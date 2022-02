Adiós al Samsung Galaxy Note. Hola Galaxy S22 Ultra

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — La línea de teléfonos inteligentes Galaxy Note de Samsung parece estar descontinuada. Pero para aquellos que lo extrañan, el Note sigue vivo en uno de los nuevos dispositivos insignia de Samsung.

La compañía anunció durante un evento virtual este miércoles su próxima generación de smartphones Galaxy S: el Galaxy S22, el Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 Ultra. Los dispositivos con sistema operativo Android y conectividad 5G ofrecen lo que se espera de cualquier teléfono nuevo en 2022: mejoras en la cámara, mayor duración de la batería y chips de nueva generación, entre otras características. También son más respetuosos con el medio ambiente, ya que están construidos parcialmente con plástico reutilizado de los océanos.

Sin embargo, la estrella indiscutible es el Ultra S22, que resultará un poco familiar para quienes hayan tenido el Samsung Galaxy Note, la línea de “phablet” que no se ha actualizado en dos años y que nunca se recuperó del todo de una retirada masiva del mercado en 2016 tras los informes de incendios de baterías.

Galaxy S22 Ultra: este es el Galaxy Note que estabas esperando

El nuevo smartphone de 6,8 pulgadas fusiona la serie Note, que durante mucho tiempo ha atraído a profesionales y creativos que, sí, viene con el característico lápiz óptico S Pen integrado en el Note y toma prestado su gran diseño, con la cámara avanzada y el rendimiento de la línea Galaxy S. El objetivo es atraer a las personas que quieren que un dispositivo sirva para múltiples propósitos.

“La línea que separa el trabajo de la vida personal sigue difuminándose con los smartphones, y cada vez son menos los que llevan dispositivos separados”, dijo Ramón Llamas, director de la empresa de investigación de mercados IDC, refiriéndose a los rumores sobre el S22 Ultra antes del evento. “Los propietarios de teléfonos inteligentes no quieren perder la productividad y la comodidad, tanto personal como profesional, de sus dispositivos. Así que poner lo mejor de lo que era el Note con lo mejor de lo que es la línea Galaxy puede atraer a todos los clientes”.

Toda la línea Galaxy S22 tiene mucho que ofrecer, desde más controles de cámara y herramientas de fotografía hasta un procesador más rápido, baterías más duraderas y más controles de privacidad. Pero como con cualquier actualización, Samsung tendrá que demostrar que sus últimas mejoras merecen la pena.

El S22 Ultra, que está disponible en blanco, negro, verde y vino, tiene un precio inicial de US$ 1.199. (A modo de comparación, el iPhone 13 Pro Max comienza en US$ 1.099). El Galaxy S22 plus tiene un costo inicial de US$ 799, y el S22+ de US$ 999 en Estados Unidos.

Los dispositivos están disponibles en negro, blanco, rosa y oro. Los pedidos anticipados comienzan el miércoles y el dispositivo empieza a enviarse el 25 de febrero.

Samsung sigue siendo el principal vendedor de teléfonos inteligentes a nivel mundial, con una cuota de mercado que oscila entre el 20% y el 22% desde hace un par de años, seguido por Apple, según la empresa de investigación de mercados ABI Research. Xiaomi, que ocupa el tercer puesto, ha aumentado enormemente sus envíos en los últimos dos años, a medida que apunta a mercados fuera de China, especialmente India y Europa.

Estratégicamente, Samsung sigue experimentando con su cartera más que sus rivales. Además de los teléfonos inteligentes Galaxy S21 lanzados el año pasado, también lanzó una larga lista de teléfonos inteligentes, incluyendo el Flip y el Fold, que dieron un paso más allá en cuanto a su forma. También tiene sus teléfonos de la serie A para el público general, y su línea “Bespoke” personalizable para el Flip 3.

En palabras de Llamas, “es difícil encontrar otras empresas que innoven como Samsung”.

A continuación, te mostramos lo que ofrecen los nuevos teléfonos de Samsung.

