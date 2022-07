Roger Federer dice que espera volver a Wimbledon “una vez más”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Como ha hecho tantas veces, Roger Federer entró en la pista central de Wimbledon.

Pero vestido con traje y corbata, en lugar de la tradicional ropa blanca de Wimbledon, el tenista de 40 años asistió este domingo a la celebración del centenario de la pista central del torneo. Como era de esperar, recibió una estruendosa bienvenida por parte de los aficionados.

“Esta pista me ha dado mis mayores victorias y mis mayores derrotas. Espero poder volver una vez más”, dijo Federer, ausente del cuadro principal de este año por primera vez desde 1998 a causa de una lesión.

El 20 veces campeón del Grand Slam, que cumplirá 41 años el mes que viene, fue uno de los antiguos ganadores que participaron en un desfile alrededor del famoso estadio.

La última vez que jugó en Wimbledon fue en 2021, sufriendo una sorprendente derrota ante Hubert Hurkacz en los cuartos de final, y no ha jugado de forma competitiva desde esa derrota ya que se sometió a otra operación de rodilla, la tercera desde 2020, poco después.

“Lo he echado de menos aquí. Sabía que al salir aquí el año pasado, iba a ser un año duro el que me esperaba. Quizás no pensé que iba a tardar tanto en volver… la rodilla ha sido dura conmigo”, dijo.

Durante su ilustre carrera, Roger Federer se ha convertido en sinónimo de Wimbledon.

Anunció su llegada como jugador de clase mundial en 2001, eliminando al gran Pete Sampras, y pasó a dominar en la cúspide de su poder, ganándolo ocho veces.

“He tenido la suerte de jugar muchos partidos en esta pista”, añadió. “Se siente incómodo estar aquí en un tipo de papel diferente. Es genial estar aquí con todos los demás campeones”.

El gran suizo está planeando su regreso, confirmando a principios de año que jugará en la Copa Laver en septiembre y en el torneo Swiss Indoors de Basilea (Suiza) en octubre.

“Ha sido un buen año al margen del tenis… Soy feliz estando aquí ahora mismo”, dijo.

