¿El fin de la cuarentena? Lo que la gente debe saber sobre las nuevas pautas de covid-19 de los CDC en EE.UU.

El otro factor es que la salud pública tiene que responder a donde está el público. La mayoría de los estadounidenses han regresado a muchos aspectos de la vida anterior a la pandemia. Las pautas de los CDC parecen llegar a las personas donde ya están, y, para algunos, no van lo suficientemente lejos, por ejemplo, todavía recomiendan usar máscaras en áreas de alta transmisión, aunque la mayoría de las personas no lo hacen. Para que se confíe en la salud pública, se debe considerar relevante, y si la guía de los CDC está demasiado alejada del comportamiento cotidiano de las personas, no se confiará en ella.

La premisa básica es que las personas diagnosticadas con covid-19, ya sean sintomáticas o asintomáticas, deben aislarse durante al menos cinco días. Estos primeros cinco días son el período en el que es más probable que sea contagioso. El CDC enfatiza que debe intentar quedarse en casa y separarse de los demás si es posible. No viaje y no vaya a lugares donde no pueda usar una máscara, como un restaurante donde estará comiendo.

Para guiarnos a través de los cambios, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.