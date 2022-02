El patinador estadounidense Josh Neuman, de 22 años, entre las cuatro personas que murieron en accidente aéreo en Islandia

Alexandra Ferguson

(CNN) — El patinador y cineasta estadounidense Josh Neuman es una de las cuatro personas que perdieron la vida en un accidente aéreo en Islandia, según confirmaron las autoridades locales.

Neuman, que producía videos de skate para casi 1,2 millones de suscriptores de YouTube, había estado en el país haciendo turismo y grabando un anuncio cuando la avioneta en la que viajaba desapareció el 3 de febrero.

El patinador de 22 años era conocido por sus videos intrépidos.

El domingo, las autoridades encontraron cuatro cadáveres en el lago Thingvallavatn, cerca de la capital, Reikiavik.

“Se encontraron los restos de cuatro personas en el fondo del lago, a una profundidad de 37 metros o menos”, según un comunicado de la policía islandesa.

Neuman era conocido por sus videos temerarios, que lo mostraron haciendo skydiving desde un avión y realizando carreras por las montañas en su longboard. Un video suyo descendiendo por una montaña en 2020 obtuvo más de 106 millones de visitas en YouTube.

Mueren siete personas luego de que avioneta se estrellara cerca de aeropuerto de Nasca, en Perú

“Josh representa el lado de la humanidad que todos nos esforzamos por alcanzar. La forma en que no solo tocó, sino que impactó vidas, fue en una escala singular”, decía un comunicado de la familia publicado en la página de Instagram de Neuman.

“En su búsqueda de aventuras, su sed de creatividad y su pasión por una reflexión personal, realmente impactó a todos los que tocó”.

Y añadía: “Mientras el mundo lamenta su partida, debemos saber que falleció haciendo lo que amaba, acabando de experimentar la aurora boreal en Islandia por primera vez comentando: ‘Este es el día más feliz de mi vida'”.

View this post on Instagram A post shared by Josh Neuman (@joshneuman)

Las autoridades dijeron que la misión para recuperar los cuerpos tuvo que ser abandonada el domingo debido al peligroso clima, pero que continuaría una vez que las condiciones mejoraran.

El joven de 22 años había estado en Islandia para rodar contenidos comerciales junto a la marca de moda belga Suspicious Antwerp, que publicó un comunicado en su página web oficial.

“Con tremenda tristeza tenemos que informar de que los ocupantes eran un empleado de Suspicious Antwerp, dos creadores de contenidos y un piloto islandés”, dice el comunicado.

“Estamos profundamente afligidos por la noticia y nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos. Estamos en contacto con ellos, así como con las autoridades, y estamos haciendo todo lo posible para ayudarles en estos momentos difíciles”.

— Arnaud Siad de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.