Solsticio de invierno 2021: el día más corto del año y el inicio oficial del invierno

olivertapia

(CNN) — Durante seis meses, los días se han acortado y las noches se han alargado en el hemisferio norte. Pero eso está a punto de revertirse. El solsticio de invierno de 2021, el día más corto del año y el inicio oficial del invierno, es este martes 21 de diciembre. Su funcionamiento ha fascinado a la gente durante miles de años.

Primero miraremos la ciencia y el tiempo preciso del solsticio. Luego, descubriremos algunas tradiciones y celebraciones antiguas en todo el mundo.

La ciencia y el tiempo detrás de un solsticio de invierno

El solsticio de invierno marca el día más corto del año en el hemisferio norte, cuando el Sol aparece en su posición más al sur, directamente sobre la cabeza en el lejano Trópico de Capricornio.

La situación es al revés en el hemisferio sur. Allí, el solsticio de diciembre marca el día más largo del año y el comienzo del verano en lugares como Australia, Chile y Sudáfrica.

¿Cuándo ocurre exactamente?

El solsticio generalmente, pero no siempre, tiene lugar el 21 de diciembre. La hora en que ocurre el solsticio y el día en sí cambia porque el año solar (el tiempo que tarda el Sol en reaparecer en el mismo lugar visto desde la Tierra ) no coincide exactamente con nuestro año calendario.

Si quieres ser superpreciso para observarlo (¿y quién no quiere serlo?), la hora exacta del solsticio de invierno de 2021 será el martes a las 15:59, hora universal coordinada (UTC), de acuerdo con EarthSky.org y el Almanaque del Granjero. Eso es casi seis horas más tarde que el año pasado.

Estos son algunos ejemplos de cuándo serán las 15:59 UTC en varias horas locales en lugares de todo el mundo. Debido a la diferencia horaria, el solsticio caerá técnicamente el miércoles en partes del este de Asia.

Seúl: 12:59 am miércoles Bangkok: 11:59 pm martes Qatar: 6:59 pm martes Milán, Italia: 4:59 pm martes Orlando, Florida: 10:59 am martes Calgary, Canadá: 8:59 am martes Honolulu: 5:59 am martes

Para verificar la hora donde vives, el sitio web EarthSky tiene una práctica tabla de conversión de zonas horarias. También puedes probar las herramientas de conversión en Timezoneconverter.com o WorldTimeServer.com.

¿En cuáles lugares se pueden ver y sentir más los efectos del solsticio de invierno?

La luz del día disminuye drásticamente cuanto más cerca estás del Polo Norte el 21 de diciembre.

Las personas en la cálida Singapur, a solo 137 kilómetros u 85 millas al norte del ecuador, apenas notan la diferencia, con solo nueve minutos menos de luz del día que durante el solsticio de verano.

En una latitud más alta, Madrid, España, todavía registra unas respetables nueve horas y 17 minutos de luz durante el solsticio de invierno.

La diferencia es más marcada en la gélida Helsinki, Finlandia, donde el sol saldrá a las 9:23 am y se pondrá a las 3:12 pm, resultando en menos de seis horas de luz diurna anémica. Son 13 horas y siete minutos menos de luz diurna de la que reciben los finlandeses durante el solsticio de verano en junio.

Los residentes de Nome, Alaska, se verán aún más privados de luz solar con solo tres horas, 54 minutos y 31 segundos de luz diurna muy débil. Pero eso es francamente generoso en comparación con Prudhoe Bay, Alaska. Se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico y no verá un solo rayo de luz del día.

¿Qué hace que ocurra el solsticio de invierno?

Debido a que la Tierra está inclinada sobre su eje de rotación, experimentamos las estaciones. A medida que la Tierra se mueve alrededor del sol, cada hemisferio experimenta el invierno cuando se aleja del Sol y el verano cuando se inclina hacia el Sol.

Espera, ¿por qué la Tierra está inclinada?

Los científicos no están del todo seguros de cómo ocurrió esto, pero creen que hace miles de millones de años, cuando el sistema solar estaba tomando forma, la Tierra estuvo sujeta a violentas colisiones que provocaron la inclinación del eje.

¿Qué otras transiciones estacionales existen?

Los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, ocurren cuando los rayos del Sol están directamente sobre el ecuador. En esos dos días, todo el mundo tiene la misma duración de día y de noche. El solsticio de verano es cuando los rayos del Sol están más al norte sobre el Trópico de Cáncer, lo que nos da nuestro día más largo y el comienzo oficial del verano en el hemisferio norte.

