Tonny Succar, el peruano nominado al Grammy por mejor álbum tropical, nos habla de cómo Michael Jackson lo inspiró a hacer música

(CNN Español) – El productor y compositor peruano Tony Succar llega a los premios Grammy 2022 con su disco “Live In Peru”, una producción grabada en el Teatro Nacional de Lima.

La nominación la comparte con artistas de la talla de Rubén Blades, quien ganó el Latin Grammy al mejor álbum del año por “Salswing!”, Gilberto Santa Rosa con “Compadres”, El Gran Combo de Puerto Rico por “En cuarentena” y Aymée Nuviola por “Sin salsa no hay paraíso”.

Y quizás uno de los aspectos que impresionan al escuchar la producción es que la misma incluye un tributo a Michael Jackson, con versiones de clásicos como “Billie Jean” llevados a la salsa. ¡Quien se imaginaría que ‘Smooth Criminal’ iba a sonar tan bien con timbales!

“Lo chévere es que este disco encapsula todo lo que he hecho en mi carrera y es un disco que se grabó 100% en vivo en Perú, en el Gran Teatro Nacional de Lima. Toda una banda de 40 músicos, una cosa espectacular”, dijo Succar a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

“Es algo muy bonito, porque tú sabes que es la primera vez que estoy nominado al Grammy anglosajón. Entonces tengo un orgullo muy dentro de mi corazón, porque representó a Perú, representó a mi país, representó a la nueva generación de salseros, me llena de mucho orgullo, mucha emoción de que esté ahí compitiendo contra los grandes de la salsa como los Rubén Blades”, agregó Tony Succar.

“Live In Peru”: Tony Succar nos explica el repertorio

Quizás para algunos sea atípico escuchar a Michael Jackson o a Bruno Mars llevado a la salsa, un género tan caribeño y que dista muchísimo de los géneros originales en los que esos artistas se mueven o interpretaron.

Sin embargo, esto muestra la realidad con la que creció Succar. Aunque nació en Lima, gran parte de su crianza transcurrió en Miami, rodeado de cubanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, escuchando salsa pero también a artistas anglosajones. Ahí fue en donde descubrió a Tito Puente y dijo que quería ser timbalero como él.

De esa pasión, de esos dos mundos, nace este disco.

“El repertorio que hice para ese show, tengo las versiones de Michael Jackson del proyecto Unity, entonces tenemos temas como Billie Jean, I Want You Back con los Jackson Five, todo con arreglos nuevos, arreglos de salsa, con una energía increíble. Pero también tenemos temas del disco de Más de mí, que ganó los dos Latin Grammy”, explicó.

“Más de mí” es la producción que en 2019 llegó a Tony Succar a convertirse en la persona más joven en ser reconocido como “productor del año” por los Latin Grammy y en obtener el Latin Grammy a “mejor álbum de salsa”.

Para “Live In Peru”, Succar contó con la colaboración de colegas como Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Daniela Darcourt, Gian Marco, entre otros.

¿Qué significa Michael Jackson para Tony Succar?

Pero, ¿cómo es que un peruano que hace salsa reversiona a Michael Jackson en ese género? Quizás porque antes de ser músico, Succar fue fan y para él, Michael Jackson es uno de los mejores músicos de todos los tiempos.

“Michael Jackson para mí primero que todo es el mejor artista de pop que ha existido, el rey del pop, y entonces, como él ha tenido tanta influencia en mi carrera, no solamente como músico, pero como un tipo que ha hecho muchas cosas, su mensaje en las canciones, que ha hablado de no al racismo, discriminación, cuidar el planeta y todas esas cosas me impactaron también emocionalmente”, explica Succar.

“Creo que todo el mundo en la industria de la música conoce a Michael Jackson y lo respeta por eso, por su música y su arte era el mejor y como latinos necesitaba un tributo, un homenaje así, chévere. Y tiene muchas cosas similares a la salsa, porque su música era muy bailable y la salsa es muy bailable, se presta uno para el otro”, dijo Succar a Zona Pop CNN.

Tito Puente, su inspiración

Ante esta pasión de Succar por los timbales, por la salsa como tal, es inevitable preguntar, ¿se escucha mucha salsa en Perú?

“En Perú se escucha mucha salsa”, dice, “el Callao es supersalsero”, explica.

“Yo obviamente crecí en Miami con mucho cubano, puertorriqueño, venezolanos, colombianos, entonces todo esos ritmos caribeños y la salsa en sí siempre se ha escuchado en todas las discotecas y en las radios. Uno nace con eso y yo me sentí salsero desde siempre”, dice Tony Succar.

Pero no fue sino hasta que escuchó por primera vez a Tito Puente que dijo que quería hacer este tipo de música.

“Cuando yo escuché por primera vez a Tito Puente, [dije] ‘yo quiero ser como él, quiero ser timbalero, quiero ser arreglista’, me entró ese amor por ese instrumento y ese instrumento predomina en la salsa y por eso hago la salsa como lo hago”, dice.

