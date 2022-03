Así es como Greeicy creó a Karina, su personaje en “Ritmo Salvaje”, la nueva serie de Netflix con el sello y sonido colombiano

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – “Ritmo Salvaje”, la nueva serie de Netflix desarrollada en Colombia y en el que la música continúa siendo una gran protagonista, llega a la plataforma este miércoles.

La producción, que es protagonizada por Greeicy Rendón y Paulina Dávila, cuenta la historia de Karina y Antonia, dos mujeres de mundos completamente opuestos pero con un mismo objetivo: lograr el reconocimiento a través del baile.

¿De qué trata esta nueva producción de Netflix?

“Ritmo Salvaje” es una serie en donde la música y el baile comparten protagonismo con Karina (Greeicy) y Antonia (Dávila), quienes buscan realizar sus sueños como bailarinas.

Según Netflix, Antonia es una chica de una clase acomodada, parte de una prestigiosa academia de ballet, pero quien debe cambiar su estilo para poder cumplir sus sueños.

En ese periplo descubre a Karina y a su grupo, Pura Kaye. Karina es una mujer más humilde que aprendió a bailar en las calles de Bogotá y que además tuvo que convertirse en cabeza de hogar a muy temprana edad.

“Me sentí muy conectada con este personaje, donde para ella también el baile es ese momento artístico que la saca de su realidad. [Ella] es una niña muy guerrera que quedó sola en su casa y le tocó apropiarse de las responsabilidades de un adulto que ella como niña no tenía conocimiento, pero logró hacerlo. Le ha tocado muy duro, pero es una pelada muy positiva y siento que es un personaje que nos enseña un montón a todos y que se muchas personas se van a sentir identificadas con Karina”, dijo Greeicy en una entrevista con Zona Pop CNN.

¿Se parecen en algo Greeicy y Karina?

Quizás muchos pensarán que por las capacidades de Greeicy en el baile, el personaje podría tener algunos destellos de ella como artista. O de repente podría estar inspirada en otra artista o bailarina.

Para Greeicy precisamente el reto fue desdibujarse ella, como cantante, como actriz, de ese personaje y otorgarles otra vida, si se quiere, a los espectadores.

“Cuando estábamos construyendo este personaje más que tener un referente específico, el primer reto que teníamos era que no se pareciera tanto a Greeicy”, dice.

“Por supuesto siempre los personajes van a tener algo de uno porque al final uno los está interpretando y uno tiene manías que quizás se te pegan también para los personajes”, explica a Zona Pop CNN.

“La idea era ¿cómo diferenciarla de Greeicy, crear un personaje que no tuviera tanta similitud? Aunque era muy difícil porque es una mujer también muy soñadora porque también viene de una familia muy luchadora. Afortunadamente tuvimos un equipo de dirección increíble que nos ayudó y nos dio las herramientas para encontrar el camino perfecto para estos personajes”.

Greeicy y Mike Bahía anuncian su embarazo con un nuevo tema, “Att: Amor”

El regreso de Greeicy a la actuación tras cinco años

Los primeros pasos que dio Greeicy en la televisión fue en el famoso concurso “Factor Xs”, de donde han salido artistas como Camilo y Farina (Factor X).

Esto ocurrió en el 2007. Dos años más parte fue seleccionada en una audición para su primera serie, “Cuando salga el Sol”. Este trabajo la llevó a otras novelas, entre ellas “La Pola”, muy popular y recordada no solo en su país sino en Latinoamérica.

“Lo primero que hice en televisión fue Factor Xs cuando tenía 13 años. Después de salir del reality me llamaron para hacer un casting de televisión donde quede para un proyecto que se llamaba Cuando salga el Sol y me dediqué a la actuación desde los 15 años. Casi 10 años de mi vida hasta que retomé mi carrera musical. Y llevo desde hace casi 5 años sin hacer ningún proyecto actoral hasta Ritmo Salvaje”, contó Greeicy a Zona Pop CNN.

Según la intérprete, de esta producción de Netflix lo que le llamó la atención fue, además de la historia, el baile. Quienes siguen a Greeicy en sus redes sociales sabrán que esta disciplina artística es una de sus favoritas y disfrutan de sus coreografías, tanto en Instagram como en TikTok.

“A mí me enamoró tener que retarme a bailar porque, aunque para mucha gente yo sea una persona que baila y se le facilita”, dijo la cantante y actriz.

“Realmente yo nunca le he dedicado tanto tiempo al baile y a nivel profesional tampoco. Tengo facilidad para moverme, pero aprenderme una coreografía de 3 minutos, del nivel como las que tiene las coreografías de Ritmo Salvaje, era un reto. Dije ‘quiero hacerlo, quiero retarme a intentar lograrlo, a entregar lo mejor de mí’, quizás pudo haber sido mejor, no lo sé, pero yo les puedo asegurar que entregué lo mejor que de mi podía salir”, agregó.

Un proyecto que le ha dado alegrías

Greeicy dijo que la experiencia le trajo recuerdos de sus inicios en su carrera artística, precisamente en su ciudad.

“Este ha sido un proyecto que me ha traído muchas alegrías y que me deja muy buenos recuerdos. Para mí la actuación ha sido una de esas pasiones que desarrollé por 10 años y que me enamoró”, dice.

“Este personaje además me recordó esa época en mi vida cuando estaba en Cali, que quizás no tenía tantas oportunidades, pero con las ganas de lograr lo que hoy he logrado. Descubrí que las oportunidades son importantes, pero no determinan hasta dónde poder llegar”, explica.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.