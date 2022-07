Por qué el superjumbo A380 está de regreso en los cielos

Alexandra Ferguson

(CNN) — La recuperación pospandémica de la aviación comercial puede tener un protagonista temprano e improbable: el superjumbo A380.

El mayor avión de pasajeros del mundo parecía estar destinado al desguace hace apenas dos años, mientras las aerolíneas lidiaban con la propagación del coronavirus. Toda la flota quedó en tierra, muchos de los aviones fueron almacenados a largo plazo, y algunas aerolíneas incluso aprovecharon la oportunidad de deshacerse de sus A380 por completo, con el retiro de la flota de Air France en mayo de 2020.

Pero ahora, a medida que el número de pasajeros aumenta y el tráfico aéreo vuelve a los niveles anteriores a la pandemia, el avión está disfrutando de un resurgimiento. Más de la mitad de la flota mundial ya está de nuevo en servicio, según datos de Flightradar24.

Emirates tiene la mayor flota de A380 del mundo.Crédito: Pascal Pavani/AFP vía Getty Images

Lufthansa es la aerolínea más reciente en anunciar el regreso del avión, si bien no antes de 2023, y hay razones para creer que más A380 volverán a surcar los cielos con el tiempo.

“Definitivamente está teniendo un regreso”, dice Geoff Van Klaveren, analista de aviación y director general de asesoría de IBA. “Los operadores eran bastante reacios a traerlo de vuelta porque es un avión muy costoso, pero creo que hemos visto que la demanda se recupera más rápido de lo que la gente esperaba”.

20 datos asombrosos sobre el superjumbo A380, el avión de pasajeros más grande jamás producido

Vuelven más

Airbus fabricó y entregó 251 A380, de los que 238 siguen en servicio, y el resto se han retirado o desechado. El avión, que ya no se fabrica, es popular entre los pasajeros y las tripulaciones, pero no entre las compañías aéreas: solo 14 lo han operado hasta la fecha.

De ellas, nueve lo están volando actualmente British Airways, All Nippon Airways, Emirates, Singapore Airlines, Qantas, Qatar, Asiana, Korean Airlines y China Southern Airlines. Algunas de ellas ya tienen planes para volver a poner en servicio más de sus A380.

Singapore Airlines, por ejemplo, vuela actualmente con 10 A380 de su flota de 12, pero confirmó a CNN Travel que los dos restantes están siendo reacondicionados y volverán a entrar en la flota pronto. Korean Airlines también afirmó que volverá a traer un tercer A380 de su flota de 10, para unirse a los dos que ya están en servicio.

Qantas, que opera tres de sus 12 A380 en la ruta Sydney-Singapur-Londres, confirmó a CNN Travel que su objetivo es volver a tener un total de seis en servicio antes de finales de año, con un plan para reincorporar otros cuatro antes de 2024 (los dos restantes serán retirados definitivamente).

Entregan el último superjumbo A380 a Emirates

Emirates, el mayor operador del A380, con 123 aviones, también se está preparando. “Hoy operamos […] más de la mitad de nuestros A380”, afirma Richard Jewsbury, vicepresidente de división del Reino Unido en Emirates. “Para finales de año, nuestro objetivo es operar cerca de 90 A380 en toda nuestra red”. Eso significa que más de una docena de A380 más se unirán a los que vuelan actualmente.

El último A380 producido, a finales de 2021, fue para Emirates. Es uno de los pocos A380 de Emirates que incluye una sección económica premium, un punto intermedio entre la clase económica básica y la clase business.

Ha demostrado ser lo suficientemente popular como para que la aerolínea planee reequipar otros 67 de sus A380 con ella, en el transcurso de 18 meses y a partir de finales de este año. En esa configuración, con cuatro clases (primera, business, económica premium y económica), el avión tiene capacidad para 484 pasajeros. En la configuración más densa, con dos clases, solo business y economy, los A380 de Emirates tienen capacidad para 615 pasajeros.

