ANÁLISIS | Amenazas terroristas obstaculizan la evacuación de Afganistán a medida que se acerca la fecha límite de Biden

(CNN) — Una amenaza terrorista grave y específica de ISIS se cierne sobre el frenético final de la retirada de Estados Unidos de Afganistán con el tiempo acabándose rápidamente para rescatar a 1.500 estadounidenses y con el destino de los afganos que huyen cada vez más oscuro.

El presidente Joe Biden está cumpliendo hasta ahora su fecha límite del martes para la salida final de una guerra de 20 años en Afganistán, después de una reducción inicialmente caótica que desde entonces se ha convertido en un gigantesco y osado puente aéreo que está sacando a más de 82.000 personas desde Kabul.

Pero en una señal alarmante del deterioro del entorno de seguridad, la madrugada del jueves, hora local, los diplomáticos estadounidenses en Kabul de repente advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran “inmediatamente” varias puertas del aeropuerto, citando amenazas de seguridad.

La advertencia se produjo horas después de que un funcionario de defensa estadounidense le dijera a CNN que los funcionarios estaban alarmados por una “corriente de amenazas muy específica” sobre la filial de ISIS en Afganistán, que planeaba atacar multitudes fuera del puente aéreo.

Adentro, miles de soldados están desafiando las condiciones de pruebas y el calor intenso para llenar aviones de carga con ciudadanos estadounidenses y afganos que ayudaron a las fuerzas y a los funcionarios estadounidenses y temen un castigo espantoso por parte de los talibanes.

La pregunta ahora es cuánto tiempo dará el Pentágono para la operación de evacuación antes de que pase a una misión de extracción de miles de soldados y material, lo que podría llevar varios días y reducir las salidas de no combatientes.

Eso significa una carrera contrarreloj para encontrar y extraer a los estadounidenses restantes que quieren irse y probablemente significa que miles de traductores afganos y otras personas podrían quedarse atrás, en una tragedia final de la guerra más larga de Estados Unidos.

Pero la intensa movilización militar le ha dado a Biden algo de espacio político, después de que el colapso relámpago del Estado y el ejército afganos contradijera directamente sus predicciones de que los talibanes no tomarían el poder de repente y obligarían a Estados Unidos a una retirada apresurada y humillante.

Hasta ahora, la operación no ha costado ni una sola vida estadounidense. Biden dijo a los estadounidenses esta semana que no enviaría más de sus hijos e hijas a morir en Afganistán. Y el hecho de que los soldados estadounidenses no estén buscando activamente detener a ciudadanos estadounidenses lejos del aeropuerto en territorio talibán, aparte de algunos ejemplos conocidos públicamente, sugiere que la Casa Blanca está manteniendo los riesgos de la operación lo más bajos posible. Pero Washington está al límite, rehén de los acontecimientos al otro lado del mundo. Cualquier muerte, ataque terrorista o intercambio de disparos de Estados Unidos con los talibanes podría convertir una crisis que está al borde de la navaja para el presidente en un desastre político en toda regla, además del dolor y la pérdida que causarían.

A medida que cientos de afganos llegan a suelo estadounidense, mientras tanto, la atención comienza a centrarse en cómo Estados Unidos absorberá a los refugiados, y algunos republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, ya están atacando su llegada en una tóxica ofensiva política.

ISIS-K plantea una amenaza ‘muy real’

Las fuerzas estadounidenses ya se encontraban en una posición profundamente vulnerable en el aeropuerto, la última parte de Afganistán que controlan ahora, después de que el enemigo con el que pasaron dos décadas luchando, los talibanes, arrasó el país en un avance relámpago.

Pero la amenaza adicional de ISIS-K empeora la situación. El grupo es un enemigo jurado de los talibanes y de Estados Unidos, por lo que tiene todas las razones para causar caos. Mostró su terrible potencia en Kabul a principios de este año en un ataque a una escuela para niñas que mató a decenas de personas, en su mayoría niñas. Miles de afganos han estado aplastando los puestos de control de los talibanes en los últimos días, buscando acceso a las puertas controladas por soldados estadounidenses y aliados. Cualquier ataque tendría el potencial de causar terribles bajas. Se cree que las filas de ISIS-K se han incrementado gracias a los fugitivos de las prisiones afganas y, potencialmente, a varios combatientes endurecidos de Siria.

“Es difícil exagerar la complejidad y el peligro de este esfuerzo”, dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. “Estamos operando en un entorno hostil en una ciudad y un país ahora controlados por los talibanes con la posibilidad muy real de un ataque de ISIS”.

Blinken dio el desglose más detallado hasta ahora del número de estadounidenses que pueden estar en Afganistán. Dijo que las fuerzas estadounidenses habían retirado hasta ahora al menos a 4.500 ciudadanos estadounidenses. Dijo que Estados Unidos había proporcionado a otros 500 estadounidenses instrucciones sobre cómo llegar al aeropuerto de manera segura. Dijo que los funcionarios estaban inundando a los posibles 1.000 ciudadanos restantes con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas. Pero advirtió que algunos pueden haberse ido por su propia voluntad o que, de hecho, pueden no ser estadounidenses en absoluto.

