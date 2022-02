¿Por qué Donbas está en el centro de la crisis de Ucrania?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — A pesar de que las fuerzas rusas se concentran en la frontera de Ucrania, el centro de atención esta semana ha vuelto a centrarse en la guerra de baja intensidad en el este de Ucrania y su posible papel en la preparación del escenario para un conflicto más amplio.

Durante los últimos tres días, ha habido un aumento en los bombardeos a lo largo de varias partes de las líneas del frente. Los ucranianos dicen que los bombardeos de los separatistas respaldados por Rusia están en su punto más alto en casi tres años y, por su parte, los separatistas alegan el uso de armas pesadas por parte de las fuerzas armadas ucranianas contra áreas civiles.

El jueves, un jardín de niños en territorio controlado por Ucrania a menos de 5 kilómetros de la línea del frente fue atacado. El viernes y el sábado, las autoridades ucranianas informaron de un nuevo aumento de bombardeos con armamento pesado, que está prohibido en un radio de 50 kilómetros de las líneas del frente por los Acuerdos de Minsk.

Las autoridades ucranianas dicen que hubo 60 violaciones de un alto el fuego el jueves, muchas de ellas con armas pesadas.

Los líderes de los dos territorios separatistas prorrusos, que se autodenominan Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk, afirmaron que los ucranianos están planeando una gran ofensiva militar en la zona. El viernes organizaron evacuaciones masivas de civiles a Rusia, mientras daban instrucciones a los hombres para que se quedaran y tomaran las armas.

Los funcionarios ucranianos niegan repetidamente tales planes. El viernes, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo: “Existe un gran peligro de que los representantes de la Federación Rusa que están allí provoquen ciertas cosas. Pueden hacer cosas que no tienen nada que ver con nuestro ejército”.

Danilov no proporcionó evidencia, pero agregó: “No podemos decir qué es exactamente lo que van a hacer, ya sea volar autobuses con personas que planean ser evacuadas a la región de Rostov, o volar casas, no lo sabemos”.

Danilov habló pocas horas después de la misteriosa explosión en un vehículo perteneciente a un alto funcionario en la ciudad de Donetsk, cerca del cuartel general de los separatistas.

El líder de la región, Denis Pushilin, lo calificó como un acto de terrorismo. Pero las autoridades ucranianas y los funcionarios occidentales dijeron que se trataba de una provocación escenificada, diseñada quizás para justificar una intervención rusa.

Después de estar relativamente tranquila durante gran parte de este año, la “línea de contacto” ha estado mucho más activa en los últimos días, ya que el futuro de las regiones separatistas de Ucrania se enreda en una gama mucho más amplia de quejas y demandas rusas.

¿Cuál es la historia reciente en Donbas?

La guerra estalló en 2014 después de que rebeldes respaldados por Rusia tomaran edificios gubernamentales en pueblos y ciudades del este de Ucrania. Los intensos combates dejaron partes de los óblasts de Luhansk y Donetsk del este de la región de Donbas en manos de separatistas respaldados por Rusia. Rusia también anexó Crimea de Ucrania en 2014 en un movimiento que provocó la condena mundial.

Los rebeldes respaldados por Rusia tomaron un edificio del gobierno en Donetsk, Ucrania, el 11 de abril de 2014.

Las áreas controladas por los separatistas en Donbas se conocieron como la República Popular de Luhansk (LPR, por sus siglas en inglés) y la República Popular de Donetsk (DPR, por sus siglas en inglés). El gobierno ucraniano en Kyiv afirma que las dos regiones están en efecto ocupadas por Rusia. Las repúblicas autoproclamadas no son reconocidas por ningún gobierno, incluido Rusia. El gobierno ucraniano se niega a hablar directamente con cualquiera de las dos repúblicas separatistas.

El acuerdo de Minsk II de 2015 condujo a un inestable acuerdo de alto al fuego y el conflicto se convirtió en una guerra estática a lo largo de la Línea de Contacto que separa el gobierno ucraniano y las áreas controladas por los separatistas. Los Acuerdos de Minsk (llamados así por la capital de Belarús donde se celebraron) prohíben las armas pesadas cerca de la Línea de Contacto.

El lenguaje en torno al conflicto está muy politizado. El gobierno ucraniano llama a las fuerzas separatistas “invasores” y “ocupantes”. Los medios rusos llaman a las fuerzas separatistas “milicias” y sostienen que son lugareños que se defienden contra el gobierno de Kyiv.

Más de 14.000 personas han muerto en el conflicto de Donbas desde 2014. Ucrania dice que 1,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, la mayoría se ha quedado en las áreas de Donbas que siguen bajo control ucraniano y unas 200.000 se han reasentado en la región más amplia de Kyiv.

¿Cómo ha avivado Putin el conflicto?

Los separatistas en Donbas han tenido un respaldo sustancial de Moscú. Rusia sostiene que no tiene soldados sobre el terreno, pero funcionarios estadounidenses, de la OTAN y ucranianos dicen que el gobierno ruso suministra a los separatistas, les brinda apoyo de asesoramiento e inteligencia, e integra a sus propios oficiales en sus filas.

