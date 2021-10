¿Qué es la fluvoxamina y cómo podría usarse contra el covid-19?

Sol Amaya

(CNN Español) — La fluvoxamina podría reducir, en casi un tercio, el riesgo de enfermedad grave por covid-19 en personas con alto riesgo. Así concluye un estudio publicado en The Lancet Global Health.

¿Qué es la fluvoxamina?

Se trata de un antidepresivo genérico y barato, que se vende bajo la marca Luvox.

El medicamento, que se vende bajo la marca Luvox, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) que se usa con mayor frecuencia para tratar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y la depresión.

La fluvoxamina recibió aprobación inicial en EE.UU. por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en 1994.

Este medicamento es de administración por vía oral: viene en tabletas normales o en cápsulas de liberación prolongada, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

MedlinePlus señala que hay una serie de precauciones especiales que los pacientes deben seguir antes de empezar a tomar este medicamento, si así lo indica el médico. Puedes consultarlas aquí.

¿Cómo podría funcionar contra el covid-19?

Un ensayo con aproximadamente 1.500 pacientes en Brasil mostró que aquellos que tomaron el medicamento tenían menos probabilidades de progresar a una enfermedad grave y requerir hospitalización.

La Dra. Angela Reiersen, profesora asociada de Psiquiatría en la Universidad de Washington, en St. Louis, que trabajó en el estudio, y otros colegas dieron a 741 voluntarios con covid-19 100 mg de fluvoxamina dos veces al día durante 10 días, mientras que 756 voluntarios recibieron un placebo.

Entre los pacientes que recibieron fluvoxamina, 79, alrededor del 11%, necesitaron tratamiento en una sala de emergencias o en un hospital en comparación con casi el 16% de los que recibieron placebos. Fue una disminución del 5% en el riesgo absoluto y una disminución del 32% en el riesgo relativo.

Se necesitan más estudios para saber si el medicamento podría agregarse a los tratamientos que se administran a los pacientes con coronavirus, pero este es barato. “Un tratamiento de 10 días de fluvoxamina cuesta aproximadamente 4 dólares incluso en entornos con buenos recursos”, escribieron los investigadores.

“Aunque se han desarrollado y distribuido vacunas seguras y efectivas contra el covid-19, persisten, particularmente en entornos de bajos recursos, desafíos importantes con respecto a su producción, asignación y asequibilidad”, dicen los investigadores en la introducción de la publicación. “Identificar terapias económicas, ampliamente disponibles y efectivas contra el covid-19 es, por tanto, de gran importancia”.

“En particular, la reutilización de medicamentos existentes que están ampliamente disponibles y con perfiles de seguridad bien entendidos, tiene un atractivo particular”, argumentan los investigadores.

La fluvoxamina ya había sido llamada una “esperanza para el covid-19”

En septiembre, el sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) publicó un artículo titulado “El viejo fármaco fluvoxamina, nueva esperanza para el covid-19”. Allí mencionan las investigaciones en curso sobre este medicamento en cuanto a una posible aplicación para tratamientos de pacientes con covid-19.

Sobre este fármaco, los NIH detallan que hay estudios que “sugieren que la fluvoxamina es un potente agonista en el receptor sigma-1, que juega un papel clave en la inflamación”.

“Entre los antidepresivos, la fluvoxamina fue el más potente en el receptor sigma-1”, indicaron en el artículo.

El artículo destaca que “las ventajas de la fluvoxamina son perfiles de seguridad favorables, amplia disponibilidad, muy bajo costo, administración y uso oral para niños y adolescentes”.

“Si se usa fluvoxamina en personas con covid-19 lo antes posible después de la confirmación de la infección por SARS-CoV-2, se podría prevenir el deterioro clínico”, dice la publicación de los NIH. “Es importante destacar que la fluvoxamina podría ser un fármaco profiláctico para el covid-19 en países con tasas de vacunación bajas o un sistema de salud deficiente”.

No es una cura, pero, si el medicamento puede ayudar a mantener a los pacientes fuera del hospital, sería útil.

Efectos secundarios de la fluvoxamina

Hay que hacer hincapié en que aún se necesitan más estudios para saber la efectividad de la fluvoxamina contra el covid-19. Además, como todos los medicamentos, tiene efectos secundarios a los que hay que estar atentos.

Lo primero, según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., “una reducida cantidad de niños, adolescentes y adultos jóvenes (de hasta 24 años) que durante los estudios clínicos tomaron antidepresivos (elevadores del estado de ánimo) como fluvoxamina, desarrollaron tendencias suicidas (pensar en hacerse daño o quitarse la vida, o planear o intentar hacerlo). Los niños, adolescentes y adultos jóvenes que toman antidepresivos para tratar la depresión u otras enfermedades mentales pueden ser más propensos a desarrollar tendencias suicidas que aquellos que no toman antidepresivos para tratar estas afecciones. No obstante, los expertos desconocen cuál es exactamente la magnitud de este riesgo y hasta qué punto debe tenérselo en cuenta al decidir si un niño o adolescente debe tomar o no un antidepresivo”.

Para estar atentos a esto recomiendan: “Tu proveedor de atención médica querrá verte con frecuencia mientras estés tomando fluvoxamina, sobre todo al comienzo del tratamiento. No faltes a ninguna cita en el consultorio de tu médico”.

La FDA también tiene una advertencia sobre la fluvoxamina con respecto al riesgo de posibles tendencias suicidas en niños, adolescentes y adultos jóvenes que la toman para tratar enfermedades mentales, y añade sobre este tema que la fluvoxamina no está aprobada para uso en pacientes pediátricos “excepto aquellos con trastorno obsesivo compulsivo (TOC)”

Otros efectos secundarios incluyen somnolencia, problemas de concentración, de memoria o confusión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, estreñimiento y más.

Puedes consultarlos aquí.

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

Este artículo fue realizado con información de Maggie Fox

