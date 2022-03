ANÁLISIS | El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, visita China y la India bajo la sombra de la guerra de Ucrania

olivertapia

Hong Kong (CNN) — El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reunirá esta semana con sus homólogos en China y la India, dos países bajo presión para condenar las acciones de Rusia en Ucrania a medida que aumenta el número de muertos por el conflicto no provocado.

Lavrov se reunió por primera vez con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el miércoles antes de un vuelo planeado a la India el jueves, en apenas su segundo viaje al exterior desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero.

Sobre el papel, la reunión de Lavrov con Wang fue aparentemente sobre la agitación en Afganistán. Pero un experto dijo que era “inconcebible” que no discutieran la situación en Ucrania, incluidas las duras sanciones impuestas por la comunidad internacional a Rusia y su aliado Belarús.

“Es inconcebible que las partes eviten a Ucrania en sus discusiones, independientemente de lo que digan sobre el enfoque de la visita”, dijo Steve Tsang, director del Instituto SOAS China de la Universidad de Londres, antes de la visita.

El viaje de Lavrov le brindará la oportunidad de evaluar el estado de las relaciones de Rusia con China y la India a medida que se someten a un escrutinio internacional cada vez mayor por su falta de respuesta contundente a Moscú.

Tanto China como la India se han negado a condenar la brutal invasión de Rusia y ambos se abstuvieron de votar las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen que Moscú detenga de inmediato su ataque contra Ucrania.

Al final del primer día de Lavrov en China el miércoles, Beijing había dejado clara su postura.

“No hay techo para la cooperación entre China y Rusia, no hay techo para que luchemos por la paz, no hay techo para que podamos salvaguardar la seguridad y no hay techo para que nos opongamos a la hegemonía”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, según la agencia de noticias Xinhua.

Reafirmación de la amistad de China

Desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania, China ha intentado adoptar lo que llama una posición neutral, eligiendo no imponer sanciones a Moscú, o incluso llamarlo una invasión. En cambio, China ha culpado cada vez más a Estados Unidos y la OTAN por el conflicto, y los medios estatales promueven la desinformación rusa.

El miércoles, Wang Wenbin reiteró la postura de China de que “el diálogo y la negociación son la única forma correcta de resolver la crisis de Ucrania” y advirtió contra “echarle leña al fuego”, una frase utilizada a menudo por funcionarios chinos que critican las sanciones occidentales.

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han cultivado públicamente su asociación en los últimos años, e incluso declararon en febrero que su relación “no tenía límites”. Son socios comerciales florecientes, realizan ejercicios de entrenamiento militar conjuntos y ambos han denunciado lo que ven como una interferencia occidental en los asuntos internos, a menudo votando en bloque en la ONU.

“Existe un propósito común entre esas dos partes, particularmente con respecto al tipo de orden internacional que les gustaría ver”, dijo Manoj Kewalramani, miembro de estudios de China en la Institución Takshashila en India.

Pero la invasión de Ucrania ha puesto a prueba esta relación, ya que China se enfrenta a la creciente amenaza de sanciones secundarias si presta asistencia a Rusia, lo que supone un gran riesgo para la visita de Lavrov, lo que permite a ambas partes aclarar las “áreas grises” de su relación, dijo Tsang.

“La guerra se encuentra en una etapa difícil para Rusia, y puedo ver que a Moscú le gustaría determinar la escala de la asistencia o el apoyo chino para avanzar”, dijo Tsang. “Por el lado de China, puedo ver a Beijing queriendo saber qué tiene en mente Moscú como el juego final y cómo los planes (de Rusia) pueden impactar en China”.

Tsang agregó que es probable que Xi quiera continuar su relación y la del país con Putin, pero el presidente chino “no pagará un precio significativo para hacerlo”. Rusia también es “en última instancia realista de que la ‘amistad ilimitada’ de Beijing tiene límites claros en la realidad”, dijo Tsang.

