Así es el nuevo iPhone 14 de Apple: fecha de lanzamiento, precios, colores, características y más

La preventa de los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus comienza el 9 de septiembre a las 5:00 a.m. (hora de Miami). El iPhone 14 estará disponible el 19 de septiembre, mientras que el modelo 14 Plus estará disponible a partir del 7 de octubre.

El iPhone 14 es el modelo estándar con pantalla de 6,1 pulgadas y tendrá un precio inicial de US$ 799, el mismo precio base del iPhone 13 del año pasado pero con todas las funciones nuevas. El iPhone 14 Plus, con una pantalla de 6,7 pulgadas, tiene un precio inicial de US$ 899.

