Estas son las canciones que llevaron a Whitney Houston al tope de la lista Billboard Hot 100

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Este 11 de febrero se cumple una década desde la muerte de la cantante Whitney Houston.

La legendaria intérprete de temas como “I Will Always Love You” falleció a los 48 años, en un hotel de Beverly Hills en California.

FOTOS | Recordando la carrera de Whitney Houston a 10 años de su muerte

Para celebrar su vida y su legendaria carrera en el música y en el cine, recopilamos algunos de los temas que la cantante posicionó en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100, la más importante de esa publicación.

Los número uno de Whitney Houston

I Will Always Love You

Todos recordamos este tema por ser parte de la banda sonora de la película “The Bodyguard”, conocida en español como “El guardaespaldas”, la cual protagonizó junto a Kevin Costner.

Sin embargo, no muchos conocen que la canción no es originalmente de Houston. El sencillo salió 18 años antes en voz de Dolly Parton y fue parte del disco “Jolene”.

El tema alcanzó la posición número uno de la lista Billboard Hot 100 el 28 de noviembre de 1992 y estuvo allí por 14 semanas seguidas.

Con esta canción, Houston ganó 2 premios Grammy y un tercero por la banda sonora de “The Bodyguard”.

How Will I Know

Ese dicho de que las canciones del lado B de los discos –si no sabes esta referencia es que estás muy joven– no son buenas, tiene que escuchar este tema.

“How Will I Know” es parte del disco debut de la cantante. Un dato curioso, es que Janet Jackson rechazó interpretar este tema, según recaba el libro The Billboard Book of Number One Hits.

La canción alcanzó la primera posición de la lista Hot 100 el 15 de febrero de 1986 y estuvo en la cima por dos semanas.

All The Man That I Need

El tema es parte del tercer álbum de estudio de Whitney Houston, “I’m Your Baby Tonight”. Alcanzó la primera posición del Billboard Hot 100 el 23 de febrero de 1991, anclándose en esa posición por 2 semanas.

Houston alzó el Grammy a la mejor interpretación vocal pop por este sencillo.

Saving All My Love For You

Regresamos a los inicios de Whitney Houston en la música y recordamos este tema, que fue parte de su primer álbum de estudio.

Y quizás esta canción sea el éxito más especial de la cantante ya que fue su primer número uno en la lista Billboard Hot 100. Llegó a la primera posición el 26 de octubre de 1985, pero solo estuvo una semana en la lista.

Exhale (shoop shoop)

Para mediados de los noventa, Whitney Houston ya había incursionado en el cine y sus temas eran parte de bandas sonoras de Hollywood.

Tal es el caso de este tema, el cual fue parte de la película “Waiting to Exhale”, en la cual también participó la cantante.

Esta canción llegó a la primera posición de la Hot 100 el 25 de noviembre de 1995 y estuvo una semana en ese peldaño.

I Wanna Dance With Somebody (Someone Who Loves Me)

Si al leer el nombre no empiezas a interpretar el tema, entonces te recomendamos escucharlo en bucle. Es uno de los éxitos más conocidos de Whitney Houston y el más reproducido en Spotify, con más de 750,6 millones de reproducciones.

El tema llegó a la primera posición de la lista el 27 de junio de 1987 y permaneció líder por dos semanas.

Houston también se llevó un Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina por este tema.

Otros éxitos de Whitney Houston

“Greatest Love Of All”, alcanzó la primera posición de la lista el 15 de mayo de 1986 y estuvo tres semanas en la lista. Se ganó el Grammy a la grabación del año en la edición 29 de los premios. “So Emotional”, entró a la primera posición del chart el 9 de enero de 1988 y estuvo ahí una semana. “I’m Your Baby Tonight”, llegó al tope de la lista el 1 de diciembre de 1990. Estuvo solo una semana en esa posición. El sencillo fue galardonado con el Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. “Where Do Broken Hearts Go”, estuvo dos semanas en la lista Hot 100. Llegó a la primera posición el 23 de abril de 1988. “Didn’t We Almost Have It All”, entró a la primera posición de la lista el 26 de septiembre de 1987 y estuvo ahí por dos semanas.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.