El miércoles, Wang Yi y Lavrov salieron de sus reuniones con una muestra de unidad, pareciendo reafirmar la amistad de sus países.

“Las relaciones entre China y Rusia han resistido la nueva prueba del panorama internacional cambiante”, dijo Wang después de la reunión. “China está lista para trabajar con Rusia para llevar las relaciones entre China y Rusia a un nivel superior en la nueva era”.

Expresó su apoyo a Rusia y Ucrania para “superar las dificultades y continuar las conversaciones de paz” y elogió los esfuerzos de Rusia para “prevenir una crisis humanitaria a gran escala”.

Las bombas rusas han destruido estructuras civiles, incluidas casas, escuelas, hospitales y refugios temporales durante la guerra, con ciudades sitiadas, sobre todo Mariupol, sin calefacción, electricidad ni agua.

El comercio de defensa de la India

Lavrov llegará a India más tarde el jueves para una visita de dos días, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de India.

Su viaje se produce en medio de una oleada de actividad diplomática que involucra a la India. A principios de este mes, los líderes de Japón y Australia celebraron cumbres con sus homólogos indios. También esta semana, diplomáticos de Alemania y la Unión Europea visitan Delhi. Y la visita de Lavrov coincidirá con la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, y el asesor adjunto de seguridad nacional para economía internacional de Estados Unidos, Daleep Singh.

“Creo que eso se debe significativamente a lo que está sucediendo en Europa y Ucrania en este momento”, dijo Kewalramani. “Claramente hay discusiones sobre la respuesta de India”.

India se ha negado a condenar la invasión de Rusia, a pesar de la presión de sus socios occidentales para que lo haga, y una de las principales razones es la dependencia de India de las armas rusas para su propia seguridad nacional, agregó Kewalramani.

Durante años, India, la democracia más grande del mundo, ha buscado contrarrestar la creciente influencia de China en la región, especialmente cuando las tensiones aumentaron en su frontera en disputa, aumentando en 2020 después de que soldados de ambos lados participaran en el enfrentamiento más sangriento en décadas.

Y Rusia ha sido fundamental a medida que India intensifica su defensa territorial. En 2018, India firmó un acuerdo de armas de US$ 5.000 millones con Rusia para un sistema de misiles de defensa aérea. Las estimaciones van más allá del 50% sobre la cantidad de equipo militar de la India que proviene de Rusia.

Esa relación es “esencial para los intereses de la India, particularmente los intereses de seguridad de la India”, dijo Kewalramani.

Los muchos diplomáticos extranjeros que ahora visitan y hablan con funcionarios indios pueden estar tratando de cambiar la postura de India, agregó, aunque muchos han “comprendido” las preocupaciones de seguridad de India.

Por ejemplo, Truss, la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ha caracterizado su visita como un “impulso diplomático” para contrarrestar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Quiero construir una relación aún más estrecha entre nuestras dos naciones”, dijo Truss en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores británico el miércoles. “Esto es aún más importante en el contexto de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y subraya la necesidad de que las democracias libres trabajen más juntas en áreas como defensa, comercio y seguridad cibernética”.

Frente a esto, Lavrov “probablemente quiera tener una idea del estado de ánimo en India, dónde se encuentra políticamente India”, dijo Kewalramani.

Agregó que si bien es poco probable que India exprese algún apoyo público a la invasión de Rusia, hay conversaciones en curso dentro del país sobre su futuro económico y estratégico.

“¿Se está realizando un esfuerzo para tratar de ver si se pueden encontrar formas de mover la política india? Por supuesto, ese es claramente el caso”, dijo. “Creo que verá a India manteniéndose cautelosa mientras trata de ver dónde puede preservar sus intereses”.

Manveena Suri, Simone McCarthy, Brad Lendon, Rhea Mogul y Julia Hollingsworth de CNN contribuyeron con este reportaje.

