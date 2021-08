“El tiempo no está de nuestro lado”. La costa del Golfo se prepara para la llegada del huracán Ida el domingo, potencialmente una tormenta de categoría 4

Noticias - CNN

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Después de impactar a Cuba dos veces en menos de 24 horas, se espera que el huracán Ida se fortalezca rápidamente antes de tocar tierra en Luisiana el domingo, obligando a realizar evacuaciones en Nueva Orleans y la región costera circundante en vísperas del 16 aniversario del huracán Katrtina.

El sábado por la mañana, Ida se estaba alejando de Cuba y moviéndose hacia el Golfo de México, donde se espera que se intensifique durante las próximas 24 a 36 horas antes de tocar tierra en la costa de Luisiana el domingo por la tarde o por la noche. Imágenes de satélite recientes mostraron que la tormenta se está organizando mejor.

Sigue la trayectoria de Ida en tiempo real

Para las 2 pm ET del sábado, el huracán Ida se fortaleció y ahora es un huracán de categoría 2 con vientos de 160km/h (100 mph), según una actualización del Centro Nacional de Huracanes. Se prevé que Ida alcance al menos una fuerza de Categoría 4 antes de tocar tierra, dijo el Centro Nacional de Huracanes, manteniendo su pronóstico anterior.

“Se espera que Ida sea un gran huracán extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa norte del Golfo el domingo”, dijeron los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes el sábado por la mañana. A las 8 am ET, la tormenta sostenía vientos de 136km/h (85 mph).

Los funcionarios de todo el estado imploraron a la gente que evacuara, con algunas órdenes obligatorias para hacerlo. Las imágenes de noticias del área mostraron que el tráfico que se había formado para salir de Nueva Orleans.

Tormenta Nora se intensificó a huracán categoría 1 según el Conagua

Mediante alertas de texto el sábado, los funcionarios de Nueva Orleans instaron a los residentes a “irse esta mañana de ser posible”.

“Si se queda, reúna suministros, cargue dispositivos, reduzca la temperatura del refrigerador y asegure los artículos que están al aire libre hoy”, decía el mensaje.

Los funcionarios estatales también enviaron mensajes de texto a los residentes: “Prepárense para Ida”.

“Los habitantes de Louisiana tienen hasta el anochecer”, advirtió el texto, y agregó que Ida “traerá graves impactos en todo el estado”.

El alcalde de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, emitió una evacuación obligatoria de todas las áreas de la ciudad que están fuera de su sistema de protección contra inundaciones, y urgió a otros residentes a evacuar voluntariamente o refugiarse en el lugar.

Analizan cómo el cambio climático afecta a los huracanes 0:54

“La ciudad no puede emitir una evacuación obligatoria porque no tenemos tiempo”, dijo Cantrell el viernes en una conferencia de prensa, hablando sobre áreas dentro del sistema de diques. “No queremos tener gente en la carretera y, por lo tanto, en mayor peligro por la falta de tiempo”.

Se esperan las peligrosas marejadas ciclónicas de 3 a 4.5 metros (10 a 15 pies) desde Morgan City, Louisiana, hasta la desembocadura del río Mississippi el domingo cuando Ida toque tierra, dijo el NHC.

La marejada ciclónica, junto con fuertes vientos de 241 km/h (150 mph), podría dejar a algunas partes del sureste de Luisiana “inhabitables durante semanas o meses”, según la última declaración sobre huracanes del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans.

El comunicado advierte sobre “daños estructurales a los edificios, muchos de los cuales podrían ser destruidos”, así como vientos que podrían provocar “cortes generalizados de energía y comunicaciones”. Las lluvias torrenciales podrían causar “numerosos cierres de carreteras y puentes con algunos debilitados o arrasados” junto con “algunas estructuras que se vuelven inhabitables o arrasadas”.

La manera en la que la crisis climática está cambiando los huracanes

Es probable que las condiciones de huracán en áreas a lo largo de la costa norte del Golfo comiencen el domingo, y se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen a última hora de la noche del sábado o temprano en la mañana del domingo. Estas condiciones se extenderán tierra adentro sobre partes de Louisiana y Mississippi el domingo por la noche y el lunes.

Las precipitaciones pueden ascender a entre 2.4 y 4.8 metros (8 y 16 pulgadas), con un total máximo aislado de (6 metros) 20 pulgadas posible en el sureste de Louisiana y el sur de Mississippi hasta el lunes, lo que probablemente provocará impactos significativos de inundaciones repentinas y de ríos.

Una advertencia de huracán permanece vigente desde Intracoastal City, Louisiana, hasta la desembocadura del río Pearl e incluye el lago Pontchartrain, el lago Maurepas y Nueva Orleans.

En Louisiana, la advertencia de tormenta tropical estaba vigente desde Cameron hasta el oeste de Intracoastal City y la desembocadura del río Pearl hasta la frontera entre Mississippi y Alabama. También se emiten alertas y vigilancias de tormenta tropical que se extienden hacia el este hasta la frontera entre Alabama y Florida.

La ciudad anticipa impactos de vientos dañinos de hasta 177 km/h (110 mph), según Collin Arnold, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias de Nueva Orleans.

“Si va a evacuar, sabe que es la responsabilidad que asume, hágalo lo antes posible”, dijo. “No conviene quedarse atrapado en la carretera cuando la tormenta toque tierra”

Si Ida toca tierra en Louisiana, sería el cuarto huracán en hacerlo desde agosto pasado y el tercer gran huracán de Louisiana en ese lapso.

