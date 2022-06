Llega un respiro del calor récord, pero no durará mucho

Alexandra Ferguson

(CNN) — Más de 65 millones de personas en más de una docena de estados están bajo alerta de calor este jueves. Desde los valles de Ohio y del Mississippi hasta el sureste, las temperaturas estarán por encima de los 32 °C, con niveles de índice de calor que superarán los 37 °C.

Los cortes de electricidad continúan por tercer día en Ohio. Más de 65.000 clientes siguen sin electricidad en el estado, donde se mantienen los avisos por calor este jueves. Otros 137.000 clientes están sin electricidad en Wisconsin y Michigan, donde las temperaturas también estarán hasta 5 °C grados por encima de lo normal.

Alertas de calor para el jueves 16 de junio de 2022.

A partir de este jueves comenzará a tomar forma una tendencia a la baja en el calor y la humedad a través de los estados en el Alto Medio Oeste como Minnesota y las Dakotas. El breve respiro avanzará al Valle del Ohio, al Atlántico Medio y al Noreste este fin de semana. El sábado, las temperaturas estarán entre 5 y 13 grados por debajo de lo normal desde Columbus, Ohio, hasta Portland, Maine.

El jueves, Cleveland, Ohio, alcanzará los 32 °C, pero cuando llegue el sábado, solo 48 horas después, la temperatura máxima bajará a 21 °C.

Filadelfia experimentará un descenso similar en 24 horas, pasando de una temperatura máxima de 32,7 °C grados el viernes a una máxima de 23,8 °C el sábado.

Mientras que algunas zonas tendrán un respiro del calor, las llanuras del norte verán cómo las temperaturas comienzan a alcanzar niveles récord una vez más. Desde Lincoln, Nebraska, hasta Fargo, Dakota del Norte, las temperaturas superarán los 37 °C a finales de este fin de semana. La ola de calor que se concentra en las Llanuras del Norte este fin de semana estará entre 11 y 13 °C por encima de lo normal.

El lunes, esa cúpula de calor se desplazará hacia el este, hacia el Medio Oeste y el Sur, estableciendo otra semana de récords, y acortando el respiro del calor que muchos de estos estados tendrán los próximos días.

We have a couple more days of dangerous heat and humidity in store before much-needed relief arrives for the weekend! The break from the heat will be short, unfortunately, as dangerous heat looks to return early next week. pic.twitter.com/EALRTrWRyZ — NWS Paducah, KY (@NWSPaducah) June 15, 2022

Se espera que la temperatura máxima de Chicago el domingo sea tan solo de 19,4 °C, pero para el lunes esa máxima se dispara hasta los 35 °C.

Raleigh, en Carolina del Norte, experimentará una montaña rusa de temperaturas los próximos días, pasando de una máxima de 36,6 °C el viernes a una máxima de 28,8 °C el domingo, para luego volver a alcanzar una máxima prevista de 37 °C el miércoles.

El calor es la causa número uno de las muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos, y proporcionar orientación sobre la probabilidad de padecimientos relacionados con el calor, incluidos los calambres, el agotamiento, la apoplejía y posiblemente la muerte, ayuda a proteger al público en caso de calor extremo.

Sin embargo, a veces las temperaturas nocturnas altas son tan culpables como las altas temperaturas diurnas.

“El cuerpo necesita refrescarse por la noche y, de hecho, lo espera mientras duerme”, explica Jenn Varian, meteoróloga de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Las Vegas. “Cuando tenemos temperaturas nocturnas muy cálidas, su cuerpo simplemente no es capaz de refrescarse adecuadamente, lo que en (y) por sí mismo puede causar complicaciones, pero también hará que esté menos preparado para el calor diurno”.

Las temperaturas deben bajar al menos a 26,6 °C para que comience la recuperación. De hecho, una persona puede perder hasta dos litros de líquido durante la noche a través del sudor si la temperatura no baja de los 29,4 °C.

Decenas de ciudades podrían batir los récords de temperaturas mínimas matutinas en los próximos cinco días. Se espera que la semana que viene se produzcan aún más récords en el Medio Oeste, el sureste y el Atlántico Medio.

