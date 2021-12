“Hay un tiempo para cada cosa”: Serrat deja los escenarios con una gira de despedida que lo traerá a Estados Unidos y América Latina

Ángela Reyes

(CNN Español) — Joan Manuel Serrat, el célebre cantautor catalán padre de temas como “Mediterráneo”, “Cantares” y “Hoy puede ser un gran día”, anunció en una entrevista con el diario El País que se retira de los escenarios tras una carrera de más de medio siglo. Pero lo hace con una última gira, “El vicio de cantar 1965-2020”, que lo llevará a Estados Unidos y América Latina en 2022.

“He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo Serrat al periódico español, y aseguró que lo hará “con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”. Su retirada se debe, según el compositor y cantante originario del Poble-sec, Barcelona, a la “imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público” por el encierro de la pandemia y “la necesidad de recuperar la vida familiar”.

“Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, contó Serrat, de 77 años, en la entrevista. Su decisión, en definitiva, queda explicada en estas palabras de la Biblia que citó: “Siguiendo las normas del Eclesiastés: ‘Hay un tiempo para cada cosa'”.

¡Qué sería de mí sin América Latina!

La gira empezará en el Beacon Theatre de Nueva York el 27 de abril del año próximo y terminará en Barcelona el 23 de diciembre, según dijo al periódico e informa su sitio web oficial.

La gira lo llevará a América Latina, donde Serrat es especialmente querido. “¡Qué sería de mí sin América Latina!”, dijo el artista que además de componer también convirtió en himnos de la música en español las letras de poetas como los españoles Miguel Hernández y Antonio Machado, y el uruguayo Mario Benedetti.

En la entrevista, Serrat dio más pistas sobre la gira: “Una de las cosas más importantes que me ha dado mi oficio es la posibilidad de viajar. Y la de viajar, la posibilidad de tener amigos en muchos lugares que me han ayudado a descubrir y valorar las cosas. Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”.

La melancolía —que sin duda forma parte de su repertorio, basta con escuchar “Esos locos bajitos”— “la va a representar aquello que pase a medida que me la vaya encontrando”, dijo Serrat en la entrevista. Y sin embargo, pese a reconocer el peso del paso del tiempo y los costos del encierro pandémico, el tono al mirar hacia atrás fue principalmente de agradecimiento. “Hasta la fecha me he sentido un hombre bien querido y bien vivido”, afirma al repasar su vida.

‘El vicio de cantar’ de Serrat

“El vicio de cantar no tiene cura, el vicio de vivir no hay quien lo esquive, el vicio de actuar te vuelve pibe aunque baje el telón desde la altura”, dicen los versos de Fernando Lobo que parecen dar nombre a la gira de despedida del ‘Nano’.

Como le canta Joaquín Sabina, amigo y compañero en el oficio de cantar, “detrás está la gente que necesita su música divina más que comer”. Para aquellos, la información oficial de la gira estará disponible a partir del 8 de diciembre en la web oficial. Y mientras tanto, para quienes ya no tengan sus casetes, discos o vinilos (o no tengan dónde reproducirlos) pueden revivir en Spotify su discografía.

