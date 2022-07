La investigación de la comisión del 6 de enero suscita nuevas revelaciones antes de la última audiencia pública

Han surgido nuevos detalles sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden. Este sábado, The New York Times informó que un abogado conservador poco conocido, William Olson, habló con Trump en diciembre de 2020 sobre la propuesta para reclutar al Departamento de Justicia para firmar una demanda en la Corte Suprema de EE.UU. para anular los resultados de las elecciones presidenciales, según un memorándum que redactó Olson para documentar la llamada. Olson instó a Trump a reemplazar a su entonces fiscal general interino, Jeffrey Rosen, si no respaldaba la demanda de la Corte Suprema, según el memorándum. Olson también alentó a Trump a reemplazar a los abogados en la oficina del abogado de la Casa Blanca y a tomar medidas relacionadas con las elecciones que efectivamente habrían equivalido a una “ley marcial”.

“Habrá mucha información, mucha más claridad sobre los detalles de las cosas que sucedieron ese día, lo que la gente que estaba trabajando en la Casa Blanca, trabajando alrededor del presidente e incluso la gente que le aconsejaba hacer cosas, acciones que no estaba tomando con base en su consejo razonado”, dijo a CNN esta semana la representante demócrata de Virginia, Elaine Luria, quien ayudará a dirigir la próxima audiencia. “Lo veo como una negligencia en el cumplimiento del deber. No actuó. No tomó medidas para detener la violencia”.