1 de 6 | Mira quién está de regreso: el A380 superjumbo, que no gusta a las compañías aéreas pero sí a los aficionados, parecía estar en vías de extinción durante la pandemia, pero el aumento de los viajes aéreos ha cambiado su suerte. Crédito: The Emirates Group 2 de 6 | Ducha a bordo: el enorme avión de pasajeros es conocido por sus lujosas comodidades y algunas aerolíneas, como Emirates, incluyen duchas para los pasajeros de primera clase. Crédito: The Emirates Group 3 de 6 | Silencio y confort: los fans del A380 adoran la experiencia silenciosa de volar a bordo y el nivel de confort que ofrece. Mientras que algunas flotas de superjumbos permanecen en tierra, Emirates ha vuelto a poner en servicio muchos de sus A380. Crédito: The Emirates Group 4 de 6 | Espacio para moverse: Richard Jewsbury, vicepresidente de división en el Reino Unido de Emirates, afirma que la aerolínea está operando ahora la mitad de su flota de 123 A380, con un plan para poner en el aire hasta 90 para finales de año. Crédito: The Emirates Group 5 de 6 | Lufthansa se suma: la aerolínea alemana Lufthansa es la más reciente en anunciar el regreso del A380 a su flota aérea, aunque sus superjumbos no volarán hasta 2023. Crédito: Thomas Lohnes/Getty Images 6 de 6 | Nuevo look: Emirates creó recientemente una nueva clase económica premium para sus A380. Crédito: The Emirates Group

end div.modal

Difícil de vender

Hay varias razones por las que las aerolíneas están volviendo al superjumbo. “Hay una falta de capacidad de aviones de fuselaje ancho, ya que algunos operadores, como British Airways, han retirado aviones más antiguos, como el Boeing 747. También ha habido algunos problemas de producción con el nuevo A350, etc. Así que algunas aerolíneas necesitan la capacidad”, dice Van Klaveren.

Eso no es todo. Para algunas aerolíneas, volver a poner el avión en servicio tiene sentido porque el valor de los aviones ha caído tanto que ya no es posible venderlos.

“Algunos operadores se han dado cuenta de que es un avión muy difícil de vender, por muchas razones diferentes. Si no tienen ningún A380, definitivamente no lo van a incorporar a su flota, porque es muy arriesgado y caro”, dice Van Klaveren.

“El valor de un A380 de 10 años cayó un 60% en comparación con la época anterior a la pandemia, a US$ 30 millones frente a unos US$ 76 millones, lo cual es bastante extraordinario. Así que muchas [aerolíneas] piensan que es mejor operarlos, porque les cuesta dinero mantenerlos en condiciones de volar”.

Dos compañías aéreas, Thai y Malasia, han puesto en venta todos sus A380, pero aún no han encontrado compradores. La única otra compañía que se resiste es Etihad; la aerolínea con sede en Abu Dhabi tiene 10 en su flota, pero no está operando ninguno y actualmente no tiene planes firmes para hacerlo.

Una vida más corta

Emirates lanzó recientemente una nueva cabina del A380 que incluye una clase económica premium. Crédito: The Emirates Group

En comparación con las sombrías predicciones de hace dos años, ahora podría ser el momento de imaginar un futuro más prometedor para el superjumbo.

“Creo que la mayoría de las compañías aéreas seguirán operando los aviones hasta el final de su vida útil”, afirma Van Klaveren. “El interrogante es si esa vida es más bien de 18 años y no de 25, que es la vida útil de la mayoría de los aviones. Si lo comparamos con los aviones de nueva generación, realmente no es especialmente eficiente en cuanto al consumo de combustible, por lo que eso sugeriría que su edad media será menor”.

Como Emirates tiene tantos A380, el destino del avión estará en gran medida en sus manos. “Creo que volverán a hacerlos volar, porque son muy importantes para su modelo de negocio”, dice Van Klaveren.

La aerolínea con sede en Dubái sigue mostrando un apoyo entusiasta al avión.

Tim Clark, presidente de Emirates, declaró a AirlineRatings que una vez que el A380 desaparezca, dejará un vacío que no podrá ser llenado por ningún otro avión actualmente en producción: “Construiría otro A380 del doble de tamaño gracias a los motores de cero emisiones que tenemos ahora, con cuatro, posiblemente tres motores”, añadió.

Por ahora, el A380 sigue siendo bien recibido por los clientes de todo el mundo y seguirá siendo el avión insignia de la aerolínea durante muchos años, afirma Richard Jewsbury, de Emirates.

“Para nosotros, el icónico avión de dos pisos redefine la experiencia de viaje y seguirá siendo un pilar vital de nuestros planes de red”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.