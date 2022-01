Exclusivo CNN: En el frente, los ucranianos se preparan para un posible ataque

Alejandra Ramos

(CNN) — A unos 500 metros de distancia de los separatistas respaldados por Rusia, un grupo de soldados ucranianos espera un combate que seguramente se avecina.

Y los hombres están extrañamente relajados al respecto, según el fotógrafo Timothy Fadek, quien pasó tiempo con los soldados este viernes en el frente en la región oriental de Lugansk en Ucrania.

“Han aceptado la inevitabilidad”, dijo Fadek. “Estaba hablando con uno de los soldados y me dijo: ‘Es inevitable. Hemos aceptado esta inevitabilidad de un ataque’. Y luego hubo una pequeña discusión entre dos soldados. Uno dijo: ‘Los rusos no cruzarán la frontera, atacarán desde el mar’, es decir, el Mar de Azov. Otro soldado no estuvo de acuerdo con esas estimaciones y dijo: ‘No, el ataque vendrá de Bielorrusia'”.

Pero si bien es posible que no estén de acuerdo con el origen de un ataque, todos están 100% convencidos de que sucederá.

“Se han resignado”, dijo Fadek. “Pero están extremadamente relajados. No hay una pizca de nerviosismo en sus rostros. Están listos para pelear. Han estado listos durante muchos años. No quieren. Les pregunté: ‘¿Quieren esta guerra?’ Y dijeron: ‘Por supuesto que no'”.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su punto más alto en años, con una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que genera temores de que Moscú pueda lanzar una invasión pronto. El Kremlin planea atacar, argumentando que el apoyo de la OTAN a Ucrania es una creciente amenaza para el flanco occidental de Rusia.

En Muratova, una ciudad ucraniana a unos 20 minutos en auto desde el frente, la gente está mucho más nerviosa que los soldados, dijo Fadek. Pero ellos también parecen resignados a su destino.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de un ataque, un granjero se encogió de hombros.

“Sucederá”, dijo, “pero no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo”.

Un soldado ucraniano señala a un perro en una trinchera de primera línea. Los perros viven en estas trincheras con los soldados y brindan una alerta temprana contra los intrusos. Timothy Fadek/Redux para CNN

Se ve una planta de energía en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, no lejos de la línea del frente del conflicto. Timothy Fadek/Redux para CNN

Soldados ucranianos sentados en la parte trasera de un camión en Slov’yanoserbs’k. Timothy Fadek/Redux para CNN

Los soldados ucranianos vigilan su posición en la trinchera. “Uno de los soldados señaló el horizonte y dijo: ‘¿Ves ese montículo? Los terroristas están detrás de ese montículo'”, dijo el fotógrafo Timothy Fadek. “Se refieren a los separatistas como terroristas”. Timothy Fadek/Redux para CNN

Una mirada al interior de una trinchera ucraniana en el frente. Timothy Fadek/Redux para CNN

Los soldados ucranianos con los que Fadek pasó tiempo el viernes estaban extremadamente relajados, dijo. “Han aceptado la inevitabilidad”. Timothy Fadek/Redux para CNN

Una mujer vende pescado seco en la carretera que conduce a Kramatorsk el jueves. Timothy Fadek/Redux para CNN

Un soldado ucraniano se ajusta el pasamontañas el viernes. Timothy Fadek/Redux para CNN

Los soldados esperan en su puesto en el frente. Timothy Fadek/Redux para CNN

Un soldado pasea con perros en una trinchera de primera línea. “He estado en las trincheras muchas veces antes en el verano”, dijo Fadek. “Esta es la primera vez que fue en invierno. Visualmente, debido a que las trincheras y el paisaje están cubiertos de nieve, me recuerda a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Miseria fría”. Timothy Fadek/Redux para CNN

