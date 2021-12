El presunto atacante de la escuela de Michigan fue acusado de terrorismo, ¿por qué?

olivertapia

Oxford, Michigan (CNN) — Ethan Crumbley, acusado de matar a cuatro compañeros de estudios en una escuela secundaria de Michigan, será juzgado como adulto y enfrenta cargos de homicidio premeditado, agresión con intención de asesinato y posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

También enfrentará un cargo de terrorismo que causó la muerte, un cargo poco común por un tiroteo en una escuela.

Un querido jugador de fútbol y una estudiante de último año, entre las víctimas del tiroteo en Michigan

Los hechos ocurrieron el martes en Oxford High School cuando, según las autoridades policiales, el joven de 15 años disparó en el pasillo de una escuela, realizando más de 30 disparos contra personas y a través de las puertas de las aulas. Tres personas murieron el martes y otra falleció en un hospital el miércoles.

Otras siete personas –seis estudiantes y un maestro– resultaron heridos, dijo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

¿Por qué el cargo de terrorismo?

La fiscal principal del condado habló sobre el cargo de terrorismo.

“No hay un manual sobre cómo procesar un tiroteo en la escuela y, sinceramente, desearía no haber tenido que… no ocurrió y no tuve que considerarlo, pero cuando nos sentamos, quería asegurarme de que todas las víctimas estuvieran representadas en los cargos que presentamos contra este individuo”, dijo a CNN la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald. “Si eso no es terrorismo, no sé qué sea”.

Dijo que hay mucha evidencia digital en el caso, como videos y otras cosas en las redes sociales.

“Pero probablemente ni siquiera sea necesario verlo para saber lo aterrador que es estar cerca de otro estudiante disparando y matando a otros estudiantes. Quiero decir, es terror”, agregó.

“Como todos los demás niños que estaban en ese edificio, y lo considero respecto al cargo de terrorismo, debemos tener una consecuencia adecuada que hable por las víctimas que no murieron ni resultaron heridas pero que también se vieron afectadas, ¿cómo podrán regresar a la escuela?”.

Así fue el tiroteo, según las autoridades

Dijo que muchos estudiantes no pueden comer ni dormir.

“Sus padres duermen junto a ellos y no debemos ignorar eso”, le dijo a CNN. “Obviamente, hay cuatro niños que fueron asesinados y muchos otros heridos, pero más de 1.000 también fueron víctimas”.

En la lectura de cargos contra Crumbley el miércoles, el fiscal Marc Keast dijo que el joven salió del baño de la escuela y comenzó a disparar. Crumbley caminó por el pasillo a un “ritmo metódico” e hizo más disparos.

Esto continuó durante otros cuatro o cinco minutos y se fue a otro baño, dijo Keast. Cuando llegaron los agentes, Crumbley bajó el arma y se rindió, dijo el fiscal.

El juez admitió una declaración de no culpabilidad, de acuerdo con la solicitud de su abogado.

Video muestra a estudiantes resguardados y huyendo de tiroteo en Michigan 3:24

Lo que dice la ley de Michigan

La ley de Michigan define un acto de terrorismo como un “acto intencional y deliberado que es todo lo siguiente:”

“Un acto que sería un delito grave violento según las leyes de este estado, ya sea que se haya cometido o no en este estado.

“Acto que la persona sabe o tiene motivos para saber que es peligroso para la vida humana.

“Un acto que tiene por objeto intimidar o coaccionar a una población civil o influir o afectar la conducta del gobierno o una unidad de gobierno mediante la intimidación o la coacción”.

La denuncia penal contra Crumbley se refiere a la tercera condición y dice que el acto fue cometido contra la comunidad de Oxford High School.

Es raro que se acuse de terrorismo a un presunto atacante escolar. En 2018, un estudiante de Ocala, Florida, que disparó a través de una puerta e hirió a otro estudiante, fue acusado de terrorismo y luego alegó que no había motivo de concurso para ese y otros cargos.

Ese incidente ocurrió dos meses después de que Nikolas Cruz disparara a más de 30 personas en un tiroteo de más de 10 minutos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Cruz fue acusado de 34 cargos de homicidio premeditado e intento de homicidio. No enfrentó cargos de terrorismo. Recientemente se declaró culpable y está esperando sentencia.

Carolyn Sung y Kristina Squeglia contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.