Lápiz óptico S Pen

El Samsung Galaxy S22 Ultra y el lápiz óptico S Pen

Al igual que los smartphones Note anteriores, el S22 Ultra de 6,8 pulgadas presenta un marco delgado y ligero, ángulos nítidos y una pantalla amplia. Pero en realidad es el icónico lápiz óptico el que resonará entre las personas que buscan obtener la mayor productividad del dispositivo. El S Pen ofrece ahora un tiempo de respuesta más rápido, la posibilidad de guardar notas directamente en documentos de Microsoft Office o correos electrónicos de Outlook, y su función de escritura a texto es compatible con 88 idiomas diferentes.

Un chip más rápido

En un momento en el que Apple y Google están impulsando sus propios chips, los tres dispositivos de la línea S22 de Samsung se apoyan en el nuevo procesador de 4nm de Qualcomm. Samsung dice que es el chip más potente que ha utilizado en un producto Galaxy.

Samsung creará 2.000 empleos en Texas con una nueva fábrica de chips de US$ 17.000 millones

Con el chip, los nuevos dispositivos de Samsung prometen velocidades más rápidas para realizar tareas simultáneas a través de aplicaciones, juegos y streaming de videos en 5G. El chip también impulsa sus esfuerzos de tecnología de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático, incluyendo su “refuerzo de visión”, una nueva herramienta que ajusta automáticamente la pantalla a la iluminación y mejora el contraste de color. (Es una función útil en un día soleado o cuando estás viendo un video en la cama a altas horas de la noche).

Mejores cámaras y funciones fotográficas

Posiblemente, la parte más impresionante de la nueva gama es el sistema de cámaras. En la parte trasera del S22 Ultra, hay cinco cámaras dispuestas en forma de P. El S22 Ultra graba video en 8K y admite herramientas de estabilización, que permiten a los usuarios capturar tomas en movimiento, y una opción de encuadre automático para optimizar el enfoque. Con su sensor de pixeles más grande hasta la fecha, los objetivos captan más luz y datos incluso en la oscuridad.

Otra nueva función, denominada Raw, permite a los usuarios personalizar todos los ajustes de la cámara, como elegir el objetivo adecuado para la toma, ajustar la velocidad de obturación, acceder a archivos en bruto que pueden resultar atractivos para los profesionales y tener la opción de hacer zoom in 100 veces a los sujetos.

El smartphone Samsung Galaxy S22

Por su parte, los Galaxy S22 y S22+ cuentan con una cámara principal de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP y un objetivo ultra gran angular de 12 MP. Junto con el S22 Ultra, los dispositivos incluyen encuadre automático, soporte para fotografía nocturna y una función mejorada del modo Retrato de Mascotas, una herramienta de IA que permite a los usuarios captar hasta los detalles más pequeños de un amigo peludo.

Impulso a la privacidad

Al igual que Apple ha hecho de la privacidad un punto de venta clave, Samsung parece redoblar su apuesta por dar a los usuarios más control sobre sus datos personales. La serie Galaxy S22 utiliza una plataforma de seguridad propia de la compañía que aísla los datos personales como las contraseñas, la biometría o las claves de Blockchain del sistema operativo principal del teléfono. También cuenta con un panel de privacidad y un indicador en el último sistema operativo de Android para ver qué aplicaciones tienen acceso a los datos del usuario y a la cámara para que los usuarios puedan conceder o denegar el permiso a cada aplicación.

No hay información “poco importante” en términos de privacidad, afirma profesora de la Universidad de Oxford

Nuevas tabletas

La compañía también mostró sus tres nuevas tabletas: la Galaxy Tab S8 de 11 pulgadas (US$ 699), la S8+ de 12,4 pulgadas (US$ 899) y la S8 Ultra de 14,6 pulgadas (US$ 1.099), que funcionan con el mismo procesador de 4nm que los dispositivos Galaxy y también son compatibles con el lápiz óptico S Pen. Las tabletas Galaxy Tab S8+ y S8 vienen en color grafito, plata y oro rosa, mientras que el S8 Ultra solo está disponible en grafito. Los pedidos anticipados comienzan el miércoles.

