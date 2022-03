Real Madrid vs Barcelona: ¿a qué hora y dónde ver “El Clásico”?

urielblanco

(CNN Español) — La jornada futbolística siempre tiene un toque especial cuando se juega algún clásico. Pero, cuando se trata del Real Madrid contra Barcelona, el mundo del fútbol se detiene.

Este domingo tendrá lugar una edición más de “El Clásico”, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga.

Real Madrid llega con una mucho mejor posición en la tabla: se encuentra en primer lugar de LaLiga con 66 puntos. En tanto, Barcelona tiene 51 puntos, con lo que se ubica en cuarta posición del torneo.

Si bien los merengues están mejor ubicados, los culés tiene un presente similar en LaLiga y en competiciones europeas, pues no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos y ambos se clasificaron en Champions League y Europa League, respectivamente.

¿A qué hora y dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona?

México

“El Clásico” va por SKY y comienza a las 2:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Sudamérica

El partido Real Madrid vs Barcelona va en exclusiva por DIRECTV y la hora depende del país:

Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 pm (hora local)

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 pm (hora local)

Estados Unidos

En tanto, en EE.UU. puedes ver el Real Madrid vs. Barcelona a las 4:00 pm ET en ESPN+.

