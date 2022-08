¿Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en Colombia por televisión e internet? Precios y paquetes

En Colombia, a pesar de que la selección no irá al Mundial, los derechos de los partidos de fútbol los tiene Mountrigi Management Group, una compañía que compró a la FIFA los derechos de transmisión casi que en todo el continente, desde México hasta Buenos Aires, y tendrá estos derechos hasta 2030, según informó The New York Times. Según un documento de la FIFA sobre los derechos de transmisión, este grupo tiene los derechos de transmisión para 16 países del continente.

