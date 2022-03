Se dispara la inflación en España a 9,8% en marzo, la tasa más alta en 37 años

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El Índice de Precios de Consumo provisional en España se situó en marzo en el 9,8%, con respecto al mismo mes del año anterior, colocándose como el dato de inflación más elevado desde mayo de 1985, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra refleja un aumento de más de 2 puntos respecto al dato de febrero, cuando la variación anual se situó en un 7,6%.

Según el INE, esta tendencia alcista se explica por los incrementos que han sufrido los precios de la electricidad, los carburantes y combustibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas. El Banco de España atribuye estos datos de inflación a las consecuencias de la guerra en Ucrania, ya que el conflicto ha provocado un encarecimiento general de los precios del gas, del petróleo, y de algunas materias primas como el aluminio, el níquel o el trigo.

Con el objetivo de mitigar el impacto de esta inflación en el bolsillo de los ciudadanos, el Consejo de Ministros aprobó este martes un plan de choque con el que pretende movilizar US$ 17.500 millones para ayudar a los sectores más afectados. Según detalló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, unos US$ 6.500 millones serán destinados a ayudas directas y beneficios fiscales, mientras que los US$ 11.000 restantes, a créditos y préstamos.

Tratándose de un real decreto ley, este plan de choque debe ser convalidado por el Parlamento español en un plazo de 30 días, tras ser publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