Entre los estadounidenses que aún se encuentran en el país hay unos 20 estudiantes de San Diego y sus familias que viajaron a Afganistán este verano y no pudieron llegar al aeropuerto de Kabul, dijeron a CNN la escuela y funcionarios del Congreso.

Desde el 14 de agosto, más de 82.300 personas han salido de Kabul, y en un intenso período de 24 horas de martes a miércoles, alrededor de 19.000 personas partieron en 90 vuelos de Estados Unidos y de la coalición, dijo Blinken.

Pero el hecho de que incluso los ciudadanos estadounidenses parezcan tener problemas para acceder al aeropuerto significa que potencialmente decenas de miles de afganos elegibles para el reasentamiento en Estados Unidos y en otros lugares ya pueden haber perdido sus oportunidades.

Los talibanes ya habían dicho que impedirían que los ciudadanos afganos llegaran al aeropuerto. Pero los funcionarios en Washington dijeron que harían todo lo posible para sacar a la mayor cantidad posible de afganos antes de la fecha límite.

“No serán olvidados”, dijo Blinken. Pero quizá de manera inquietante para aquellos que quieren irse en los próximos días, enfatizó que el esfuerzo de Estados Unidos para salvar a los afganos con vínculos con este país no cesará una vez que los soldados se vayan. No está claro cómo sucederá eso.

“Junto con los ciudadanos estadounidenses, nada es más importante para mí como secretario de Estado que hacer lo correcto por las personas que han estado trabajando codo a codo con los diplomáticos estadounidenses en nuestra embajada”, dijo Blinken. “Estamos implacablemente concentrados en sacar de Afganistán al personal contratado localmente y ponerlo fuera de peligro”.

Pero el principal republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el representante Michael McCaul de Texas, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que su oficina estaba recibiendo mensajes de muchos afganos que buscaban salidas seguras. Cuando se le preguntó si las fuerzas estadounidenses podrían extraer a todos los ciudadanos restantes y afganos elegibles, McCaul respondió: “No creo que sea humanamente posible”. También citó lo que dijo que eran historias creíbles de traductores que habían trabajado para Estados Unidos siendo interceptados en el aeropuerto, llevados a casa para ver cómo mataban a sus familias y luego decapitados. CNN no ha verificado de forma independiente los informes.

Una tormenta política creciente

Los afganos que logran salir del país no son trasladados directamente a EE.UU. Muchos están siendo trasladados a centros en terceros países, incluido Qatar. Pero aquellos que se han sometido a exámenes de seguridad y controles de salud ya han comenzado a ingresar a Estados Unidos.

Varios miles de evacuados han llegado a EE.UU., incluidos 1.200 que han llegado al área de Washington, dijo el mayor general Hank Taylor, subdirector de la Operación Regional Conjunta.

Una encuesta de CBS News publicada durante el fin de semana encontró que el 81% de los estadounidenses pensaba que el gobierno debería ayudar a los afganos que habían trabajado con funcionarios, soldados y agencias de inteligencia estadounidenses a venir a Estados Unidos.

Pero su llegada ya ha desencadenado lo que podría convertirse en un nuevo frente de la amarga batalla por la inmigración que Trump y otros republicanos extremistas han utilizado para llegar al poder.

Mientras aún era presidente, Trump hizo un trato con los talibanes para la retirada, a espaldas del gobierno afgano, lo que, según los expertos, contribuyó al rápido colapso del Estado. E hizo pocos arreglos para las decenas de miles de afganos que arriesgaron sus vidas para ayudar a las fuerzas y funcionarios estadounidenses durante 20 años y que se les debe un refugio a cambio.

Ahora Trump está calumniando a muchos de esos mismos afganos, afirmando, como hizo con México al comienzo de su campaña de 2016, que los talibanes no están enviando a la “mejor” gente del país a Estados Unidos.

“Solo podemos imaginar cuántos miles de terroristas han sido trasladados en avión desde Afganistán a vecindarios de todo el mundo”, dijo Trump en una declaración incendiaria el martes. “Qué terrible fracaso. NO VETAR. ¿Cuántos terroristas traerá Joe Biden a Estados Unidos?” En realidad, una de las razones por las que la situación ha sido tan caótica ha sido la intensa investigación que los afganos han tenido que soportar para obtener visas especiales de inmigrante para Estados Unidos.

Pero el expresidente no está solo entre los políticos que buscan convertir en armas a los afganos que llegan para activar a sus votantes de base. El aspirante al Senado de Ohio JD Vance, que compite por la lealtad de Trump en una primaria republicana abarrotada, hizo un intento similar en un video web esta semana, lo que plantea la posibilidad de que el tema sea una preocupación candente de los conservadores de base en las elecciones de mitad de período del próximo año. Biden buscará contrarrestar esa demagogia cuando mantenga una reunión virtual con gobernadores bipartidistas que han mostrado su disposición a ofrecer refugio temporalmente o ayudar a reasentar a los afganos traídos de Kabul.

Y hubo una nota poco común y esperanzadora el miércoles después de una semana desgarradora de noticias de Afganistán, cuando el ejército estadounidense anunció que una niña nacida en un avión de carga después de un vuelo de Kabul a la base aérea estadounidense Ramstein en Alemania había sido llamada Reach, por el indicativo de la aeronave.

Jim Sciutto, Tim Lister, Jennifer Hansler y Michael Conte de CNN contribuyeron a esta historia.

