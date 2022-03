Medidas anti-sanciones: Rusia se dispone a confiscar cientos de aviones a propietarios extranjeros

Juan Pablo Elverdin

Nueva York (CNN Business) — Rusia está confiscando cientos de aviones comerciales propiedad de empresas de leasing estadounidenses y europeas, una señal más de los desafíos que enfrenta la industria aérea del país debido a las sanciones tras la invasión de Ucrania.

El presidente Vladimir Putin firmó este lunes una ley como parte de las medidas antisanciones que permitirá a las aerolíneas rusas registrar los aviones alquilados a compañías extranjeras en Rusia, donde se les expedirán certificados locales de aeronavegabilidad, según un comunicado del Kremlin.

El proyecto de ley permitirá a las aerolíneas rusas conservar sus aviones alquilados en el extranjero y operarlos en rutas nacionales, al tiempo que dificultará a las empresas extranjeras reclamarlos sin la aprobación del gobierno ruso.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a Rusia obligan a las empresas de leasing a recuperar todos los aviones que hayan alquilado a las aerolíneas rusas antes de finales de mes.

Los fabricantes occidentales de aviones, como Airbus y Boeing, ya han cortado el acceso de las aerolíneas rusas a las piezas de repuesto que necesitan para mantener y volar con seguridad sus aviones. Las aerolíneas rusas operan 305 aviones Airbus y 332 Boeing, según datos de la empresa de análisis de aviación Cirium. Rusia también cuenta con 83 aviones regionales de fabricantes occidentales como Bombardier, Embraer y ATR. Solo 144 aviones de las flotas activas de las aerolíneas rusas fueron construidos en Rusia.

Los datos de Cirium muestran que el 85% de esos aviones de fabricación extranjera son propiedad de empresas de leasing, y cifran su valor combinado en US$ 12.400 millones.

No está claro cómo las empresas de leasing han podido tomar posesión de estos aviones mientras permanecen en suelo ruso. Las sanciones adicionales que prohíben a los aviones rusos volar a la mayoría de los demás países han restringido su industria aérea esencialmente a los vuelos nacionales.

Las compañías de leasing no han respondido a una solicitud de comentarios sobre las acciones de Rusia, y no está claro si incluso querrán recuperar esos aviones. Los aviones no tendrán acceso a piezas de repuesto y no tendrán certificados de aeronavegabilidad válidos que serían aceptados por las aerolíneas occidentales.

“Estos aviones ya no contarán con el apoyo de las piezas y el mantenimiento”, dijo Richard Aboulafia, director general de AeroDynamic Advisory. “Es un verdadero problema si pierden sus certificados de aeronavegabilidad, lo que puede ocurrir si no se mantienen los registros adecuados, o especialmente si se canibalizan para obtener piezas”.

Un golpe demoledor para la economía de Rusia

Perder el acceso al 85% de sus aviones fabricados en el extranjero sería un golpe demoledor para la economía del país.

Rusia es la nación más grande del mundo en cuanto a masa terrestre, más del doble del tamaño de Estados Unidos continental. Necesita un sector aéreo viable para que su economía siga funcionando, dijo Charles Lichfield, subdirector del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, un centro de estudios internacional.

“Es una parte importante de la economía rusa”, dijo. “Quieren que siga existiendo una industria nacional básica. Los rusos no vuelan tanto como los estadounidenses. No vuelan a Siberia de vacaciones”.

Unión Europea endurece sus sanciones contra Rusia por la guerra

Su industria aérea es un eslabón crucial para las empresas, no solo para los vuelos internacionales, sino también para el servicio doméstico de su sector energético, debido a la necesidad de transportar ingenieros, otros trabajadores y equipos hacia y desde sus lejanos campos petrolíferos.

“La aviación es un increíble facilitador del crecimiento económico, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo Robert Mann, consultor y analista de aerolíneas. “Sin ella, se retrocede a una economía casi agraria, tratando de operar con una red ferroviaria”.

Rusia no necesita todos los aviones que está incautando, ya que el golpe a su economía por las sanciones reducirá en gran medida la necesidad de viajes aéreos, dijo Betsy Snyder, analista de crédito que cubre las empresas de arrendamiento de aviones en Standard & Poor’s.

“La economía rusa se está hundiendo”, dijo. “Nadie entrará ni saldrá de Rusia, los ciudadanos rusos están perdiendo su dinero, por lo que no tienen dinero para viajar en el futuro. Podría ser que [las aerolíneas] fueran un negocio mucho más pequeño”.

Eso plantea la posibilidad de que muchos de los aviones incautados sean canibalizados por piezas.

“Si no tienes autoridad para fabricar piezas, no deberías hacerlo tú mismo”, dijo Mann. “No sabes qué normas se han utilizado. ¿Has conseguido que las características internas sean correctas? Cuando lo pongas en la sección de la turbina de un motor, ¿se comportará como fue diseñado?”

Mann dijo que cuando una pieza llega al final de su utilidad diseñada, lo que se conoce como “tiempo verde”, una aerolínea debe elegir entre volar con piezas que deberían haber sido sustituidas por razones de seguridad o robar piezas de otros aviones.

“Puedes pasar por ese proceso mientras tengas aviones con tiempo verde”, dijo. “A medida que te quedas sin aviones, tu red se hace más pequeña y puedes volar menos horas cada día, hasta que no tienes aerolínea”.

En un año, Rusia dejará de tener cualquier tipo de industria aérea viable”, dijo Aboulafia, añadiendo que su industria aérea podría encontrarse pronto en algún lugar entre las industrias fuertemente sancionadas de Irán y Corea del Norte.

¿Puede un país tan grande como Rusia vivir sin una industria aérea moderna y viable? “Es una tesis que nunca se ha puesto a prueba”, dijo Aboulafia. “Pero está a punto de serlo”.

