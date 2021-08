Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, muere a los 80 años

Noticias - CNN

(CNN) –Murió Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones, según anunció su publicista en un comunicado a CNN el martes. Tenía 80 años.

Watts fue parte de The Rolling Stones desde 1963.

En un comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones comunicaron la noticia:

“Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación”.

The Rolling Stones en noviembre de 2012 (Ilya S. Savenok/Getty Images)

El comunicado, atribuido a un vocero de Watts, pide privacidad para su familia, los miembros de la banda y amigos cercanos.

El 5 de agosto Watts anunció que se perdería la próxima gira de la banda por Norteamérica.

Watts cumplió 80 años en junio y se sometió a un procedimiento médico por una condición desconocida. Un portavoz de los Rolling Stones emitió en ese entonces un comunicado en Twitter afirmando que el baterista necesita descansar y recuperarse.

“Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados”, decía el comunicado.

Watts en 1973. (Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Su primer amor fue el jazz

Siempre una estrella del rock and roll reacia (su verdadero amor era el jazz) Watts nació en 1941, cuando las bombas de Hitler aún caían sobre Londres. Creció en el suburbio de Wembley, al oeste de Londres.

Desde muy joven, Watts fue un apasionado de la batería. “Tocaba melodías en la mesa con trozos de madera o con un cuchillo y un tenedor” antes de que sus padres le compraran una batería cuando tenía 14 años, dijo su madre. Luego pasó a estudiar diseño gráfico en la Harrow School of Art.

Su primer trabajo fue en publicidad y, en su tiempo libre, Watts escribió y publicó un libro para niños sobre la leyenda del jazz Charlie Parker llamado “Oda a un pájaro volador”. El prefacio decía: “Esta historia fue compilada por un Charlie para un gran Charlie difunto”.

Al mismo tiempo, Watts tocaba en una banda con Alexis Korner, el padre fundador de la escena del blues británico, en Ealing, al oeste de Londres, donde el difunto miembro de los Stones Brian Jones, Mick Jagger y Eric Clapton también eran músicos invitados.

En 1962, Jones formó los Rolling Stones con el cantante Jagger, el pianista Ian Stewart y los guitarristas Keith Richards y Dick Taylor. Watts rechazó la primera oferta del grupo para que se uniera, finalmente concediendo y tocando su primer concierto con ellos en enero de 1963.

En 1964, los Stones alcanzaron el número uno en las listas de éxitos británicos con su versión de “It’s All Over Now” de Bobby Womack.

El equipo de compositores de Jagger-Richards creó su primer clásico genuino, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, en 1965. La banda disfrutó de una serie de sencillos exitosos hasta bien entrado 1966, incluido “Paint it Black”, “19th Nervous Breakdown”,”Gett off my Cloud”,”Have You Seen Your Mother, Baby” y “Lady Jane”.

El grupo mantuvo una enorme popularidad durante décadas con álbumes clásicos como “Aftermath” (1966), “Sticky Fingers” (1971), “Some Girls” (1978) y “Tattoo You” (1981), y con giras masivas por estadios que los llevaron por todo el mundo.

Él y su esposa vivían en la zona rural del suroeste de Inglaterra

En la década de 1980, Watts finalmente encontró tiempo para perseguir su pasión por el jazz y formó una banda de 32 miembros llamada Charlie Watts Orchestra. Su primer concierto fue en el legendario club de jazz de Londres Ronnie Scott’s, donde Watts era un visitante frecuente, aunque encubierto.

A principios de la década de 1990, Watts lanzó varios álbumes con otro grupo, Charlie Watts Quintet, incluido un tributo a Charlie Parker.

Se casó con Shirley Ann Shepherd en 1964 y la pareja tuvo una hija, Seraphina. Permanecieron casados ​​hasta la muerte de Watts.

Watts, un fumador empedernido, fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2004, pero se recuperó por completo.

Pasó la mayor parte de su tiempo en su propiedad en Devon, en el suroeste de Inglaterra. Su esposa criaba caballos y era propietaria de una conocida ganadería.

En años más recientes, Watts formó una banda de blues de la vieja escuela llamada ABC & D of Boogie Woogie, prefiriendo tocar en clubes íntimos. Sin embargo, continuó tocando con los Stones, más recientemente en la etapa europea de la gira “No Filter” de la banda en 2018.

A Watts le sobreviven tres de sus antiguos compañeros de banda de los Stones: Jagger, Richards y Wood.

Lo despiden sus amigos músicos

Los músicos Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John y más compartieron sus recuerdos de Watts en las redes sociales y expresaron sus condolencias a su familia y compañeros de banda.

“Charlie era una roca y un baterista fantástico. Firme como una roca”, dijo McCartney en un video.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor baterista”, escribió John en un tuit. “El hombre más elegante y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a los Rolling Stones”.

El baterista Steve Jordan, exmiembro de las bandas de la casa de “Saturday Night Live” y “Late Night with David Letterman”, tomará el lugar de Watts para la próxima gira de los Stones, que está programada para comenzar el 26 de septiembre en St. Louis.

