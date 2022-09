Roger Federer anuncia su retirada del ATP Tour y de los Grand Slams

“El día que suceda, tal vez ese sea el final o tal vez diga que me quedan algunos torneos más, no lo sé. Y luego, tal vez ese torneo que creo que podría estar demasiado lejos y entonces simplemente no puedes lograrlo… Wimbledon se destaca como un lugar, pero en realidad hay muchos otros”, completó.

“Algunos éxitos me dieron confianza y me dirigía hacia el viaje más increíble que me ha llevado hasta este día. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón, a cada persona en el mundo que ayudó a hacer realidad los sueños de un joven recogepelotas suizo”.

“He tenido la inmensa fortuna de jugar frente a ustedes en más de 40 países diferentes. He reído y llorado, sentido la alegría y el dolor, y sobre todo me he sentido increíblemente vivo”, continuó.

También compartió que era una “decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el tour. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Se me entregó un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo de lo que pensé era posible”.

