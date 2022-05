Iga Swiatek: la joven de 21 años que podría romper la racha de victorias de Serena Williams

Alexandra Ferguson

(CNN) — Iga Swiatek podría estar a punto de batir el récord de victorias de Serena Williams.

Swiatek, que cumplió 21 años el martes, ganó su primer título de Grand Slam hace dos años en Roland Garros. Ahora, con una racha de 32 partidos ganados y la mayor racha invicta en el circuito femenino desde que Williams logró 34 victorias seguidas en 2013, es la favorita para ganar el Abierto de Francia de este año.

Pero la estrella polaca no dejará que la presión la afecte.

“No hay que pensar: ‘Oh, esta racha se está alargando. ¿Cuándo voy a perder? O, no sé, ¿es posible ganar tantos partidos?”, dijo al WTA Insider Podcast.

“Simplemente no pienso en ello. Sinceramente, creo que el cielo es el límite y que puedo ir incluso más allá”.

“Ese tipo de actitud de mirar hacia delante, de no pensar en lo que ya pasó, me ha ayudado mucho porque también ahorro energía al no hacer eso. Estoy muy orgullosa de mí misma”, añadió.

Aunque no siempre es fácil para Swiatek, cuya racha de victorias se vio amenazada el lunes en el Abierto de Francia.

Swiatek derrotó a la adolescente china Zheng Qinwen en la cuarta ronda, pero no antes de que Zheng le quitara un set a la número 1 del mundo.

Swiatek juega un revés contra Zheng.

Zheng, de 19 años, parecía que se iba a llevar una victoria inesperada cuando se adjudicó el primer set en el tie-break antes de que Swiatek tomara el control y ganara por 6-7(5) 6-0 6-2 para conseguir su 32ª victoria consecutiva.

“No fue fácil encontrar soluciones y otras tácticas y hacer algo diferente, porque no estaba segura de lo que estaba haciendo mal”, dijo.

Swiatek empezó a reagruparse de una forma poco ortodoxa, eligiendo cantar Dua Lipa en su cabeza en lugar de centrarse en el “aspecto técnico”.

“No es la primera vez. Siempre estoy cantando algo”, reveló.

Una tradición familiar

El deporte es una tradición en la familia de Swiatek, ya que su padre remó para Polonia en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

“Creo que siempre nos centramos en el trabajo gracias a él, porque tenía grandes expectativas de que íbamos a sacar buenas calificaciones y de que íbamos a tener buenos entrenamientos”, declaró anteriormente a CNN.

“A veces estas expectativas no son algo bueno porque son una presión para un niño, pero en mi caso, creo que realmente me ayudó porque aprendí a ser profesional”.

“Mi hermana se lesionó cuando tenía 15 años y dejó de jugar al tenis, pero tiene un gran cerebro y está estudiando muy bien, así que creo que las dos vamos a ser exitosas”.

El ascenso de Swiatek llega en un momento en el que no hay una clara aspirante a su racha de victorias.

Ashleigh Barty, dominante en todas las superficies y ganadora de Wimbledon, el Abierto de Francia y el Abierto de Australia, se retiró repentinamente del tenis a principios de este año a los 25 años.

La victoria en la capital francesa también convertiría a Swiatek en la primera mujer en ganar seis torneos consecutivos desde que Justine Henin lo hiciera entre 2007 y 2008.

“Creo que la clave es simplemente hacer lo mismo que hacía antes. Ahora mismo, en estos torneos, ya me he enfrentado a mucha presión. Así que espero que el tipo de presión diferente que tenemos en un grand slam no me abrume”, dijo al podcast WTA Insider.

“Pero estoy tratando de aceptar que la racha algún día va a terminar. Es duro física y mentalmente seguir haciendo el mismo trabajo cada semana porque también somos humanos”.

“Así que voy a tratar de encontrar un poco más de distancia y simplemente tratar el grand slam como cualquier otro torneo y tal vez disfrutar de lo que hay alrededor un poco más, disfrutar que tenemos un día de descanso entre los partidos porque aquí fue bastante intenso y ni siquiera llegué a ver Roma. Así que en París espero que sea diferente”.

