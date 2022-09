Así fue la trayectoria de Javier Marías, “uno de los mayores novelistas de la lengua española”

Su relación con los premios también marcó historia en el mundo de las letras del país y trascendió a su muerte. En 2012, el autor rechazó el Premio Nacional de Narrativa concedido por el Ministerio de Cultura de España, de 20.000 euros (unos US$ 20.250), argumentando que no quería beneficiarse de ningún tipo de ayuda estatal. “Es una postura que mantengo prescindiendo de quién gobierna, me da igual que sea el PSOE o el PP. Decidí que no iba a prestarme, no quería que en modo alguno se dijera: ‘Este ha sido favorecido, le han invitado mucho al Cervantes, ha hecho carrera gracias a ayudas estatales”, argumentó en ese entonces.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.