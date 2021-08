Casi el 40% de la población mundial está al menos parcialmente vacunada. Así va la tasa de vacunación contra el covid-19 en estos países de América Latina

Noticias - CNN

Mariana Toro

(CNN Español) — El 39,7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. La tasa aumenta en el continente americano: el 53,90% de la población sudamericana y el 53,36% de la población norteamericana están por lo menos parcialmente vacunados, según Our World In Data. Así va la tasa de vacunación en algunos países de América Latina, de acuerdo con cifras recabadas por Our World In Data, con fecha de corte del 29 de agosto (algunos países tienen cifras de fechas de corte anteriores, según lo datos disponibles por país para la madrugada del lunes 30 de agosto):

Uruguay 76,25% Chile 74,85% Brasil 62,45% Panamá 61,70% Argentina 60,84% Costa Rica 58,95% Ecuador 55,82% El Salvador 53,37% República Dominicana 52,86% Cuba 47,85% Colombia 44,82% México 44,10% Guyana 39,07% Belice 37,66% Surinam 34,00% Bolivia 32,34% Paraguay 31,40% Perú 30,11% Honduras 26,78% Venezuela 20,92% Guatemala 17,85% Nicaragua 6,61% Haití 0,23%

En comparación, España ha vacunado parcialmente al 77,52% (según cifras de Our World In Data para el 26 de agosto), superando por primera vez a Uruguay y a Chile por unos puntos porcentuales.

Estados Unidos ha vacunado parcialmente al 60,88% de su población, lo que lo deja detrás de Brasil y Panamá.

OPINIÓN | Que los no vacunados paguen por sus decisiones mortales

Cuba está más avanzada que Australia, que ha vacunado parcialmente al 46,82% de su población.

Y Colombia y México superan la tasa de vacunación de Nueva Zelandia, que llega al 38,72% (con los datos actualizados más recientes del 24 de agosto).

