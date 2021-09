Necoclí, en Colombia, sigue recibiendo miles de migrantes con rumbo hacia EE.UU.

Noticias - CNN

(CNN) — Miles de migrantes han llegado Necoclí, en el noroeste de Colombia, informó Diego Osorio, funcionario de la ciudad. Le dice a CNN que “cada día llegan más inmigrantes a la ciudad”.

Entre ellos hay haitianos, pero no está claro cuántos.

Necoclí es un punto de paso obligatorio para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde Sudamérica, ya que se encuentra cerca de la frontera con Panamá. Cientos de migrantes han pasado por esta población cada año durante más de una década, pero el flujo de este año, mientras las fronteras finalmente se reabren después de las restricciones por la pandemia de covid-19, no tiene precedentes, según las autoridades locales.

“Es una situación muy complicada. Hay miles de migrantes, pero nadie sabe cuántos precisamente”, dice Osorio. Estima que podría haber entre 15.000 y 20.000, pero “no lo sabemos porque, por más simple que sea, nadie los está contando”.

Dice que todas las noches, autobuses cargados con cientos de migrantes llegan a Necoclí, donde los migrantes esperan cruzar el golfo de Acandí y luego llegar a Panamá.

“Mientras no se aborden las causas fundamentales de la migración, esta situación se repetirá y no veo mucho desarrollo entre ahora y Navidad. No es nada nuevo, es lo mismo una y otra vez”, dijo Osorio.