Tradiciones y celebraciones del solsticio de invierno

No es de extrañar que muchas culturas y religiones celebren un día festivo, ya sea Navidad, Hanukkah, Kwanzaa o festivales paganos, que coinciden con el regreso de los días más largos.

Los pueblos antiguos cuya supervivencia dependía de un conocimiento preciso de los ciclos estacionales conmemoraban este primer día de invierno con elaboradas ceremonias y celebraciones. Espiritualmente, estas celebraciones simbolizan la oportunidad de renovación, un abandono de los malos hábitos y sentimientos negativos y un abrazo de la esperanza en medio de la oscuridad a medida que los días comienzan a alargarse una vez más.

Muchos de los antiguos símbolos y ceremonias del solsticio de invierno siguen vivos en la actualidad o se han incorporado a tradiciones más nuevas. Estos son solo algunos de ellos:

Alban Arthan

En el idioma galés, “Alban Arthan” significa “Luz del invierno”, según el Almanaque del Granjero. Podría ser el festival estacional más antiguo de la humanidad. Como parte de las tradiciones druídicas, el solsticio de invierno se considera una época de muerte y renacimiento.

Newgrange, un monumento prehistórico construido en Irlanda alrededor del 3200 a. C., está asociado con el festival Alban Arthan.

Saturnalia

En la Antigua Roma, Saturnalia comenzaba el 17 de diciembre y se prolongaba durante siete días. Honraba a Saturno, el dios romano de la agricultura. La gente disfrutaba de festividades de carnaval que se asemejaban a las celebraciones de Mardi Gras modernas e incluso retrasaban la guerra. Saturnalia continuó en los siglos III y IV d.C.

A medida que el Imperio Romano cayó bajo la influencia cristiana y un eventual mando, algunas de las costumbres del festival se fusionaron con las celebraciones en torno a la Navidad y el Año Nuevo.

Dongzhi

No solo los antiguos europeos conmemoraban la ocasión anual. El Festival del Solsticio de Invierno de Dongzhi tiene sus raíces en la antigua cultura china. El nombre se traduce aproximadamente como “extremo de invierno”.

Pensaban que este era el ápice del yin (de la teoría de la medicina china). Yin representa la oscuridad, el frío y la quietud, por lo que es el día más largo del invierno. Dongzhi marca el regreso del yang y el lento ascenso de la luz y el calor. Los dumplings, bolas de masa hervida, se comen generalmente para celebrar en algunas culturas de Asia oriental.

Celebraciones en la era del covid-19

Muchos lugares alrededor del mundo celebran festivales que honran el solsticio de invierno. Pero debido a la pandemia en curso, que ahora se extiende hacia un segundo solsticio de invierno, las actividades podrían cancelarse nuevamente o modificarse para permitir una ocasión segura y con distancia social.

Festival de Montol

Más conocida por los piratas que por el solsticio, el pueblo de Penzance, en la costa suroeste de Inglaterra, revivió la deliciosa tradición de una procesión de Cornualles. Suspendida en 2020, volverá a tener actividad en 2021. Los organizadores del evento piden a las personas que se hagan la prueba antes de asistir, según la página de Facebook del festival.

Stonehenge

El sitio más famoso del Reino Unido para las celebraciones del solsticio es Stonehenge. Durante el solsticio de invierno, los visitantes tradicionalmente han tenido la oportunidad de ingresar al imponente y misterioso círculo de piedra para una ceremonia al amanecer dirigida por grupos paganos y druidas locales.

La reunión al amanecer de forma presencial se canceló en 2020, pero sí se llevará a cabo este año. La English Heritage Society advierte que el evento podría estar sujeto a cambios según las pautas de salud más recientes, ya que la variante ómicron continúa extendiéndose rápidamente. Las mascarillas son obligatorias y se recomienda hacerse una prueba.

La sociedad se ha organizado para que puedas ver el amanecer en Stonehenge, en vivo desde la comodidad de tu hogar.

Festival de las Linternas

En Canadá, el Festival de las Linternas del Solsticio de Invierno de Vancouver es una celebración más brillante que las tradiciones del solsticio de todo el mundo. Tradicionalmente, la Sociedad de Linternas Secretas reúne una amplia variedad de música, baile, comida y procesiones espectaculares a la luz de las linternas.

Para 2020, el festival fue un evento solo en video. Este año, vuelven con eventos presenciales, pero a menor escala. La transmisión en vivo seguirá siendo una opción en 2021.

Katia Hetter y Autumn Spanne de CNN contribuyeron a este artículo.

