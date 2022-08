¿A dónde van los granos producidos en Ucrania?

Los tres productos agrícolas que lideran las exportaciones ucranianas son las semillas de girasol (US$ 6.400 millones), el maíz (US$ 5.900 millones) y el trigo (US$ 5.100 millones). Le siguen las semillas de colza (US$ 1.700 millones), la cebada (US$ 1.300 millones) y el expeller de girasol (US$ 1.200 millones), un subproducto de la molienda de girasol que usa como alimento para ganado.

El principal mercado de Ucrania es la Unión Europea, que concentró US$ 7.700 millones de las compras, seguida por China con US$ 4.200 millones y la India con US$ 2.000 millones.