Moscú también ha distribuido cientos de miles de pasaportes rusos a personas en Donbas en los últimos años.

Funcionarios y observadores occidentales han acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar establecer hechos sobre el terreno al naturalizar a los ucranianos como ciudadanos rusos, una forma de facto de reconocer a los estados separatistas. También le da una razón para intervenir en Ucrania.

Y esta semana, el parlamento ruso recomendó que el Kremlin reconozca formalmente partes de la LPR y la DPR como estados independientes, otra escalada en la retórica que los funcionarios estadounidenses dicen que es evidencia de que Putin no tiene intención de cumplir con el acuerdo de Minsk.

1 de 34 | El capitán de la Armada de Ucrania, Oleksandr Hrigorevskiy, de pie en el muelle del puerto de Mariupol con su barco, el Donbas, detrás de él. “No espero una guerra en el mar con los rusos”, dijo. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 2 de 34 | Soldados ucranianos pasan junto a un edificio destruido en Marinka el 1 de febrero. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 3 de 34 | Los ucranianos que vienen del territorio controlado por los separatistas se detienen en el puesto de control de Novotroitskoye. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 4 de 34 | Anna Yvleva, una integrante del ejército ucraniano de 30 años, comanda un escuadrón de infantería de seis hombres. Está casada con un oficial del mismo batallón. Sus cuatro hijos están bajo el cuidado de su abuela mientras sus padres están desplegados en el frente. Yvleva le dijo al fotógrafo Timothy Fadek que era maestra antes de unirse al ejército hace cuatro años. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 5 de 34 | Zoya Kralya, de 66 años, es una de las últimas residentes de Vodyane, Ucrania, una pequeña aldea en el área de Donetsk. Desde que murió su marido hace unos años, vive sola y cuida de sus cabras y varios perros y gatos. “Si hay una guerra, me refugiaré en el sótano, abastecido de comida y agua en caso de que tenga que estar bajo tierra durante semanas”, le dijo a Fadek. “El conflicto de 2014 y 2015 fue lo peor que experimenté en mi vida. No quiero volver a vivirlo”. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 6 de 34 | Soldados ucranianos apostados en Marinka. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 7 de 34 | Un miembro del ejército ucraniano sostiene un periscopio mientras desciende desde un mirador cerca de Shyrokyne, Ucrania. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 8 de 34 9 de 34 | A unos 500 metros de los separatistas respaldados por Rusia, un grupo de soldados ucranianos espera una pelea que seguramente se avecina. Y los hombres están extrañamente relajados al respecto, según el fotógrafo Timothy Fadek, quien pasó tiempo con los soldados el viernes en el frente en la región oriental de Lugansk en Ucrania. Navega por la galería para ver cómo se preparan los soldados ucranianos en estos momentos de tensión. En esta foto un soldado ucraniano vigila una posición en el frente en Avdiivka el 23 de enero de 2022. (Crédito: Timothy Fadek/Redux for CNN) 10 de 34 | En esta foto, residentes locales pasan frente a un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Marinka el sábado 22 de enero. El edificio sufrió graves daños durante los combates en 2015 entre el ejército ucraniano y los separatistas respaldados por Rusia. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN 11 de 34 | Si bien es posible que no estén de acuerdo con el origen de un ataque, todos están 100% convencidos de que algo sucederá. Zhanna, de 42 años, es teniente y médico del ejército ucraniano, con sede en Avdiivka. Antes de unirse al ejército el año pasado, era médica pediátrica en un hospital local. Su marido es oficial del ejército. “No estoy segura de que haya un ataque de Rusia”, dijo, “pero estoy lista para tratar a los soldados en caso de que resulten heridos en combate”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 12 de 34 | En esta foto un soldado ucraniano camina una zona industrial destruida en Avdiivka que se encuentra en algunas áreas a solo 50 metros de las trincheras separatistas. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 13 de 34 | Las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su punto más alto en años, con una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que genera temores de que Moscú pueda lanzar una invasión pronto. El Kremlin ha negado que esté planeando atacar, argumentando que el apoyo de la OTAN a Ucrania constituye una amenaza creciente en el flanco occidental de Rusia. En esta imagen se ve a soldados que vigilan su posición de primera línea en Avdiivka el 23 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 14 de 34 | En Muratove, una ciudad ucraniana a unos 20 minutos en coche desde el frente, la gente está mucho más nerviosa que los soldados, dijo Fadek. Pero ellos también parecen resignados a su destino. Entre tanto, un grupo de muchachos en Marinka pescan en el hielo. “No leen las noticias y no tienen una opinión sobre el desarrollo militar ruso”, dijo el fotógrafo Timothy Fadek. “Pero dijeron que sus padres estaban extremadamente preocupados y miraban las noticias de televisión constantemente”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 15 de 34 | Cuando se le preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de un ataque, un agricultor se encogió de hombros. “Sucederá”, dijo, “pero no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo”. En esta foto, un soldado ucraniano en Avdiivka sostiene un gato el domingo. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 16 de 34 | Soldados ucranianos están sentados en la parte trasera de un camión en Slov’yanoserbs’k el viernes 21 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 17 de 34 | Un soldado se para en las trincheras en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 18 de 34 | Un residente anda en bicicleta en Marinka el 22 de enero . “Aunque esta pequeña ciudad está a menos de 40 kilómetros del frente separatista, los residentes intentan continuar con sus vidas lo más normal posible”, dijo Fadek. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 19 de 34 | Un residente anda en bicicleta en Marinka el 22 de enero . “Aunque esta pequeña ciudad está a menos de 40 kilómetros del frente separatista, los residentes intentan continuar con sus vidas lo más normal posible”, dijo Fadek. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 20 de 34 | Soldados ucranianos vigilan la línea del frente en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 21 de 34 | Una mujer pasa junto a un edificio de apartamentos dañado en Marinka el 22 de enero. “El estado de ánimo era sombrío, deprimido y resignado”, dijo Fadek. “La gente sigue los movimientos de su vida diaria”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 22 de 34 | Viktoria, a la derecha, mira televisión con su hija de 10 años y su hijo y su novia en Marinka el 33 de enero. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para los líderes mundiales involucrados en el conflicto, Viktoria dijo: “Deténganse. Solo deténganse. Es suficiente. Piensen en sus hijos si estuvieran aquí”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 23 de 34 | Una mirada al interior de un Trinchera ucraniana en primera línea. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 24 de 34 | Soldados ucranianos vigilan su posición de trinchera de primera línea el viernes. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 25 de 34 | Un soldado ucraniano vigila en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 26 de 34 | Un automóvil destruido afuera de un edificio dañado en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 27 de 34 | Un soldado ucraniano camina por la zona industrial en Avdiivka. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 28 de 34 | Un soldado ucraniano cubre una posición de artillero el 22 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 29 de 34 | Un grupo de hombres juegan billar en Marinka durante un torneo local el 21 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 30 de 34 | Un soldado ucraniano camina por una zona industrial destruida en Av. diivka que ha sido objeto de fuertes bombardeos a lo largo de los años. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 31 de 34 | Un agricultor en Muratove corta leña el 21 de enero mientras los miembros de su familia la recogen para venderla a una base militar ucraniana cercana. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 32 de 34 | Los soldados con los que Fadek pasó tiempo el viernes estaban extremadamente relajados, dijo. “Han aceptado lo inevitable”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 33 de 34 | Una mujer vende pescado seco en la carretera que conduce a Kramatorsk el jueves 20 de enero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 34 de 34 | Un soldado camina con perros en una trinchera de primera línea . “He estado en las trincheras muchas veces antes en el verano”, dijo Fadek. “Esta es la primera vez que fue en invierno. Visualmente, debido a que las trincheras y el paisaje están cubiertos de nieve, me recuerda a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Fría miseria”. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN)

