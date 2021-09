Linda Evangelista presenta una demanda de US$ 50 millones por tratamiento cosmético que la dejó “brutalmente desfigurada”

Noticias - CNN

(Reuters)– La exsupermodelo Linda Evangelista presentó una demanda de US$ 50 millones por procedimientos cosméticos que, según ella, la dejaron “brutalmente desfigurada” y la convirtieron en una reclusa.

La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas en la década de 1990, dijo en una publicación de Instagram que se había sometido a un tratamiento para reducir la grasa hace unos cinco años.

“Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometió”, escribió en la publicación este miércoles.

Evangelista dijo que sufrió un efecto secundario poco común llamado hiperplasia adiposa paradójica (HAP) después de los procedimientos, que hace que las personas desarrollen hinchazón en las áreas tratadas.

“La PAH no solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio. En el proceso, me he convertido en una reclusa”, dijo.

Pérdida de ingresos y angustia

Zeltiq Aesthetics, una unidad de Allergan Aesthetics y la empresa matriz AbbVie, no devolvió una llamada para hacer comentarios.

Evangelista presentó la demanda este martes en un tribunal federal de Nueva York contra Zeltiq por negligencia, publicidad engañosa y alegando que la compañía no advirtió a los clientes sobre los posibles efectos secundarios.

La demanda dice que Evangelista se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda, flancos y barbilla. La cirugía correctiva no había funcionado para reparar la HAP.

Ella está buscando US$ 50 millones en daños por pérdida de ingresos y angustia emocional, diciendo que no ha podido trabajar como modelo y no ha ganado nada como modelo desde 2016.

