Biden considera liberar 1 millón de barriles de petróleo por día de reservas estratégicas

(CNN) — El presidente Joe Biden está evaluando liberar una cantidad récord de petróleo de las reservas de EE.UU. a medida que persisten los altos precios de la gasolina.

Un plan que se está considerando implica liberar alrededor de 1 millón de barriles por día de la Reserva Estratégica de Petróleo para los próximos meses, dice una persona familiarizada con las deliberaciones.

El anuncio podría llegar tan pronto como el jueves, cuando está previsto que Biden pronuncie comentarios desde la Casa Blanca sobre los precios de la gasolina.

Biden anunció a principios de mes una liberación coordinada de petróleo de las reservas junto con otras naciones. También liberó alrededor de 60 millones de barriles en noviembre, lo que dijo que en ese momento era la mayor liberación de la reserva en la historia de Estados Unidos.

Aprovechar la reserva –600 millones de barriles de petróleo crudo almacenados en cavernas de sal subterráneas en Louisiana y Texas– generalmente solo tiene un efecto limitado en los precios del gas debido a la cantidad de petróleo que se puede liberar a la vez, pero actuaría como una señal política de que Biden continúa enfrentando el problema.

Luego de la invasión rusa de Ucrania, el precio de la gasolina regular en EE.UU. se disparó, alcanzando un récord de US$ 4,33 por galón a principios de marzo.

En comentarios a principios de este mes, Biden trató de atribuir la responsabilidad del aumento de los precios al presidente de Rusia: “No se equivoquen: el aumento actual en los precios de la gasolina es en gran parte culpa de Vladimir Putin”.

Los gobernadores de EE.UU. han intentado reducir los precios de la gasolina a nivel estatal.

La semana pasada, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, presentó una propuesta de US$ 9.000 millones para entregar tarjetas de débito de US$ 400 a los conductores en el estado para ayudar a suavizar el impacto de los precios más altos de la gasolina en el país. En Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp, quien enfrenta una de las carreras de reelección más duras del país, firmó un proyecto de ley que otorgará reembolsos de impuestos de US$ 250 a $ 500 a los georgianos, una medida que varios de sus rivales criticaron como politiquería de año electoral. Y mientras la gobernadora demócrata Janet Mills enfrenta una campaña de reelección competitiva en Maine, ha propuesto algunos de los alivios más generosos para los contribuyentes calificados en su estado, en forma de cheques de US$ 850, para amortiguar el golpe de la inflación y los precios de la gasolina.