El domingo, que es el día previsto para tocar tierra, también es el 16 aniversario del huracán Katrina, una devastadora tormenta de categoría 3 con vientos cercanos a las 127 mph que causó graves inundaciones en ciudades a lo largo de la costa del Golfo, desde Nueva Orleans hasta Biloxi, Mississippi. Más de 1.800 personas murieron en la región del Golfo directa o indirectamente a causa de la tormenta y en los días posteriores, según un informe de la NOAA.

Jennifer Tate llena un bidón de combustible mientras se prepara para la llegada del huracán Ida en Pass Christian, Mississippi, EE.UU., el 27 de agosto de 2021. Se espera que el huracán Ida toque tierra en la costa de Louisiana en la noche del 29 de agosto como un huracán de gran magnitud.

“El 29 de agosto es una fecha importante en la historia”, dijo Collins a CNN el sábado. “Mucha gente recuerda lo que pasó hace 16 años. Es hora de refugiarse esta noche y estar donde debes estar”.

En Washington, un funcionario de la administración le dijo a CNN que el presidente Joe Biden está “siendo informado regularmente sobre la trayectoria de la tormenta”. Biden habló con los gobernadores de Louisiana, Alabama y Mississippi el viernes.

Se espera que la tormenta toque tierra en la costa sur de Luisiana en algún momento del domingo por la noche como un gran huracán de categoría 4.

Ida plantea preocupaciones de salud en medio de la pandemia de covid-19

Los hospitales de Nueva Orleans no se evacuarán y, en cambio, las personas se refugiarán en el lugar mientras Ida recorre la región, dijo la directora del departamento de salud de la ciudad, la Dra. Jennifer Avegno.

La capacidad en los hospitales cercanos en Texas y Florida es “extremadamente limitada”, dijo Avegno, las hospitalizaciones por covid-19 están en aumento. Agregó que los hospitales de la ciudad están familiarizados con los planes durante la temporada de tormentas.

“Les pediría a nuestros residentes que, si no necesitan ir al hospital este fin de semana, si no tienen una emergencia que ponga en peligro su vida, por favor no vayan”, dijo Avegno. “Este no es el momento de ir al hospital por algo de rutina que podría esperar hasta más tarde”.

Mientras tanto, Louisiana no tenía planes el viernes para separar a las personas vacunadas y no vacunadas en refugios en instalaciones de emergencia asistidas por el estado durante Ida, según Mike Steele, portavoz de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado.

Nuevo informe de inteligencia sobre el origen del covid-19 llega a una evaluación no concluyente

Steele señaló que los municipios emitieron órdenes de evacuación y que esas operaciones comienzan a nivel local. Agregó que en todos los refugios del estado se requiere el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, expresó su preocupación por los refugios a medida que los casos de covid-19 aumentan en el estado.

“La perspectiva de albergar potencialmente a miles y miles de personas en el pico de la cuarta oleada es muy, muy abrumador”, dijo durante una conferencia de prensa sobre los esfuerzos de recuperación tras el huracán.

El gobernador reconoció el desafío de prepararse para un posible huracán en medio de los esfuerzos de recuperación de la temporada de huracanes de 2020.

“No estamos recuperados. Ni mucho menos”, dijo el gobernador sobre los impactos de los huracanes Laura y Delta el año pasado. “Todavía tenemos negocios tapiados desde el último (huracán). Las casas aún no han sido reparadas y ocupadas de nuevo. O si están dañadas hasta el punto de necesitar ser demolidas y removidas, en muchos casos eso tampoco ha sucedido”.

Hombres colocan una lámina de metal corrugado en el techo de una casa bajo la lluvia en Batabano, provincia de Mayabeque, a unos 60 km al sur de La Habana, el 27 de agosto de 2021, cuando el huracán Ida pasa por el este de Cuba.

Ida impactó dos veces a Cuba

Antes de entrar al Golfo, Ida impactó tierra dos veces sobre Cuba como huracán de categoría 1.

Ida, que se formó como tormenta tropical en el Caribe el jueves, llegó a la Isla de la Juventud de Cuba, o Isla de la Juventud, el viernes por la tarde, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Un segundo impacto ocurrió en el oeste de Cuba a unas 30 km (20 millas) al este de La Coloma, según imágenes de satélite, datos de radar y datos de NOAA Hurricane Hunter.

Aumenta la probabilidad de una temporada de huracanes por encima del promedio, según la NOAA

En Pinar del Río se registraron más de 10 centímetros de lluvia, según el Instituto Meteorológico de Cuba. Jagüey Grande Matanzas experimentó alrededor de 6 centímetros (2.4 pulgadas) de lluvia y la Isla de la Juventud tuvo 4.8 centímetros (1.89 pulgadas), dijo el instituto. La Habana registró 2.3 centímetros (0,94 pulgadas).

Se esperan casos aislados de 12 a 38 centímetros (5 a 15 pulgadas) de lluvia en algunas partes del oeste de Cuba, según los pronosticadores del centro de huracanes.

“Estas cantidades de lluvia pueden producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales”, dijo el centro de huracanes. Se espera que las marejadas generadas por Ida afecten la parte occidental de la isla hasta el sábado por la mañana.

¿Cómo se nombra a los huracanes? 2:12

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.