Al hablar el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que Ucrania “no se detendrá hasta que liberemos nuestros territorios en Donbas, Crimea, hasta que Rusia pague por todo el daño que causó en Ucrania”.

Putin ha acusado durante mucho tiempo a Ucrania de violar los derechos de los rusos étnicos y los hablantes de ruso en Ucrania, y ha dicho que Rusia tiene derecho a intervenir militarmente para protegerlos.

El miércoles, Putin alegó que se estaba cometiendo un “genocidio” en Donbas. Sus acusaciones no son nuevas, pero el momento es motivo de preocupación para los políticos occidentales, que temen que se repita el conflicto de 2008 en Georgia.

Al invocar el genocidio esta semana, Putin se hizo eco de la afirmación falsa de Rusia de que Georgia cometió genocidio contra civiles en la república separatista de Osetia del Sur en agosto de 2008. Durante ese breve conflicto, Rusia lanzó una incursión militar masiva que penetró profundamente en territorio georgiano.

Un jardín de niños en Stanytsia Luhanska, en la región oriental de Donbas en Ucrania, fue alcanzado por un proyectil el jueves.

¿Qué pasa en Donbas en este momento?

El sábado, personas de las regiones controladas por los separatistas comenzaron a prestar atención a la orden de evacuación y partieron en autobuses a través de la frontera rusa. Las autoridades rusas les prometieron refugio y compensación, mientras que los medios estatales rusos cubrieron todos los aspectos y episodios del éxodo limitado, con el mensaje inequívoco de que la gente se estaba yendo por miles por temor a la agresión ucraniana.

Hasta la madrugada del sábado, las agencias de noticias rusas informaron que unas 10.000 personas ya habían cruzado la frontera. Y las autoridades rusas dicen que están listas para que lleguen hasta 900.000 personas, aunque la dirección separatista ha ordenado a los hombres que se queden atrás y tomen las armas y ha anunciado una movilización general.

Como lo fue en 2014, la región de Donbas es ahora el crisol del conflicto entre el este y el oeste, entre el impulso de Putin para reafirmar el control, debilitando el estado ucraniano, y la creciente aspiración de los ucranianos de unirse al redil de las democracias europeas.

Tamara Qiblawi de CNN escribió desde Lviv, Ucrania; Nathan Hodge de Moscú; e Ivana Kottasová de Kyiv, Ucrania. Anastasia Horpinchenko y Kara Fox contribuyeron a este reporte.

