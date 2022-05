Mundial 2022: Amnistía Internacional insta a la FIFA a destinar al menos US$ 440 millones para compensar a los trabajadores migrantes en Qatar

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional instó a la FIFA a que destine al menos US$ 440 millones estadounidenses para compensar a los trabajadores migrantes que, según afirma, han sufrido abusos laborales en los preparativos del Mundial 2022 en Qatar.

En una carta abierta enviada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Amnistía Internacional y una selección de otros grupos de derechos humanos afirman que el organismo rector del fútbol mundial debe trabajar con Qatar para “establecer un programa integral que garantice que se reparan todos los abusos laborales a los que contribuyó la FIFA”.

“Cuando faltan seis meses para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, cientos de miles de trabajadores migrantes no han recibido una reparación adecuada, incluida una indemnización económica, por los graves abusos laborales que sufrieron durante la construcción y el mantenimiento de infraestructuras esenciales para la preparación y la celebración de la Copa Mundial en Qatar”, dice la carta.

“La FIFA debe reservar una cantidad no inferior a los US$ 440 millones de premio ofrecidos a los equipos participantes en la Copa del Mundo, para invertirlos en fondos de apoyo a la reparación”.

El trato a los trabajadores inmigrantes en Qatar durante los preparativos del torneo ha sido objeto de numerosas críticas.

Amnistía Internacional afirma que los problemas, que incluyen condiciones de trabajo inseguras y horarios excesivos, son “generalizados” en el país.

La carta también dice que las autoridades qataríes “no han investigado las causas de las muertes de miles de trabajadores migrantes desde 2010”.

Aunque reconoce los progresos realizados para proteger los derechos de los trabajadores en el país, dice que la ayuda llega demasiado tarde y que el “sistema de patrocinio de la kafala” del país permite que “empleadores sin escrúpulos abusen de los trabajadores migrantes con impunidad”.

“Aunque puede ser demasiado tarde para borrar el sufrimiento de los abusos cometidos en el pasado, la FIFA y Qatar pueden y deben actuar para ofrecer reparación y evitar que se produzcan nuevos abusos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Proporcionar una indemnización a los trabajadores que tanto han dado para hacer posible el torneo, y tomar medidas para garantizar que estos abusos no vuelvan a producirse, podría representar un importante punto de inflexión en el compromiso de la FIFA de respetar los derechos humanos”.

La respuesta de la FIFA

La FIFA acogió con satisfacción el reconocimiento por parte de Amnistía de las reformas laborales llevadas a cabo en el país y afirmó que, junto con el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC) de Qatar, estaba “implementando un proceso de diligencia debida sin precedentes” en relación con la protección de los trabajadores que participan en los preparativos de la Copa Mundial.

También dijo que estaba “evaluando actualmente el programa propuesto por Amnistía Internacional”, pero que el informe abarcaba “una amplia gama de infraestructuras públicas no específicas de la Copa del Mundo construidas desde 2010”.

“Cuando las empresas que trabajan en relación con la Copa Mundial de la FIFA incumplen sus obligaciones, la FIFA y el Comité de Vigilancia trabajan para garantizar que el mal sea reparado por la entidad que causó el impacto, normalmente la empresa que emplea al respectivo trabajador”, dijo un portavoz de la FIFA en una declaración a CNN.

“Como consecuencia de las iniciativas de bienestar de los trabajadores por parte de los organizadores del torneo, innumerables trabajadores han recibido reparación de diversas formas, incluyendo el pago de los salarios pendientes, el reembolso de las tasas de contratación a través del plan de reembolso universal del SC y otras formas de compensación.

“Como parte del esfuerzo del SC para garantizar el reembolso de las tasas de contratación, por ejemplo, los trabajadores han recibido pagos por un total de US$ 22,6 millones hasta diciembre de 2021, con otros US$ 5,7 millones comprometidos por los contratistas.

“Otras formas de remediación incluyen el fortalecimiento de la práctica de la empresa para garantizar la no repetición, o las medidas punitivas impuestas por los organizadores del torneo o el Ministerio de Trabajo”.

Los comentarios de Infantino

En un comunicado, el SC dijo que “ha trabajado incansablemente para garantizar que se respeten los derechos de todos los trabajadores que participan en los proyectos de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar”.

Los funcionarios qataríes han rebatido con firmeza las acusaciones de abusos de los derechos de los trabajadores en declaraciones anteriores.

A principios de este año, el secretario general de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, afirmó que su país había “dedicado 12 años de trabajo continuo a organizar un torneo que deje un legado social, humano, económico y medioambiental verdaderamente transformador”.

En respuesta al último informe de Amnistía Internacional, el Ministerio de Trabajo de Qatar afirmó que “las reformas laborales del país seguirán llevándose a cabo a un ritmo que garantice un cambio holístico y duradero”.

“El nuevo informe socava gran parte de la buena voluntad que se ha generado. El compromiso siempre dará mejores resultados que las condenas, especialmente cuando se exigen de forma poco razonable”, se lee en un comunicado.

A principios de este mes, Infantino fue preguntado sobre si la FIFA se comprometería con las familias de las personas que murieron en los preparativos del torneo.

“Cuando se trata de la construcción de los estadios de la Copa del Mundo —estamos investigando todos estos asuntos con entidades externas—, en realidad son tres las personas que murieron”, dijo, refiriéndose a las críticas vertidas contra la FIFA y los funcionarios qataríes sobre los trabajadores inmigrantes.

“Cuando se da trabajo a alguien, incluso en condiciones duras, se le da dignidad y orgullo. No es caridad, no se hace caridad. No le das algo a alguien y le dices: ‘Vale, quédate donde estás. Me siento bien porque puedo darte algo'”.

El Mundial de 2022 se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año.

