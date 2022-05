Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania: cientos de soldados ucranianos, en prisión preventiva

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que más de 900 soldados de Ucrania que se rindieron en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol desde el 16 de mayo han sido enviados a un centro de detención preventiva.

La portavoz del Ministerio, Maria Zakharova, dijo este miércoles que un total de 959 soldados ucranianos, incluidos 51 con heridas graves, se habían rendido en el transcurso de dos días.

Reafirmó que los heridos están recibiendo tratamiento en el hospital de Novoazovsk, en la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), mientras que los demás fueron enviados a un centro de detención preventiva en Olenivka, una ciudad cercana a las líneas del frente pero en territorio controlado por la RPD.

CNN no puede confirmar el recuento ruso.

La parte ucraniana no ha facilitado información actualizada sobre el número de personas que han abandonado Azovstal ni sobre el estado de las negociaciones para su intercambio por prisioneros rusos.

Los autobuses esperan a los militares ucranianos para transportarlos desde Mariúpol, Ucrania, a una prisión en Olenivka después de que salieran de la planta siderúrgica asediada de Azovstal, el 18 de mayo. (Foto: AP)

Amnistía Internacional ha declarado que los soldados ucranianos que se han rendido en la planta siderúrgica no deben ser maltratados y deben tener acceso inmediato a la Cruz Roja Internacional.

“Las autoridades competentes deben respetar plenamente los derechos de los prisioneros de guerra de acuerdo con los convenios de Ginebra”, ha declarado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía para Europa Oriental y Asia Central.

Este jueves, el Ministerio de Defensa ruso dijo que 771 soldados ucranianos se han rendido en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 1.730 desde el lunes.

Mantener cerrados los puertos en Ucrania es una “declaración de guerra” a la seguridad alimentaria mundial, dice el jefe del PMA

Si no se abren los puertos cerrados en Ucrania para el envío de cereales, millones de personas estarán al borde de la inanición, afirmó el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“No abrir los puertos será una declaración de guerra a la seguridad alimentaria mundial, que provocará la desestabilización por hambruna de las naciones, así como una migración masiva por necesidad”, dijo David Beasley este miércoles, en su intervención en una reunión sobre seguridad alimentaria en las Naciones Unidas organizada por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

“Es absolutamente esencial que permitamos la apertura de estos puertos porque no se trata solo de Ucrania. Se trata de los más pobres entre los pobres de todo el mundo, que están al borde de la inanición mientras hablamos”, añadió Beasley.

“Así que le pido al presidente Putin, si tiene algún corazón, que abra estos puertos. Por favor, asegure a todos los interesados que los pasos estarán despejados para que podamos alimentar a los más pobres entre los pobres y evitar la hambruna, como hemos hecho en el pasado, cuando las naciones en esta sala han dado un paso adelante juntas”, dijo el jefe del PMA.

Señaló que Ucrania es una nación que cultiva suficiente grano para alimentar a 400 millones de personas y que ahora está fuera de producción.

Es “crítico” que estas granjas vuelvan a funcionar, que los camiones, trenes y barcos puedan moverse de nuevo, añadió, subrayando que “el tiempo se acaba”.

El miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también abordó cómo la guerra en Ucrania, además de otras crisis mundiales, “amenaza a decenas de millones de personas con la inseguridad alimentaria, la malnutrición, el hambre masiva y la hambruna.”

“Hay suficientes alimentos en nuestro mundo para todos, pero debemos actuar juntos, urgentemente y con solidaridad”, dijo Guterres.

El canciller de Alemania propone un fondo de solidaridad de la UE para reconstruir Ucrania

La Unión Europea debe empezar a preparar la reconstrucción de Ucrania creando un fondo de solidaridad para ayudar a Kyiv a cubrir los miles de millones de euros que costará la reconstrucción, según el canciller de Alemania, Olaf Scholz. “Reconstruir las infraestructuras destruidas y revitalizar la economía ucraniana costará miles de millones”, dijo Scholz a los legisladores alemanes el jueves en la Cámara Baja del Parlamento. “Nosotros, como UE, debemos empezar a sentar las bases de un fondo de solidaridad financiado por las contribuciones de la UE y sus socios”, añadió, en vísperas de una importante cumbre de la UE a finales de este mes. Scholz también dijo que no se puede acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la UE a pesar de la invasión rusa. “No hay atajos en el camino hacia la UE”, dijo Scholz, añadiendo que el bloque debe, por tanto, encontrar una forma “rápida y pragmática” de ayudar a Kyiv. Una excepción para Ucrania sería injusta para los seis países de los Balcanes Occidentales —Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Kosovo— que también quieren ingresar en el bloque, dijo el canciller. Su integración en la UE es también de “interés estratégico”, en referencia a la influencia de “potencias externas” en la región, incluida Rusia, añadió. Los rusos “sufren pérdidas” en sus esfuerzos por avanzar sobre Sloviansk, según los militares ucranianos El ejército ucraniano informó este jueves que las fuerzas rusas que intentan abrirse paso hacia Sloviansk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, han sufrido pérdidas y se han retirado. A pesar de los ataques de artillería y misiles de las fuerzas rusas en un amplio frente durante las últimas 24 horas, no hay señales de que hayan tomado nuevo territorio. “El enemigo llevó a cabo actividades de combate en la zona de Velyka Komyshuvakha con el apoyo de la artillería; no tuvo éxito, sufrió pérdidas significativas en algunas zonas y se vio obligado a retirarse a las posiciones previamente ocupadas”, afirmó el Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas en su actualización diaria. Los combates en la zona de Velyka Komyshuvakha se suceden desde finales de abril —desde que los rusos tomaron el control de Izium e intentaron avanzar hacia Sloviansk—, pero las líneas del frente han cambiado poco. Un carro de combate ucraniano circula por una calle durante un bombardeo de morteros en Severodonetsk, al este de Ucrania, el 18 de mayo. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images) En Luhansk: En el otro frente principal, en las partes de la región de Luhansk que aún mantienen los ucranianos, la aviación rusa ha atacado varios pueblos, según el Estado Mayor. Las defensas ucranianas estaban resistiendo alrededor de la ciudad industrial de Severodonetsk, y las operaciones de asalto rusas en la zona de Zolote habían sido infructuosas, dijo. Serhii Hayday, jefe de la administración militar de Luhansk, dijo que Severodonetsk había sido la más afectada por los últimos ataques y confirmó que cuatro civiles habían muerto este miércoles. En otros lugares: Otras regiones también informaron de ataques rusos con artillería y misiles durante la noche. En la región de Dnipropetrovsk, en el sur, la administración militar de la ciudad de Kryvih Rih dijo que “hubo bombardeos enemigos a lo largo de toda la línea de contacto durante la noche”. Dijo que se había producido un fuerte bombardeo de las zonas residenciales de Velyka Kostromka, una ciudad que se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Kryvih Rih y que lleva más de un mes en el frente.

