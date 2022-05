El GP de Miami será el Super Bowl de la F1, le dice Lewis Hamilton a Tom Brady

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El Gran Premio de Miami va a ser el Super Bowl de la Fórmula 1, dijo el piloto de Mercedes Lewis Hamilton en una rara entrevista con Tom Brady antes de la carrera del domingo.

“Nunca entendí cómo, ya sabes, ir a los partidos de Tom… ir a ver la NBA y saber lo increíble que es la base de fans aquí, la gente [es] tan apasionada por el deporte en este país y luego no entender por qué no están conectando con nuestro deporte”, dijo Hamilton este jueves.

El GP de Miami es la primera de las dos carreras de F1 que se celebrarán en Estados Unidos este año: el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) tendrá lugar en octubre. Y en 2023, Las Vegas se convertirá en la tercera sede de un gran premio estadounidense.

“En un momento dado no teníamos un Gran Premio aquí, luego solo teníamos un Gran Premio. Ahora nos estamos expandiendo. Creo que esto va a ser como nuestra Super Bowl”, dijo Hamilton, de 37 años.

“Estoy muy contento de estar en Miami. Es la primera vez que este deporte está aquí y la expectativa por este evento se ha disparado”, añadió Hamilton antes del Gran Premio de este fin de semana, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium.

“Todo el mundo está muy emocionado, pero habrá un poco de nervios porque habrá mucha gente aquí y es un circuito nuevo”.

Posiblemente dos de los mejores atletas de todos los tiempos, Hamilton y Brady jugaron juntos al golf y hablaron del éxito y el fracaso en un acto benéfico en el Miami Beach Golf Club con el fabricante de relojes de lujo suizo IWC Schaffhausen

“El éxito es algo grande. Y cuando estás en la cresta de la ola del éxito, eso es una cosa”, dijo Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, que ha tenido un duro comienzo de la temporada 2022 con el coche de Mercedes muy lejos de la cabeza. Pero a veces, uno “tropieza” y “se cae”, añadió.

“Tenemos la responsabilidad de levantarnos los unos a los otros y hacer que en esos momentos difíciles crezcamos más fuertes y nos acerquemos más, y que nos apretemos más de lo que nunca pensamos… dicen que hay que cavar hondo, pero siempre se puede cavar más hondo. Siempre se puede ir un poco más allá”, dijo.

Tom Brady y Lewis Hamilton se dan la mano en el Big Pilot Charity Challenge en el Miami Beach Golf Club, en Miami Beach, Florida, el 4 de mayo de 2022.

En el acto, Hamilton también habló de cómo la F1 le “salvó”.

“La juventud lo es todo y algo que me apasiona es conseguir que los niños se dediquen a las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”, dijo el piloto de Mercedes en un acto de recaudación de fondos para los niños desfavorecidos de Miami en el Miami Beach Golf Club el miércoles.

“El deporte une a la gente y me ha salvado la vida. Me alegro de que hagamos algo por el bien”, añadió, según PA. “Es mejor jugar y perder que no jugar”.

Brady también ofreció su opinión sobre las nociones de éxito en el deporte. “Hay que asumir el hecho de que sigue siendo mejor jugar y perder que no jugar en absoluto”, dijo el siete veces ganador del Super Bowl.

“Así que siento que aunque, ya sabes, no ganes todo el tiempo, el rendimiento al jugar es la mayor alegría. Obviamente, todo el mundo quiere ganar. Es una competición muy dura. Cuando pierdo, me concentro en… ¿cómo vuelvo al juego?”.

“Pienso en un Super Bowl en 2016 contra Atlanta. Íbamos perdiendo por 25 puntos. No puedes anotar 25 puntos en un solo touchdown, tienes que ir picando y tienes que ponerte a tiro. Y eso viene con un montón de, ya sabes, grandes jugadas y gran confianza en lo que estás haciendo”, dijo.

Brady añadió: “Pero, ya sabes, no siempre ganamos. Y eso es parte del deporte. Pero me encanta y disfruto cuando tienes la oportunidad de remontar. En mi último partido contra los Rams en los playoffs, íbamos perdiendo por un montón de puntos y encontramos la manera de empatar el partido.

“Y luego, en última instancia, Matt [Stafford] tuvo un … gran lanzamiento a Cooper [Kupp] para ganar realmente ese juego. No siempre se ganan todos, pero es divertido volver cuando lo haces. Y esos son los que probablemente recuerdes más”, dijo Brady.

El mariscal de campo de 44 años, que juega para los Tampa Bay Buccaneers, también señaló cómo los desafíos que enfrenta han cambiado a medida que ha envejecido.

“Tu vida cuando tienes 25 años es muy diferente a la de los 35. Miro a los 35 y pienso, tío, mi vida era tan sencilla a los 35 y ahora… hay muchos más retos únicos en ella. Y todavía tengo que poner mi tiempo y energía donde tiene que estar, ya sabes, para que otros aspectos de mi vida también lo hagan bien. El mayor reto al envejecer ha sido tratar de asegurar que mis prioridades sigan siendo las mismas”, afirmó.

“Pero siento que cuando es la temporada de fútbol, ya sabes, ahí es donde mi siempre ha sido mi primer amor. Y es increíble tener todavía la capacidad de salir y competir como lo hice. Y lo hago porque quiero a mis compañeros de equipo. Esa es la realidad”, sostuvo Brady.

A principios de este año, Hamilton, de 37 años, que tiene la mayor cantidad de victorias en carreras en la historia de la F1, dijo que había “luchado mental y emocionalmente durante mucho tiempo”.

Escribiendo en una historia de Instagram, Hamilton dijo que ha soportado “un año duro ya con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor” y que es “difícil algunos días mantenerse positivo”.

Sin embargo, también ofreció apoyo y tranquilidad a sus seguidores. “Les escribo para decirles que no pasa nada por sentirse como se sienten, que sepan que no están solos y que ¡vamos a salir de esta!” añadió Hamilton.

