y secas desde el sur de California hasta Carolina del Sur.

Todo lo contrario ocurre en zonas del norte de California, así como en Oregón y Washington, donde suelen predominar las condiciones más húmedas. Esto sería una buena noticia, ya que esas zonas se enfrentan actualmente a una sequía récord. Sin embargo, esto también tiende a provocar fuertes lluvias e inundaciones en el noroeste del Pacífico de EE.UU. y Canadá.

